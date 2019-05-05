Qualcomm Snapdragon 865, 4G ve 5G olmak üzere iki versiyonda gelecek

Akıllı telefon üreticilerine esneklik sağlamak adına 5G ya da sadece LTE olmak üzere iki modeli olacak yeni nesil Snapdragon 865, önümüzdeki yıl telefon üreticilerine sunulacak. Üreticiler, bu çipsetlerdeki ayrım sayesinde 5G altyapısı olmayan ülkelere 4G cihazlar sunarak fiyatları düşük tutabilir.

Şuan için hemen hemen her amiral gemisi modelde yer alan Snapdragon 855, dahili 5G modeme sahip değil. Bu çipsete sahip olan 5G destekli telefonlar ise ayrı bir modemi kendi devre kartlarında barındırmak zorunda. Gelecek yıl bu durumu değiştirerek cihazları ekstra elemandan ve güç tüketiminden Qualcomm kurtaracak.

Bu yıl piyasaya sunulan 5G destekli akıllı telefonlar, ağ potansiyellerini altyapı olmadığı sürece doğal olarak gösteremiyor. Uzmanlar tarafından da 2020 yılından itibaren geniş ölçekte yayılacağı düşünülen 5G, şimdilik çok küçük bir alanda ve teknolojinin hız sınırında olmayan bant genişlikleri sunuyor. Qualcomm’un muhtemelen bu durumu öngörerek opsiyonel hale getireceği 5G modem, her cihazda yer almayarak fiyatları yukarı çekmeyecek. Buna bağlı olarak amiral gemisi telefonların hem 5G hem de 4G versiyonları ayrı ayrı satılır şekilde bile karşımıza çıkabilir.

https://www.gizchina.com/2019/05/04/the-upcoming-qualcomm-snapdragon-865-chip-could-come-in-two-variants/