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Qualcomm bu kez MediaTek'e çattı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm bu kez MediaTek'e çattı

4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa yongasetini tanıttığında Samsung'u şov yapmakla suçlayan Qualcomm, sektörde en büyük rakibi olacağına inanılan MediaTek'e de çatmayı ihmal etmedi.

Bilindiği gibi Tayvanlı MediaTek, gerçek 8 çekirdekli olarak tanımladığı Cortex-A7 tabanlı MT6592 işlemcisini kısa süre önce lanse etmişti. Benchmark skorlarında iddialı olan ancak işlem gücü anlamında Snapdragon 800 gibi çözümlerden geride kaldığı yorumları yapılan MT6592, Qualcomm'un da hedefindeydi.

Performans karşılaştırması yaptığı bir video yayınlayan Qualcomm, çekirdek sayısının hiçbir zaman ölçü olmadığını, Çin'deki en iyi 20 Android uygulamasının yüzde 85'inin en fazla iki çekirdeği verimli olarak kullanabildiğini belirtiyor. 

Qualcomm, videoda rakibinin kim olduğunu söylemiyor ancak MediaTek'in renklerini kullandığı için bu kolayca anlaşılıyor. Qualcomm, MT6592 çözümünün aynı eski çekirdekleri ikiye katlama yolunu seçtiğini belirtiyor. 

Qualcomm çekirdek sayısından ziyade sunulan grafik birimi, hücresel ağ desteği, bağlantı seçenekleri gibi ekstraların ölçü olarak alınması gerektiğini ifade ediyor. MediaTek tarafının bu iddialara nasıl bir cevap vereceği merak konusu ancak firma şimdilik yorum yapmamayı tercih ediyor.

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Volkanbaba 6 yıl
Adamlar haklı çekerdeklerin yarısı boş boş takılıyor orda. Geliştiriciler optimizasyon yapmadıktan sonra 40 çekirdek olsa nolur.
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strathmorea 6 yıl en beğenilen
Tegra 4 nerelerdesin. Nvidia tarihinin hatasını halen bu işlem birimini yayamamakla yaşıyor. Tegra 4 çıkmadan eskiyen bir donanım parçası oldu.
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demo22 6 yıl
8 çekirdekli arm Cortex A7 snapdragon 800 ile neredeyse başa baş üstelik daha ucuz ve daha az enerji çekiyor.
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CooL_ROMEO 6 yıl
iphone 5s bunun en iyi örneği çift çekirdekle en hızlı telefon
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Themistokles 6 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

iphone 5s bunun en iyi örneği çift çekirdekle en hızlı telefon

yani
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ilkerinanç 6 yıl
qualcommcuum adamların herhangi bir iddisı yoktuki zaten şöyle uçarızz böyle kaçarız.ucuz telefonlara yönelik işlemci yaptılar millet baştan burun kıvırıyordu şimdi çatır çatır satıyor adamlar.az laf çok icraat.sende yap ucuz işlemci senin işlemcilerini kullansınlar.
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Fatih54102 6 yıl
o sekiz cekirdek hele java ile bes para etmez.
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melikulupinar 6 yıl
%56 indirimle 318 TL fiyata Acer İconiaTab 810A aldım ufaklığa.
8 inç, 1 GB ram, 16 GB disk (32 GB kart takılabilir), 1024*768 ekran, 5 Mpix kamera.
MediaTek MTK-8125 model 4 çekirdek 1.2 GHz işlemci ve PowerVR SGX544 model GPU ile.

700-1000 TL fiyatlı SnapDragon-Tegra3-Exynos sistemlerle performansta yarışıyor ve geri de kalmıyor.
Niye o kadar para vereyim ki.
Mediatek doğru yolda. Yakında Mediatek ve Allwinner bunları iyice bir silkeleyecek gibi.
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Canavarius Infectus 6 yıl
Bu şekilde davranması artık rakipleri ciddi bir şekilde dikkate alması anlamına geliyor sanırım. Fakat işlemci performansı hakkında söyledikleri ise gerçek. Daha fazla çekirdek ya da saat hızı daha yüksek performans anlamına gelmez. Mimari tasarım bile çok ciddi farklar ortaya koyacaktır. Kağıt üstünde yer alan dğerler gerçektende insanları satın alma konusunda etkiliyor. Ama fark yaratıp yaratmayacağına kimse önem vermiyor. Örneğin Galaxy S3'ün işlemcisinin One X'den daha hızlı ve güçlü görünmesine karşın, One X in ne denli yüksek kalitedeki videoları oynatma kabiliyeti karşısında Galaxy S3 adeta eziliyor. İşte size iki farklı türde işlemci. Aslında değişen hiçbir şey yok. Telefonumuz daha hızlı çalışmıyor, oyunlar daha hızlı oynanmıyor, pil daha uzun süre dayanmıyor. En güzel örneği pil konusu işte.. Önceden 800 MAh piller bile 3 gün çok rahat kullanmamızı sağlardı. Şimdi ise 2000 MAh piller bile 1 gün anca dayanıyor. Hani nerde o kadar gelişme? Sözde işlemciler her yenilenmede daha az enerji tüketiyorlar!?..
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Reliq 6 yıl Canavarius Infectus
pillimilli
Bu şekilde davranması artık rakipleri ciddi bir şekilde dikkate alması anlamına geliyor sanırım. Fakat işlemci performansı hakkında söyledikleri ise gerçek. Daha fazla çekirdek ya da saat hızı daha yüksek performans anlamına gelmez. Mimari tasarım bile çok ciddi farklar ortaya koyacaktır. Kağıt üstünde yer alan dğerler gerçektende insanları satın alma konusunda etkiliyor. Ama fark yaratıp yaratmayacağına kimse önem vermiyor. Örneğin Galaxy S3'ün işlemcisinin One X'den daha hızlı ve güçlü görünmesine karşın, One X in ne denli yüksek kalitedeki videoları oynatma kabiliyeti karşısında Galaxy S3 adeta eziliyor. İşte size iki farklı türde işlemci. Aslında değişen hiçbir şey yok. Telefonumuz daha hızlı çalışmıyor, oyunlar daha hızlı oynanmıyor, pil daha uzun süre dayanmıyor. En güzel örneği pil konusu işte.. Önceden 800 MAh piller bile 3 gün çok rahat kullanmamızı sağlardı. Şimdi ise 2000 MAh piller bile 1 gün anca dayanıyor. Hani nerde o kadar gelişme? Sözde işlemciler her yenilenmede daha az enerji tüketiyorlar!?..

