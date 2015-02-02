Qualcomm, Snapdragon 810 cephesini genişletiyor





Önce aşırı ısınma problemi nedeniyle Samsung'un Galaxy S6 amiral gemi modelinde kullanmaktan vazgeçtiği iddiası gündeme gelen Snapdragon 810 ile ilgili hemen ardından LG de ısınma sorununa rastladıklarını açıklamıştı. Şimdi ise Qualcomm adeta meydan okuma şeklinde bir açıklama yayımladı.





Firma hali hazırda Snapdragon 810 yongaseti ile çalışacak yaklaşık 60 üst seviye mobil cihazın üretim aşamasında olduğunu açıkladı. Bu listenin içerisinde hangi modellerin olduğu bilinmiyor ancak Galaxy S6 modelinin olmadığını en azından tahmin ediyoruz.





Qualcomm önümüzdeki dönemde daha fazla üreticinin kervana katılacağını ifade etti. Açıklamada yer alan üreticilerin sözcülerinin demeçleri de önümüzdeki dönemde bizi bekleyecek olan muhtemel amiral gemi modellerini de ortaya çıkarmış oldu. Bunlar Motorola Mobility, Sony, Oppo ve Microsoft şeklinde sıralanıyor.





Şimdilik Snapdragon 810 yongasetinin ne derece ısındığı ve önümüzdeki dönemde kullanıcıya bunun nasıl yansıyacağı bilinmiyor. Özellikle LG G Flex 2 ve Xiaomi Mi Note Pro modellerinin tüketici ile buluşmasının ardından fikir sahibi olabileceğiz.

http://www.androidcentral.com/partners-not-named-samsung-rally-around-qualcomm-snapdragon-810?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit