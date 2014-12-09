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Qualcomm: Snapdragon 810 yongasetinde gecikme yok

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm: Snapdragon 810 yongasetinde gecikme yok

Bir süredir Qualcomm'un Snapdragon ailesindeki en güçlü üye Snapdragon 810 ile ilgili üretim sıkıntıları yaşadığı ve yongasetinin pazara çıkışında gecikme olabileceği gündemi meşgul ediyordu. Gelecek yılın pek çok amiral gemi modelinin bel bağladığı Snapdragon 810 yongasetindeki bir gecikme elbette tüm planları alt üst edecek nitelikteydi. Ancak Qualcomm ortaklarını biraz rahatlattı. 

Firma 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili herşeyin yolunda olduğunu ve gelecek yılın ilk yarısında bu yongasetini taşıyan cihazları piyasada görmeyi umut ettiklerini açıkladı. Ancak yine net bir tarih vermedi. 

Qualcomm ilk olarak Nisan 2014 tarihinde Snapdragon 810 için gelecek yılın ilk yarısını çıkış tarihi olarak belirlemişti. Aradan 8 ay gibi bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen halen kesin bir tarih belirlenememiş olması da kafalarda soru işareti uyandırıyor. Yılın ilk yarısı ifadesi opsiyonun Haziran ayı sonuna kadar uzayabileceğini gösteriyor. 

Snapdragon 810 yongasetinin bu opsiyonu kullanması durumunda yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S6, HTC One M9, Xperia Z4 modellerinin sıkıntı yaşayacağını ve mümkünse başka bir yongaseti ile yola devam edeceklerini düşünmek mümkün. Sadece yaz aylarına doğru piyasaya çıkması muhtemel LG G4 modeli bu dezavantajdan kendisini kurtarabilir. 

Şimdilik Qualcomm'un bu açıklaması ile yetinmek zorundayız. Yongasetinin akibeti ise 5 Ocak'taki muhtemel Xperia Z4 lansmanı ile ortaya çıkacak. Zira şu anda Snapdragon 810 yongasetine sahip ilk cihazın Xperia Z4 olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-tries-to-calm-fears-says-64-bit-Snapdragon-810-is-still-on-track_id63619 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba,
Snapdragon 805 2,7 GHz hızında çalışıldığı söylendi.Oysa 810 2.0 GHz ile çalışılacağı belirtiliyor. Yani 805, frekans olarak %35 daha hızlı. 810, nasıl oluyor da %40 daha hızlı olabiliyor ve bunun yanında çok daha az enerji tüketiyor.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
z4 805 le gelir
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crazy585858 4 yıl
gecikmesiz hali bu demek :)
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Roark 4 yıl
snapdragon 600'lü htc one kullanıyorum, optimizasyon on numara. Benim diyen hiçbir oyun daha teklemedi. Siz bekleyin her çıkan modeli. Son modelleri sürekli alın ondan sonra "internette 150 tl kazanma yolu anlatıyorum koşunnn" başlıklarında oltalanırsınız.
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cntrl 4 yıl
Hala bu cekirdek ciklet muhabbetine cihaz bekleyen alan insanlar var yahu bos isler bunlar pc de de ayni dumen donuyor alirsin ekran kartinin en iyisini pat bi oyun cikartirlar maximumda oynamaya yetmez mobilde bir iki oyun cikar aa kasma yapti yetmiyo alayim yeni islemcili diye gider alirsin seneye baska oyun cikar yine yetmez keriz gibi yolunuyoruz tek gercek bu
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General. 4 yıl
Z4'e yetişmez.
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alp0007 4 yıl
Ooooh
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DaRKFoRCeS 4 yıl
64 bit sevdasindan vazgecsinler çıkaran çıkardı hâlâ bunlar atıp tutuyor. Perşembe nin gelişi çarşamba dan bellidir. Bunlardan ne zaman açıklama gelse boş. apple in mühendislerini tebrik etmek lazım. qualcomm dakiler ne iş yapıyor. Kim bir işi iyi yapıyor ise tebrik etmek gerek. mediatek biraz daha ilerlesinde şu qualcomm dakiler belki akillanir.
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Nehalem 4 yıl
Sony Xperia Z4 SnapDragon 805 ile gelecek Xperia Z5 Snapdragon 810 ile gelecek. Bende o hayellere kapıldım ama boşuna.
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ICromwelleI 4 yıl
Anlaşılan oki şu anda bir tek LG G4 ile ve devamı ile S810 geçiş olucak gibi. Zaten M9 un S805li olarak çıkmadı belki ondan dolayı o bir ihtimal S805 ile gelebilir.

Samsung zaten kendi yongasetini kullanacak. Z4de S805 ile gelir muhtemelen.
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Inque 4 yıl
Bunu atlayıp 815 modelini çıkarırlarsa daha doğru olur.
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