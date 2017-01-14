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Qualcomm açıkladı: CES 2017'de görüntülenen Nokia 8 gerçek mi?

Bu yılın merakla beklenen amiral gemilerinden biri olan Nokia 8'in CES 2017'deki Qualcomm standında görüntülendiği söyleniyordu. Şirket sergilediği cihazın Nokia 8 olup olmadığını açıklığa kavuşturdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia fanları için kötü haber (bazıları için iyi de olabilir): Qualcomm, CES 2017 fuarında görüntülenen amiral gemisi akıllı telefonla ilgili haberleri yalanladı. Şirket, Nokia 8 olduğu ileri sürülen akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 835'in özelliklerini göstermek için kullandığı referans bir cihazdan başka birşey olmadığını söyledi.
Hafta başında YouTube'a Nokia amiral gemisi olduğu iddia edilen bir video yüklenmişti. Bu videoda sadece cihazın görüntüleri değil, özellikleri hakkında bazı bilgiler de bulunuyordu. YouTube kanalının sahibine göre, videodaki cihaz, önümüzdeki ay Mobil Dünya Kongresi 2017'de tanıtılacak olan HMD Global'in bir sonraki Nokia markalı akıllı telefonu olan Nokia 8'di.
Ayrıca kendisi Qualcomm standında, Nokia 8'in Snapdragon 821 ve Snapdragon 835 olmak üzere her biri farklı bir yonga setine sahip iki versiyonunun görüntülendiğini söylemişti. Bunun dışında, akıllı telefonun OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve Super EIS 3.0 teknolojilerine sahip 24 megapiksel arka kameraya sahip olduğunu iddia ediyordu.
Ayrıca Bkz. "Nokia 6, 24 saatte 250 bin ön kayıt, 4 günde 100 bin ön sipariş almayı başardı"
Nokia 8'in diğer önemli özellikleri arasında Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 5.7 inç Super AMOLED ekran, 6 GB RAM ve ayrıca 64GB ya da 128GB dahili bellek bulunuyor. Ne yazık ki, bu bilgilerin hiçbiri doğru olmayabilir; çünkü Qualcomm, videodaki telefonların, Snapdragon 835'in özelliklerinin gösteren kendi referans tasarımlı cihazlarından başka bir şey olmadığını açıkça belirtti.
Nokiamob web sitesi Nokia 8'in CES 2017'de görüntülendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapması adına Qualcomm'a ulaştı; şirketin konuyla ilgili söyledikleri şunlar:
Qualcomm'un sözcüsü Catherine Baker "Referans tasarımımızın ayrıntılarını açıklamıyoruz. CES standında sergilediğimiz cihazların Nokia 8 olduğunu iddia eden bazı haberler gördük, bunlar doğru değil. Bu cihazlar 835 demolarımızın yer aldığı kendi referans cihazlarımızdı" şeklinde bir açıklama yaptı.

http://nokiamob.net/2017/01/13/qualcomm-the-stories-about-nokia-8-are-not-accurate/ Yorum Yaz
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inexo 2 yıl en beğenilen
Sony ye benziyor aslında. çerçevenin ekranı var
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SCWS 2 yıl
Zaten belliydi teknoloji demosu olduğu, üstünde hiç bir tasarım detayı olmayan çıplak donanımı kapatsın diye yapılmış bir kasa, zaten günümüzde öyle ateş tuğlası gibi kalın cihaz mı olur, üstüne birde fiziksel button olmadığı halde altta ve üstte iki parmak boşlukların olması, iyi ki nokia değil.
Zaten belliydi teknoloji demosu olduğu, üstünde hiç bir tasarım detayı olmayan çıplak donanımı kapatsın diye yapılmış bir kasa, zaten günümüzde öyle ateş tuğlas...
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DH Misafiri 2 yıl
harbi ya, şu markasız ucube teli bile herkes soni ye benzetmiş. bu kadar tesadüf olamaz. sen ne ucubesin soni, sen ne çirkinsin soni, sen ne çağ dışı ilkel bi firmasın soni, sen ne sorunlu dandik bi firmasın soni. tez zamanda batta kurtulsun millet
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cngzmls 2 yıl
Demo ile Sony telefon aynı tasarımda. Sony nin telefonlarının ne kadar çirkin olduğunu düşünün artık.
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maximus8282 2 yıl
Zaten yazıyor üstünde niye bu kadar olay oldu ki.
Kaldı ki akıllı telefonların hepsi zaten birbirine benziyor.
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crazy585858 2 yıl
Ee dedim dedim dinlemediniz troller saldırdı falan oraya buraya.. noldu ? Su cihazin erken test örneği olduğunu anlamayan adam forumu terketsin zaten :)
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CRoSSBoNeSS 2 yıl
İçimi rahatlattı şu açıklama. O videodaki ekran kasa oranı %50 olan telefonun cidden amiral gemisi olarak tanıtmalarından çok korkuyordum. Şükür ki olmamış. Nokia 6'nın tasarımı gayet güzel. Umarım onun gibi güzel bir tasarımla çıkar Nokia 8.
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Ussuz 2 yıl
Ekran kasa oranı rezalet duruyordu zaten iyi ki değilmiş.
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inexo 2 yıl en beğenilen
Sony ye benziyor aslında. çerçevenin ekranı var
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SCWS 2 yıl
Zaten belliydi teknoloji demosu olduğu, üstünde hiç bir tasarım detayı olmayan çıplak donanımı kapatsın diye yapılmış bir kasa, zaten günümüzde öyle ateş tuğlası gibi kalın cihaz mı olur, üstüne birde fiziksel button olmadığı halde altta ve üstte iki parmak boşlukların olması, iyi ki nokia değil.
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