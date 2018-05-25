Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Xiaomi Mi 8'in Quick Charge 4.0 desteğiyle geleceğini doğruladı

Resmi olarak 31 Mayıs'ta tanıtılacak olan Xiaomi Mi 8 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Qualcomm, akıllı telefonun Quick Charge 4.0 desteği sunacağını doğruladı.
12 ay
3,9b
2
12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin 31 Mayıs'ta lansmanını gerçekleştireceği yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 8 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3D yüz tanıma, yarı saydam arka kapak ve başlangıç fiyatı gibi detaylara şimdi de bir yenisi eklendi.

Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs'ta tanıtılacak

Teknoloji devi Qualcomm, web sitesinde Xiaomi Mi 8'in en yeni hızlı şarj standartı olan Quick Charge 4.0'ı destekleyeceğini duyurdu. Bu gelişme daha önce FCC'nin raporunda belirtilen söz konusu özelliğin, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonuna geleceğini de doğrulamış oldu.
Beklentiler Xiaomi Mi 8'in kutusundan Quick Charge 4.0 uyumlu bir şarj cihazı çıkması yönünde olsa da bu konuda henüz netlik kazanmış bir durum yok. Bu yılın en merak edilen amiral gemisi olan Xiaomi Mi 8'in, 31 Mayıs'taki resmi tanıtımından önceki tüm gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

