Qualcomm, Snapdragon 810 cephesini genişletiyor

Haber Editörü
Önce aşırı ısınma problemi nedeniyle Samsung'un Galaxy S6 amiral gemi modelinde kullanmaktan vazgeçtiği iddiası gündeme gelen Snapdragon 810 ile ilgili hemen ardından LG de ısınma sorununa rastladıklarını açıklamıştı. Şimdi ise Qualcomm adeta meydan okuma şeklinde bir açıklama yayımladı.
Firma hali hazırda Snapdragon 810 yongaseti ile çalışacak yaklaşık 60 üst seviye mobil cihazın üretim aşamasında olduğunu açıkladı. Bu listenin içerisinde hangi modellerin olduğu bilinmiyor ancak Galaxy S6 modelinin olmadığını en azından tahmin ediyoruz.
Qualcomm önümüzdeki dönemde daha fazla üreticinin kervana katılacağını ifade etti. Açıklamada yer alan üreticilerin sözcülerinin demeçleri de önümüzdeki dönemde bizi bekleyecek olan muhtemel amiral gemi modellerini de ortaya çıkarmış oldu. Bunlar Motorola Mobility, Sony, Oppo ve Microsoft şeklinde sıralanıyor.
Şimdilik Snapdragon 810 yongasetinin ne derece ısındığı ve önümüzdeki dönemde kullanıcıya bunun nasıl yansıyacağı bilinmiyor. Özellikle LG G Flex 2 ve Xiaomi Mi Note Pro modellerinin tüketici ile buluşmasının ardından fikir sahibi olabileceğiz.
http://www.androidcentral.com/partners-not-named-samsung-rally-around-qualcomm-snapdragon-810?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten çıktı orası ayrı konu
LG G4, Sony Xperia Z4, HTC One M9 gibi üst seviye akıllı telefonlarda 2015 yılında bu sorun yaşanırsa ve qualcomm bir anda yeni bir işlemci çıkarırsa android müşterisinin güveni iyice sarsılmış olacak, o zaman da bu kaymağı Apple ve samsung yiyecek..
LG, HTC ve Sony artık qualcomm dan gelecek habere bakıyor olması çok kötü.. eğer sp810 sorun yaşarsa bu markaların işi çok çok çok zor...
zamanında qualcomm yöneticileri böyle talihsiz açıklamalar yaptılar.
Sonra geri adım atabilme ihtimalleri var.
Android dünyasında doğru düzgün 64 bit işlemci yok.
Bir türlü uyumlu çalışacak parça ve donanımlar yerine şov - reklam amaçlı yok 8 çekirdek yok 64 bit yok 4k gibi terimler öne çıkıyor.
google yazılım versin, qualcomm işlemci versin, sony kamera versin telefon yapalım ama biri patladımı dımdızlak ortada kalırsın.. bu olay şunu gösterdi ki, andoid cephesinde kendi göbek bağını kendisi kesebilen tek marka samsung, diğerleri qualcomm dan gelecek haberi beklesin ancak..
Nvidia gövde gösterisinden sonra hep sönük kalıyor.
PC de tekelciliğe devam etsin.