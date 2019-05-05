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Qualcomm Snapdragon 865, 4G ve 5G olmak üzere iki versiyonda gelecek

Hemen hemen her amiral gemisinde bulunan Qualcomm Snapdragon 8 serisi işlemciler, önümüzdeki yıl 865 kod adıyla karşımıza çıkabilir. Bu model, iddialara göre 4G ve 5G varyantlara sahip olacak.
2 hf.
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10
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticilerine esneklik sağlamak adına 5G ya da sadece LTE olmak üzere iki modeli olacak yeni nesil Snapdragon 865, önümüzdeki yıl telefon üreticilerine sunulacak. Üreticiler, bu çipsetlerdeki ayrım sayesinde 5G altyapısı olmayan ülkelere 4G cihazlar sunarak fiyatları düşük tutabilir.  
Şuan için hemen hemen her amiral gemisi modelde yer alan Snapdragon 855, dahili 5G modeme sahip değil. Bu çipsete sahip olan 5G destekli telefonlar ise ayrı bir modemi kendi devre kartlarında barındırmak zorunda. Gelecek yıl bu durumu değiştirerek cihazları ekstra elemandan ve güç tüketiminden Qualcomm kurtaracak.  
Bu yıl piyasaya sunulan 5G destekli akıllı telefonlar, ağ potansiyellerini altyapı olmadığı sürece doğal olarak gösteremiyor. Uzmanlar tarafından da 2020 yılından itibaren geniş ölçekte yayılacağı düşünülen 5G, şimdilik çok küçük bir alanda ve teknolojinin hız sınırında olmayan bant genişlikleri sunuyor. Qualcomm’un muhtemelen bu durumu öngörerek opsiyonel hale getireceği 5G modem, her cihazda yer almayarak fiyatları yukarı çekmeyecek. Buna bağlı olarak amiral gemisi telefonların hem 5G hem de 4G versiyonları ayrı ayrı satılır şekilde bile karşımıza çıkabilir.

https://www.gizchina.com/2019/05/04/the-upcoming-qualcomm-snapdragon-865-chip-could-come-in-two-variants/ Yorum Yaz
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damn2u 2 hf. en beğenilen
Saçmalıktan başka birşey değil. Sırf segmentasyon yaratıp ekstra para kırma çabaları.
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Mr.Data 2 hf. 01halil
5g destekleyenlerde sadece 5g kullanmıyorsunuz alanın dışına çıkınca 4g'ye geçiyor siz şimdi kullanmıyorsunuz ama yakın gelecekte geldiğinde kullanmaya başlayabilirsiniz telefon değiştirmeden ayrıca fiyat farkı belki 10 dolar bile değil
5g destekleyenlerde sadece 5g kullanmıyorsunuz alanın dışına çıkınca 4g'ye geçiyor siz şimdi kullanmıyorsunuz ama yakın gelecekte geldiğinde kullanmaya başlayab...
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intel7mix 1 hf.
875 bekleriz bizde sorun değil vaktimiz bol hem daha fazla eskimiş olur elimizdeki cihaz hakkını alırız.
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Algorithmus 2 hf. yeni yorumcu
Akıllı telefonlar az çok sabitlendi özellik açısından. Bu nedenle artık çok fazla satış olmuyor. Beş kamera, yüzde yüz ekran denemeleri bile kurtaramadı satışları. 5G ile yeni bir dalga yakalamak istiyorlar.
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Angel of the Lord 2 hf.
Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama bundan 3-4 sene önce 4G geldiğinde eldeki çoğu cihaz 4G'yi halihazırda destekliyordu zaten. Şimdi neden böyle oldu anlamak güç. Bir de ABD'de 5G kullanabilmek için operatöre fazla ücret ödemek gerek diye bir dedikodu duydum. Bizimkiler de özenmese bari.
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01halil 2 hf.
Olmasi gereken de bu zaten halihazırda şu anda 5G yeni geçildi tam geçiş bir kaç seneyi bulacak bu durumda kullanamayacagim teknolojiyi neden satin alayim ki
2 Yanıt Yanıtla +2
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Mr.Data 2 hf. 01halil
5g destekleyenlerde sadece 5g kullanmıyorsunuz alanın dışına çıkınca 4g'ye geçiyor siz şimdi kullanmıyorsunuz ama yakın gelecekte geldiğinde kullanmaya başlayabilirsiniz telefon değiştirmeden ayrıca fiyat farkı belki 10 dolar bile değil
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yashiii 2 hf. 01halil
senin gibiler yuzunden daha fazla para vermek zorunda kalıyoruz.kusura bakma bu yorumu gorup de sessiz kalamadım
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madmahmutd 2 hf.
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smart1978 2 hf.
Mantikli.
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damn2u 2 hf. en beğenilen
Saçmalıktan başka birşey değil. Sırf segmentasyon yaratıp ekstra para kırma çabaları.
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