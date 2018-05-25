Qualcomm, Xiaomi Mi 8'in Quick Charge 4.0 desteğiyle geleceğini doğruladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin 31 Mayıs'ta lansmanını gerçekleştireceği yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 8 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3D yüz tanıma, yarı saydam arka kapak ve başlangıç fiyatı gibi detaylara şimdi de bir yenisi eklendi.

Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs'ta tanıtılacak

Teknoloji devi Qualcomm, web sitesinde Xiaomi Mi 8'in en yeni hızlı şarj standartı olan Quick Charge 4.0'ı destekleyeceğini duyurdu. Bu gelişme daha önce FCC'nin raporunda belirtilen söz konusu özelliğin, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonuna geleceğini de doğrulamış oldu.

Beklentiler Xiaomi Mi 8'in kutusundan Quick Charge 4.0 uyumlu bir şarj cihazı çıkması yönünde olsa da bu konuda henüz netlik kazanmış bir durum yok. Bu yılın en merak edilen amiral gemisi olan Xiaomi Mi 8'in, 31 Mayıs'taki resmi tanıtımından önceki tüm gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

http://news.mydrivers.com/1/578/578171.htm