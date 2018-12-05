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Qualcomm dünyanın ilk ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörünü duyurdu

Qualcomm, yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi kapsamında Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte, 3D Sonic Sensor olarak adlandırılan dünyanın ilk ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörünü duyurdu
5 ay
5,7b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Hawaii'de düzenlenen yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nin ilk gününde, Qualcomm’un uzun süredir üzerinde çalıştığı dünyanın ilk ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörü de duyuruldu. 3D Sonic Sensor adı verilen sensör, 2019’un ilk yarısından itibaren tüketici cihazlarında yer almaya başlayacak.
Ayrıca Bkz. "5G destekli Qualcomm Snapdragon 855 duyuruldu"
Şirketin yeni "3D Sonic Sensor" teknolojisi, piyasadaki mevcut optik sensörlerin aksine, parmak izini okumak ve doğrulamak için 2 boyutlu görüntü yerine ultrasonik dalgalar kullanıyor. Bu sayede parmak izini daha hızlı ve kesin bir şekilde doğrulayabiliyor.

Ultrasonik dalgalar radar gibi çalışıyor

Qualcomm’un 3D Sonic sensörü, parmak izinin cilt gözeneklerini de içeren 3 boyutlu haritasını kullandığı için tamamen farklı bir teknolojiye sahip. Ultrasonik dalgalar bir radar görevi görerek parmak izini, Dünya'nın üzerindeki uyduların dağları ve vadileri haritaladığı gibi haritalayabiliyor.
Tarama sonucunda ise bireyleri hatasız ve doğru bir şekilde tanımlayabilecek çok sayıda benzersiz nokta içeren bir veri kümesi elde ediliyor. Yani Qualcomm’un 3D Sonic Sensor adlı yeni çözümü 2 boyutlu görüntü kullanan mevcut optik sensörlerden çok daha güvenli. Ayrıca parmağa kir ve yağ bulaşmış olsa bile parmak izini okuyup doğrulayabiliyor.

https://www.androidheadlines.com/2018/12/qualcomm-3d-sonic-sensor-snapdragon-tech-summit-2018.html Yorum Yaz
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KızgınHokkabaz 5 ay en beğenilen
Ekrana entegre parmak izi sensörleri yaygınlaşıyor. Fakat, ekran koruyucu ürünler kullandığımız da bu sensörler çalışıyor mu? Bu cihazlara binlerce lira ödeyip, koruyucu olmadan kullanılacağını düşünmüyorum. Eğer çalışmayacaksa bir çok kişi için gereksiz bir güvenlik uygulaması olacak.
Ekrana entegre parmak izi sensörleri yaygınlaşıyor. Fakat, ekran koruyucu ürünler kullandığımız da bu sensörler çalışıyor mu? Bu cihazlara binlerce lira ödeyip...
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dencedenceo 5 ay
Sırf ekrana entegre parmak izi var diye en işlevsiz telefonu alan kişiler olacaktır
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Sharparrow 5 ay
Parmağımız bir bıçakla küçük bir kesik alırsa o zaman farklı veri okuması lazım buda cihazı açmaz sanırım...
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nebulabado 5 ay
Qualcomm uzun zamandır bu teknoloji üzerinde çalışıyordu fakat bir türlü piyasaya sürecek kadar geliştiremedi. Ne hikmetse optik sensörler piyasayı yavaş yavaş ele geçirmeye başlayınca, Qualcomm bir parmak izi sensörü tanıtma gereği duydu.
Bence Qualcomm elinde patlayan bu teknolojiyi bir şekilde satmanın derdine düştü.
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kraix 5 ay
Pazarlama politikası isimle başlar. Güzel bir isim bulmuşlar ama ne kadar ultra ne kadar sonik eskiden çıkardıkları gibiyse vay hallerine
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smart1978 5 ay
Mate 20 Pro ve turevlerindeki ( gelecekteki modeller de dahil ) ultrasonik parmak izine gecmezlerde pek te cazipligi kalmayacak . Ekran iki cesit cikiyor ikisi de kendilerine has donanimsal kronik sorunlara sahip cozumu de yok. Qualcomm yillardir bu teknolojiye kafa yormustur . Olgunlasmis ki vurgulayarak tanitmis lakin yillar once de tanitmisti . Suanki kacinci ultrasonik parmak izi suan aklimda degil . Zaten bu teknoloji sadece cama degil herhangi bir zemine de uygulanabilir :) Yani telefonun herhangi bir noktasindan ultrasonik parmak izi farkli materyallerde bile olsa calismasi cok iyi ideali olmus . Qualcomm bu isi biliyor. Yaptimi da tam yapiyor . Onceden baskalari da cikartmisti Huawei ilk degil ama onlarin hepsi de vasat gerek hiz gerek tutarlilik gerek ekran catlasa hic duzgun calismamasi gibi lakin klasik parmak izi okuyuculari cizilse bile yine de seri sorunsuz calistigi da bilinmektedir ...
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yc#1 5 ay
Acaba ekranın fiyatını ne kadar arttırıyor ?
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smart1978 5 ay yc#1
Bildigim kadariyla hep paket olarak veriliyor. FM Radyosu gibi . Elbette firmalar kullanmak istemeyebilir ! Pratikte bir maliyeti yoktur .
Qualcomm paket olarak hepsini bir arada sunmasi ile aslinda cok cazip bir fiyata gelmektedir. Gerisi firmalarin stratejileri ile alakali bir karar yani Samsung Sony LG HTC vs ... in urun pazarlama politikalariyla alakali ...
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KızgınHokkabaz 5 ay en beğenilen
Ekrana entegre parmak izi sensörleri yaygınlaşıyor. Fakat, ekran koruyucu ürünler kullandığımız da bu sensörler çalışıyor mu? Bu cihazlara binlerce lira ödeyip, koruyucu olmadan kullanılacağını düşünmüyorum. Eğer çalışmayacaksa bir çok kişi için gereksiz bir güvenlik uygulaması olacak.
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techaddict 5 ay
Xiaomi Mi5s'te Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü var, tabi ekranın altında. Qualcomm bu sensörün tanıtımında da yok şöyle iyi, yok böyle hızlı, nemli de olsa algılıyor falan filan bir sürü reklam yaptı. Cihazı 1 yıldır kullanıyorum. Parmak izi algılama hızı ve başarısı özellikle Huawei telefonların oldukça altında. Nemli haldeyken de kesinlikle algılamıyor.
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interwap 5 ay
Bunun ekrana entegre olmayanıda duyurmuşlardı. Öyle aman aman bir şey göremedik.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
9 etiket daha parmak izi sensörü ultrasonik ekrana gömülü 3d sonic sensor ekran altı ekrana entegre Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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