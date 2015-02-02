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Qualcomm, Snapdragon 810 cephesini genişletiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, Snapdragon 810 cephesini genişletiyor

Önce aşırı ısınma problemi nedeniyle Samsung'un Galaxy S6 amiral gemi modelinde kullanmaktan vazgeçtiği iddiası gündeme gelen Snapdragon 810 ile ilgili hemen ardından LG de ısınma sorununa rastladıklarını açıklamıştı. Şimdi ise Qualcomm adeta meydan okuma şeklinde bir açıklama yayımladı. 

Firma hali hazırda Snapdragon 810 yongaseti ile çalışacak yaklaşık 60 üst seviye mobil cihazın üretim aşamasında olduğunu açıkladı. Bu listenin içerisinde hangi modellerin olduğu bilinmiyor ancak Galaxy S6 modelinin olmadığını en azından tahmin ediyoruz. 

Qualcomm önümüzdeki dönemde daha fazla üreticinin kervana katılacağını ifade etti. Açıklamada yer alan üreticilerin sözcülerinin demeçleri de önümüzdeki dönemde bizi bekleyecek olan muhtemel amiral gemi modellerini de ortaya çıkarmış oldu. Bunlar Motorola Mobility, Sony, Oppo ve Microsoft şeklinde sıralanıyor. 

Şimdilik Snapdragon 810 yongasetinin ne derece ısındığı ve önümüzdeki dönemde kullanıcıya bunun nasıl yansıyacağı bilinmiyor. Özellikle LG G Flex 2 ve Xiaomi Mi Note Pro modellerinin tüketici ile buluşmasının ardından fikir sahibi olabileceğiz.  

http://www.androidcentral.com/partners-not-named-samsung-rally-around-qualcomm-snapdragon-810?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz
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javaprof 4 yıl
yürü be samsung şu amerikalılar her şeyde tekelleşiyor bari mobil işlemci sektörü tekelleşmesin.
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konsoldede 4 yıl
elimde lg g3 var bana uzun süre yeter Q 820 gelip ucuzlamadan degistirmek istemiyorum nerden baksan 2 sene var
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xmasx 4 yıl
Bu 810 harbiden sıkmaya basladı.
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doctor_bey 4 yıl
S810 tırt çıkacak bak demedi demeyin


Zaten çıktı orası ayrı konu
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assasin34 4 yıl
htc one ilk modelinde tegra isin icine ettiyse bu senede qualcomm edecek.ahanda buraya yaziyorum.
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volkan_kolay 4 yıl
bence ortada şöyle bir sıkıntı var, qualcomm android cihazlara sipariş üzerine SP810 işlemcileri üretti ve prototip aşamasında olan birçok amiral gemisi telefonda bu sıkıntı ortaya çıktı, şimdi qualcomm'un elinde üretilmiş SP810 işlemciler var ve qualcomm'un yapacağı tek şey haberleri yalanlamak amaaa..

LG G4, Sony Xperia Z4, HTC One M9 gibi üst seviye akıllı telefonlarda 2015 yılında bu sorun yaşanırsa ve qualcomm bir anda yeni bir işlemci çıkarırsa android müşterisinin güveni iyice sarsılmış olacak, o zaman da bu kaymağı Apple ve samsung yiyecek..

LG, HTC ve Sony artık qualcomm dan gelecek habere bakıyor olması çok kötü.. eğer sp810 sorun yaşarsa bu markaların işi çok çok çok zor...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
mediatek iyi bir atak yapmalı güncelleme konusunda.
zamanında qualcomm yöneticileri böyle talihsiz açıklamalar yaptılar.
Sonra geri adım atabilme ihtimalleri var.
Android dünyasında doğru düzgün 64 bit işlemci yok.
Bir türlü uyumlu çalışacak parça ve donanımlar yerine şov - reklam amaçlı yok 8 çekirdek yok 64 bit yok 4k gibi terimler öne çıkıyor.
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volkan_kolay 4 yıl
Qualcomm bu sorunu aşamazsa görünüyorki 2015 piyasası Apple ve Samsung tekelinde kalacak gibi, ayrıca samsung hariç diğer android markaların Qualcomm'un kucağına oturması da başka bir dezavantaj, Qualcomm böyle devam ederse hepsi tek tek samsung'un kapısını çalmaya başlayacak, ürün yaparken eğer bi yerlere bağlı kalırsan böyle bir sorun çıktığı zamanda B planın yoksa adamın ağzına bakarsın..

google yazılım versin, qualcomm işlemci versin, sony kamera versin telefon yapalım ama biri patladımı dımdızlak ortada kalırsın.. bu olay şunu gösterdi ki, andoid cephesinde kendi göbek bağını kendisi kesebilen tek marka samsung, diğerleri qualcomm dan gelecek haberi beklesin ancak..
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freudunpiposu 4 yıl
6 tane.
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wolf silver 4 yıl
Aslında bu yıl Nvidia farklı bir işlemci çıkarsaydı onun yılı olacaktı... Bu yıl hiç işlemci tanıtmadılar. Merak ettim başlarına birşey mi geldi...
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umut_baris 4 yıl wolf silver
wolf silver

Aslında bu yıl Nvidia farklı bir işlemci çıkarsaydı onun yılı olacaktı... Bu yıl hiç işlemci tanıtmadılar. Merak ettim başlarına birşey mi geldi...

Nvidia gövde gösterisinden sonra hep sönük kalıyor.

PC de tekelciliğe devam etsin.
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