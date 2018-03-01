Qualcomm, Snapdragon 600 serisi için 10nm sürecine geçebilir

Qualcomm'un bir sonraki üst düzey yonga seti Snapdragon 855'in 7nm üretim sürecine sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla şirketin orta sınıf serideki yonga setleri için yeni bir sürece geçeceği konuşuluyor.

Sektörden bir kaynak, Qualcomm'un Snapdragon 600 serisini 10nm sürecine yükselteceğini söylüyor. Yeni yonga setlerinin yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenirken MediaTek'in 12 nm FinFET teknolojisi kullanılarak geliştirilen yeni Helio P60 yonga setiyle zorlu bir rekabete gireceği iddia ediliyor.

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Orijinal Snapdragon 600 işlemici, 28nm sürecinde üretilmişti. Serideki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 660 ise 14nm sürecine sahip. Bunun yanında 10nm'lik sürece geçiş, yonga performansında ve güç tüketiminde önemli bir iyileştirme sağlayacak.

10nm sürecine sahip ilk yonga seti Snapdragon 670 olacak

Yaklaşan Snapdragon 670, serinin 10nm sürecinde üretilen ilk yonga seti olacak. Sızıntılar, 4+4'ten ziyade 6+2 düzeninde sekiz çekirdekli yongaya sahip olacağını ortaya koyuş durumda. Ayrıca özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri de içerecek.

Snapdragon 670'in MWC 2018'de tanıtılması bekleniyordu ancak Qualcomm bunun yerine yeni bir seri olan Snapdragon 700'ü duyurdu. Şirket Snapdragon 700 serisindeki yonga setlerinin yapılandırması ve üretim süreci hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak 10nm sürecinde üretilmiş birkaç model görme ihtimalimiz var.

https://www.gizbot.com/news/qualcomm-might-switch-10nm-future-snapdragon-600-series-048557.html