Qualcomm bu kez MediaTek'e çattı

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4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa yongasetini tanıttığında Samsung'u şov yapmakla suçlayan Qualcomm, sektörde en büyük rakibi olacağına inanılan MediaTek'e de çatmayı ihmal etmedi.
Bilindiği gibi Tayvanlı MediaTek, gerçek 8 çekirdekli olarak tanımladığı Cortex-A7 tabanlı MT6592 işlemcisini kısa süre önce lanse etmişti. Benchmark skorlarında iddialı olan ancak işlem gücü anlamında Snapdragon 800 gibi çözümlerden geride kaldığı yorumları yapılan MT6592, Qualcomm'un da hedefindeydi.
Performans karşılaştırması yaptığı bir video yayınlayan Qualcomm, çekirdek sayısının hiçbir zaman ölçü olmadığını, Çin'deki en iyi 20 Android uygulamasının yüzde 85'inin en fazla iki çekirdeği verimli olarak kullanabildiğini belirtiyor.
Qualcomm, videoda rakibinin kim olduğunu söylemiyor ancak MediaTek'in renklerini kullandığı için bu kolayca anlaşılıyor. Qualcomm, MT6592 çözümünün aynı eski çekirdekleri ikiye katlama yolunu seçtiğini belirtiyor.
Qualcomm çekirdek sayısından ziyade sunulan grafik birimi, hücresel ağ desteği, bağlantı seçenekleri gibi ekstraların ölçü olarak alınması gerektiğini ifade ediyor. MediaTek tarafının bu iddialara nasıl bir cevap vereceği merak konusu ancak firma şimdilik yorum yapmamayı tercih ediyor.
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yani
8 inç, 1 GB ram, 16 GB disk (32 GB kart takılabilir), 1024*768 ekran, 5 Mpix kamera.
MediaTek MTK-8125 model 4 çekirdek 1.2 GHz işlemci ve PowerVR SGX544 model GPU ile.
700-1000 TL fiyatlı SnapDragon-Tegra3-Exynos sistemlerle performansta yarışıyor ve geri de kalmıyor.
Niye o kadar para vereyim ki.
Mediatek doğru yolda. Yakında Mediatek ve Allwinner bunları iyice bir silkeleyecek gibi.
Görende 2000 mah pilin hepsini işlemci tüketiyor sanacak, pilin %70-80 civarını ekran tüketir. Eskiden 800 mah pil kullanırken ekran 5 inç Full hd true ips falan değildi.
Qualcomm ile Nexus 4 ile tanışmış biri olarak hiç memnun kalmadığımı söyleyebilirim. İşlemci internette gezerken bile aşırı ısınıyor elde tutmaktan rahatsızlık duyacağınız seviyelere ulaşıyor. Çok ısındığı içinde 1,5 GHz işlemci hızı ilk kademede 1,2 GHz seviyelerine sonrasında hemen 1 GHz hızlarına (CpuSpy) düşüyor. Hem rahatsız edici bir ısınma hem yaşanan performans kaybı ve yaşanmaya başlayan takılma ve beklemeler insanı sinir etmeye başlıyor.
Cortex-A7 işlemci çok az enerji harcıyor ve bu pil ömrüne yansıyor. Ayrıca şuan tam yükte piyasanın en az ısınan işlemcisidir, rahatsızlık verecek veya performans kaybı yaşatacak ısınma poblemi kesinlikle yaşatmıyor. İşlemcinin performansı da 4 çekirdekli 1.2/1.4 GHz işlemcilerinde gayet yeterli ve başarılıdır.
Benim gibi ısınma sıkıntısını mobil cizhazlarında yaşamak istemeyen, pil ömrünü özellikle ön planda tutan kullanıcılar için biçilmiş kaftandır.
Bu işlemci iyi bir grafik birimi ile desteklendiğinde minimum 1GB ram ve 720p ekran ve avantajlı bir fiyatla, rahatlıkla fiyat performans cihazı olur.
Bkz: General Mobile Discovery
aynen size katiliyorum benim 1200 tl verdigim lg p880 le 599 tl ye arkdasa aldigimiz mtk islemcili gm antutu dan ikisize 13000 kusur puan aliyor ee ben niye iki kat para verdim ozaman diye soruyorum kendime mtk olmasa boyle ucuz ve iyi telefonlar bu fiyata goremeyiz
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