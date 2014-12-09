Qualcomm: Snapdragon 810 yongasetinde gecikme yok





Bir süredir Qualcomm'un Snapdragon ailesindeki en güçlü üye Snapdragon 810 ile ilgili üretim sıkıntıları yaşadığı ve yongasetinin pazara çıkışında gecikme olabileceği gündemi meşgul ediyordu. Gelecek yılın pek çok amiral gemi modelinin bel bağladığı Snapdragon 810 yongasetindeki bir gecikme elbette tüm planları alt üst edecek nitelikteydi. Ancak Qualcomm ortaklarını biraz rahatlattı.





Firma 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili herşeyin yolunda olduğunu ve gelecek yılın ilk yarısında bu yongasetini taşıyan cihazları piyasada görmeyi umut ettiklerini açıkladı. Ancak yine net bir tarih vermedi.





Qualcomm ilk olarak Nisan 2014 tarihinde Snapdragon 810 için gelecek yılın ilk yarısını çıkış tarihi olarak belirlemişti. Aradan 8 ay gibi bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen halen kesin bir tarih belirlenememiş olması da kafalarda soru işareti uyandırıyor. Yılın ilk yarısı ifadesi opsiyonun Haziran ayı sonuna kadar uzayabileceğini gösteriyor.





Snapdragon 810 yongasetinin bu opsiyonu kullanması durumunda yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S6, HTC One M9, Xperia Z4 modellerinin sıkıntı yaşayacağını ve mümkünse başka bir yongaseti ile yola devam edeceklerini düşünmek mümkün. Sadece yaz aylarına doğru piyasaya çıkması muhtemel LG G4 modeli bu dezavantajdan kendisini kurtarabilir.





Şimdilik Qualcomm'un bu açıklaması ile yetinmek zorundayız. Yongasetinin akibeti ise 5 Ocak'taki muhtemel Xperia Z4 lansmanı ile ortaya çıkacak. Zira şu anda Snapdragon 810 yongasetine sahip ilk cihazın Xperia Z4 olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-tries-to-calm-fears-says-64-bit-Snapdragon-810-is-still-on-track_id63619