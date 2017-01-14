Qualcomm açıkladı: CES 2017'de görüntülenen Nokia 8 gerçek mi?

Nokia fanları için kötü haber (bazıları için iyi de olabilir): Qualcomm, CES 2017 fuarında görüntülenen amiral gemisi akıllı telefonla ilgili haberleri yalanladı. Şirket, Nokia 8 olduğu ileri sürülen akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 835'in özelliklerini göstermek için kullandığı referans bir cihazdan başka birşey olmadığını söyledi.

video özellikleri hakkında bazı bilgiler de bulunuyordu. YouTube kanalının sahibine göre, videodaki cihaz, önümüzdeki ay Mobil Dünya Kongresi 2017'de tanıtılacak olan HMD Global'in bir sonraki Nokia markalı akıllı telefonu olan Nokia 8'di. Hafta başında YouTube'a Nokia amiral gemisi olduğu iddia edilen bir yüklenmişti . Bu videoda sadece cihazın görüntüleri değil,bazı bilgiler de bulunuyordu. YouTube kanalının sahibine göre, videodaki cihaz, önümüzdeki ay'de tanıtılacak olan'in bir sonraki Nokia markalı akıllı telefonu olan Nokia 8'di.

Ayrıca kendisi Qualcomm standında, Nokia 8'in Snapdragon 821 ve Snapdragon 835 olmak üzere her biri farklı bir yonga setine sahip iki versiyonunun görüntülendiğini söylemişti. Bunun dışında, akıllı telefonun OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve Super EIS 3.0 teknolojilerine sahip 24 megapiksel arka kameraya sahip olduğunu iddia ediyordu.

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Nokia 8'in diğer önemli özellikleri arasında Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 5.7 inç Super AMOLED ekran, 6 GB RAM ve ayrıca 64GB ya da 128GB dahili bellek bulunuyor. Ne yazık ki, bu bilgilerin hiçbiri doğru olmayabilir; çünkü Qualcomm, videodaki telefonların, Snapdragon 835'in özelliklerinin gösteren kendi referans tasarımlı cihazlarından başka bir şey olmadığını açıkça belirtti.

Nokiamob web sitesi Nokia 8'in CES 2017'de görüntülendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapması adına Qualcomm'a ulaştı; şirketin konuyla ilgili söyledikleri şunlar:

Qualcomm'un sözcüsü Catherine Baker "Referans tasarımımızın ayrıntılarını açıklamıyoruz. CES standında sergilediğimiz cihazların Nokia 8 olduğunu iddia eden bazı haberler gördük, bunlar doğru değil. Bu cihazlar 835 demolarımızın yer aldığı kendi referans cihazlarımızdı" şeklinde bir açıklama yaptı.

http://nokiamob.net/2017/01/13/qualcomm-the-stories-about-nokia-8-are-not-accurate/