Görende 2000 mah pilin hepsini işlemci tüketiyor sanacak, pilin %70-80 civarını ekran tüketir. Eskiden 800 mah pil kullanırken ekran 5 inç Full hd true ips falan değildi.
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wolferto 6 yıl
k bakmayında en az çekirdekli en performanslı en yüksek çözünürlüğü en iyi performansta oyun oynatan cihaz nexus 4 1,7 ghz çift çekirdek:) open gl 3,0 destekli 2500pikselde oyun oynatan baska bi cihaz söyleyin bana:)
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CertificatedStaff 6 yıl
Benimki seninkini dover olayi olmus
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interwap 6 yıl
Demek ki MediaTek doğru yolda.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
Qualcom tutuşmuş tabi medatek işlemcili telefonlar f/p ürünleri olunca(discovery) bi telaş sardı
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cagataykoroglu 6 yıl
Biz buna kısaca döt korkusu diyoruz. Adamlar sürekli birilerine laf sokmakla uğraşıyor. İşin aslı rakipler kendini geliştiriyor ve yakında daha çok zorlayacak.
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forumlarabak 6 yıl
Qualcomm u da biliyoruz arkadaş..
Qualcomm ile Nexus 4 ile tanışmış biri olarak hiç memnun kalmadığımı söyleyebilirim. İşlemci internette gezerken bile aşırı ısınıyor elde tutmaktan rahatsızlık duyacağınız seviyelere ulaşıyor. Çok ısındığı içinde 1,5 GHz işlemci hızı ilk kademede 1,2 GHz seviyelerine sonrasında hemen 1 GHz hızlarına (CpuSpy) düşüyor. Hem rahatsız edici bir ısınma hem yaşanan performans kaybı ve yaşanmaya başlayan takılma ve beklemeler insanı sinir etmeye başlıyor.
Cortex-A7 işlemci çok az enerji harcıyor ve bu pil ömrüne yansıyor. Ayrıca şuan tam yükte piyasanın en az ısınan işlemcisidir, rahatsızlık verecek veya performans kaybı yaşatacak ısınma poblemi kesinlikle yaşatmıyor. İşlemcinin performansı da 4 çekirdekli 1.2/1.4 GHz işlemcilerinde gayet yeterli ve başarılıdır.
Benim gibi ısınma sıkıntısını mobil cizhazlarında yaşamak istemeyen, pil ömrünü özellikle ön planda tutan kullanıcılar için biçilmiş kaftandır.
Bu işlemci iyi bir grafik birimi ile desteklendiğinde minimum 1GB ram ve 720p ekran ve avantajlı bir fiyatla, rahatlıkla fiyat performans cihazı olur.
Bkz: General Mobile Discovery
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mehmet 0534 6 yıl forumlarabak
forumlarabak
Qualcomm u da biliyoruz arkadaş..
Qualcomm ile Nexus 4 ile tanışmış biri olarak hiç memnun kalmadığımı söyleyebilirim. İşlemci internette gezerken bile aşırı ısınıyor elde tutmaktan rahatsızlık duyacağınız seviyelere ulaşıyor. Çok ısındığı içinde 1,5 GHz işlemci hızı ilk kademede 1,2 GHz seviyelerine sonrasında hemen 1 GHz hızlarına (CpuSpy) düşüyor. Hem rahatsız edici bir ısınma hem yaşanan performans kaybı ve yaşanmaya başlayan takılma ve beklemeler insanı sinir etmeye başlıyor.
Cortex-A7 işlemci çok az enerji harcıyor ve bu pil ömrüne yansıyor. Ayrıca şuan tam yükte piyasanın en az ısınan işlemcisidir, rahatsızlık verecek veya performans kaybı yaşatacak ısınma poblemi kesinlikle yaşatmıyor. İşlemcinin performansı da 4 çekirdekli 1.2/1.4 GHz işlemcilerinde gayet yeterli ve başarılıdır.
Benim gibi ısınma sıkıntısını mobil cizhazlarında yaşamak istemeyen, pil ömrünü özellikle ön planda tutan kullanıcılar için biçilmiş kaftandır.
Bu işlemci iyi bir grafik birimi ile desteklendiğinde minimum 1GB ram ve 720p ekran ve avantajlı bir fiyatla, rahatlıkla fiyat performans cihazı olur.
Bkz: General Mobile Discovery

aynen size katiliyorum benim 1200 tl verdigim lg p880 le 599 tl ye arkdasa aldigimiz mtk islemcili gm antutu dan ikisize 13000 kusur puan aliyor ee ben niye iki kat para verdim ozaman diye soruyorum kendime mtk olmasa boyle ucuz ve iyi telefonlar bu fiyata goremeyiz
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