Qualcomm bu kez MediaTek'e çattı





4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa yongasetini tanıttığında Samsung'u şov yapmakla suçlayan Qualcomm, sektörde en büyük rakibi olacağına inanılan MediaTek'e de çatmayı ihmal etmedi.





Bilindiği gibi Tayvanlı MediaTek, gerçek 8 çekirdekli olarak tanımladığı Cortex-A7 tabanlı MT6592 işlemcisini kısa süre önce lanse etmişti. Benchmark skorlarında iddialı olan ancak işlem gücü anlamında Snapdragon 800 gibi çözümlerden geride kaldığı yorumları yapılan MT6592, Qualcomm'un da hedefindeydi.





Performans karşılaştırması yaptığı bir video yayınlayan Qualcomm, çekirdek sayısının hiçbir zaman ölçü olmadığını, Çin'deki en iyi 20 Android uygulamasının yüzde 85'inin en fazla iki çekirdeği verimli olarak kullanabildiğini belirtiyor.





Qualcomm, videoda rakibinin kim olduğunu söylemiyor ancak MediaTek'in renklerini kullandığı için bu kolayca anlaşılıyor. Qualcomm, MT6592 çözümünün aynı eski çekirdekleri ikiye katlama yolunu seçtiğini belirtiyor.





Qualcomm çekirdek sayısından ziyade sunulan grafik birimi, hücresel ağ desteği, bağlantı seçenekleri gibi ekstraların ölçü olarak alınması gerektiğini ifade ediyor. MediaTek tarafının bu iddialara nasıl bir cevap vereceği merak konusu ancak firma şimdilik yorum yapmamayı tercih ediyor.