Qualcomm dünyanın ilk ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörünü duyurdu

Hawaii'de düzenlenen yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nin ilk gününde, Qualcomm’un uzun süredir üzerinde çalıştığı dünyanın ilk ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörü de duyuruldu. 3D Sonic Sensor adı verilen sensör, 2019’un ilk yarısından itibaren tüketici cihazlarında yer almaya başlayacak.

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Şirketin yeni "3D Sonic Sensor" teknolojisi, piyasadaki mevcut optik sensörlerin aksine, parmak izini okumak ve doğrulamak için 2 boyutlu görüntü yerine ultrasonik dalgalar kullanıyor. Bu sayede parmak izini daha hızlı ve kesin bir şekilde doğrulayabiliyor.

Ultrasonik dalgalar radar gibi çalışıyor

Qualcomm’un 3D Sonic sensörü, parmak izinin cilt gözeneklerini de içeren 3 boyutlu haritasını kullandığı için tamamen farklı bir teknolojiye sahip. Ultrasonik dalgalar bir radar görevi görerek parmak izini, Dünya'nın üzerindeki uyduların dağları ve vadileri haritaladığı gibi haritalayabiliyor.

Tarama sonucunda ise bireyleri hatasız ve doğru bir şekilde tanımlayabilecek çok sayıda benzersiz nokta içeren bir veri kümesi elde ediliyor. Yani Qualcomm’un 3D Sonic Sensor adlı yeni çözümü 2 boyutlu görüntü kullanan mevcut optik sensörlerden çok daha güvenli. Ayrıca parmağa kir ve yağ bulaşmış olsa bile parmak izini okuyup doğrulayabiliyor.

https://www.androidheadlines.com/2018/12/qualcomm-3d-sonic-sensor-snapdragon-tech-summit-2018.html