http://news.mydrivers.com/1/578/578171.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sdelta 12 ay en beğenilen
Quick Charge 4.0 ne gibi yenilikler getiriyor, ne değişecek vs. yazsaydınız en azından habere. İlk defa haber eleştirisi yapıyorum bu sitede. Haber'e girdiğim ve hiç bir şey öğrenemedim.
Quick Charge 4.0 ne gibi yenilikler getiriyor, ne değişecek vs. yazsaydınız en azından habere. İlk defa haber eleştirisi yapıyorum bu sitede. Haber'e girdiğim v...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 11 ay
Eğer doğruysa pilin 3300 Mah olması konusunda hayal kırıklığına uğradım.En az 4000 Mah bekliyordum doğrusu.[image][/image]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 12 ay
Kamera yazılımını ve miui 10 arayüzünü daha güzel hale getirmelerini temenni ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 12 ay
Batarya min 3600 mah olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byaahmet 12 ay
6.2 inç ekranda 3300 ma batarya koyduktan sonra hızlı sarj koymasada olur .Zaten bir günü zarzor çıkartır. Telefon kullanım süreleri giderek artarken bu 7 nano üretim deyip te kandırmayalım lütfen.15 dk %100 olsa ne 1 günde sonunda şarja taktıktan sonra.
Xiomş en az 4000mA batarya bekliyordum olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 12 ay
Bataryanın hızlı dolmasına pek güvenemiyorum zorlamayın arkadaş patlıyorlar sonra. Sağlıklı şekilde 1 saatte tüm şarj dolsun ona odaklanmak yerine %50'si 30 dakikada %100'e yaklaşık 2 saatte ulaşıyor. Niye? Çünkü bilerek yavaşlatılıyorki bataryaya zarar vermesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 12 ay
hızlı şarjdan ziyade daha verimli batarya gelişse kullanıcı için daha makbul olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 12 ay
quick charge her yenisinde şarj süresini yarıya indiriyor. 3 te yarım saatte %50 yapıodu 4 tede 15 dk da %50 yapar heral..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lefransuva 12 ay
4 eskidi artık 4 plus istitoruz. [:\-]
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrsmrc 12 ay lefransuva
Biraz daha beklesinler direkt 5'e geçsinler bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrScorpion 12 ay
Mi7 gelcekti adı mi8 mi oldu ben bişeyleri kaçırdım galiba.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdelta 12 ay en beğenilen
Quick Charge 4.0 ne gibi yenilikler getiriyor, ne değişecek vs. yazsaydınız en azından habere. İlk defa haber eleştirisi yapıyorum bu sitede. Haber'e girdiğim ve hiç bir şey öğrenemedim.
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 12 ay sdelta
15 dk. Da Yüzde 50 Batarya Dolumu diye biliyorum en büyük getirisi olarak. (Qc 4.0+ ile karıştırmiyor isem). Onun haricinde daha efektif şarj dolumu ve daha az batarya Isınması diye bahsediyordu Qualcomm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3941 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, xiaomi ve
5 etiket daha qualcomm quick charge 4.0 xiaomi mi 8 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 ay 2si1 Özel: Sadece Muhabbet #1 12 ay Çinli ZTE, ABD'ye 1.3 milyar dolar ceza ödeyecek 12 ay Pornhub kendi VPN servisini başlattı 12 ay Xiaomi Mi 8 sızdı: İşte akıllı telefonun teknik özellikleri 12 ay Ukrayna polisi kripto para madenciliği yaparken yakalandı 12 ay Mobvoi TicWatch Pro akıllı saat iki ekranla geliyor 12 ay Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: Elon Musk yapay zeka konusunda tamamen yanılıyor 12 ay Fiat Chrysler, hız sabitleyici sorunu yüzünden 4.8 milyon aracını geri çağırdı 12 ay Vivo'nun çentiksiz tam ekranlı telefonunun görüntüleri sızdırıldı 12 ay TRON'un kurucusu Justin Sun, BitTorrent'i satın alıyor 12 ay Moto Z3 Play'in lansmanı 6 Haziran'da 12 ay Xiaomi Mi 8 beraberinde iki yeni telefon daha getirebilir 12 ay Twitter CEO'su Jack Dorsey neden dizüstü bilgisayarının olmadığını açıkladı 12 ay Google Maps'e çılgın özellikler geliyor 12 ay Dünya Kupası ile güncellenecek FIFA 18, PS Store’da 59 TL’ye düştü! 12 ay Seçim günü “anormal” yayınlar engellenecek 12 ay İnternetin ilk keşif platformlarından StumbleUpon kapanıyor 12 ay WhatsApp kullanıcılarına müjde: Resim ve videolarınız artık galeride görünmeyecek 12 ay Essential Phone 2 iptal edildi, şirket satılıyor 12 ay En çok kullanılan şifre kombinasyonları açıklandı 12 ay GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm, Xiaomi Mi 8'in Quick Charge 4.0 desteğiyle geleceğini doğruladı Sonraki 7 yıllık dava sonuçlandı: Samsung, Apple'a 539 milyon dolar tazminat ödeyecek 12 ay ABD, Türkiye'ye F-35 satışını durdurmak için ilk resmi adımı attı 12 ay BlackBerry KEY2'nin teaser videosu yayınlandı 12 ay ABD kripto paralardaki manipülasyon hakkında soruşturma başlattı 12 ay YouTube’un DM özelliği masaüstüne geldi 12 ay Nokia X6 ikinci kez satışa çıktı ve yine saniyeler içinde tükendi 12 ay Yeni Acer Swift 5 ince ekran çerçeveleri ile dikkat çekiyor 12 ay Samsung televizyonları artık FreeSync destekli 12 ay Nvidia GeForce GTX 1050 3GB versiyonu resmileşti 12 ay Netflix piyasa değeri ile Disney ve Comcast'i geride bıraktı 12 ay Android Go telefonu Meizu M8C satışa sunuldu 1 yıl Battlefield V oyunu PC platformunda Nvidia’ya emanet 1 yıl LG V35 ThinQ ilk kez çalışırken görüntülendi 1 yıl AMD Ryzen teknolojisi konsollara girmeye hazır 1 yıl Fujifilm'den retro görünümlü yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T100 1 yıl ABD drone'lara plaka zorunluluğu getirebilir 1 yıl Yeni iPad 9.7'e rakip geldi "Acer Chromebook Tab 10" 1 yıl Samsung'dan büyük ekranlı giriş seviyesi telefon: Galaxy Wide 3 1 yıl Marshall Adaları kripto parayı resmi para birimi olarak kabul ediyor 1 yıl Türkiye’nin Türk Bayraklı ilk F-35’inden heyecan uyandıran video ve görüntüler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim