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Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi

Önümüzdeki yıllarda teknoloji dünyasının bir numaralı gündemi olacak 5G için önemli adımlar atılıyor. Qualcomm ilk uyumlu akıllı telefon prototipini geliştirdi ve test etti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İletişim teknolojilerindeki bir sonraki nesli ifade eden 5G için devletlerin, araştırma kuruluşlarının, operatörlerin ve üreticilerin çalışmaları devam ediyor. Bunlardan birisi olan Qualcomm önemli bir aşamayı geride bıraktı.

İlk bağlantı

Firma bir süre önce 5G teknolojilerine yönelik olarak geliştirdiği Snapdragon X50 modem ile dünyanın ilk 5G veri bağlantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca ilk 5G özellikli akıllı telefon referans tasarımı da tanıtıldı.

Snapdragon X50 geçen yıl dünyanın ilk 5G uyumlu modemi olarak tanıtılmıştı. Uzun yıllar süren bir çalışmanın sonucu olan Snapdragon X50, çok elemanlı anten dizilimini temel alıyor. Antenler akıllı bir şekilde bağlı cihazların yerini saptayarak doğrudan o yöne sinyal gönderebiliyor. Ayrıca engellerden sıçrayarak hedefe daha verimli bir şekilde varabiliyor.

Ayrıca Bkz. "En tehlikeli Android şantaj yazılımı ortaya çıkarıldı"

Qualcomm testler için bir referans akıllı telefon tasarımı hazırladı ve Snapdragon X50 modemini de bu telefona entegre etti. Böylece prototip de olsa dünyanın ilk 5G uyumlu akıllı telefonu ortaya çıkmış oldu.

Testlerde Snapdragon X50 modemi Gb bağlantı hızlarına ulaşırken, 28GHz mmWave radyo frekans bandını kullandı. Bundan sonra 5G bağlantısının daha dengeli hale getirilmesi için çalışılacak.

Daha hızlı ve daha gelişmiş hizmetlere imkan tanıması beklenen 5G teknolojileri ile 10Gbps teorik hızlara varan indirmeler görebileceğiz. En erken 2019 sonlarında devreye girmesi beklenen 5G teknolojisinin 22 milyon civarında yeni iş yaratacağı tahmin ediliyor. Ayrıca ilgili servis ve ürünler de toplam 12.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak.


 

http://www.ibtimes.co.in/qualcomm-snapdragon-x50-brings-5g-cellular-technology-step-closer-commercial-smartphones-video-745851 Yorum Yaz
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435 2 yıl en beğenilen
İstanbul'un ortasında stabil 3G hızına varamıyoruz, 5g olsa ne olur 10g olsa ne olur. İşleri güçleri pazarlama.
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12 Angry Men 2 yıl
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Şimdi Turkcell reklam yapar, turkcell'in 4.5g si qualcomm'un 5g'sinden hızlı diye.
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denizbay1 2 yıl
İstanbul/Ümraniye'de Turkcell'in 4.5G'si 2 diş çekiyor :) Turk Telekom full görünüyor ama ondan da şüphelerim var :)
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izmirliyim_89 2 yıl
İzmir de çok yerde daha 3g bile çekmiyo 5 g yi biz artık 10 sene sonra görürüz
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12 Angry Men 2 yıl
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Şimdi Turkcell reklam yapar, turkcell'in 4.5g si qualcomm'un 5g'sinden hızlı diye.
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infom@n 2 yıl orientem
Standartta göre değil zaten. Denemeler yapılır en stabil en sorunsuz bağlantı bulunur ve standartlar oluşur.
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orientem 2 yıl infom@n
infom@n
Standartta göre değil zaten. Denemeler yapılır en stabil en sorunsuz bağlantı bulunur ve standartlar oluşur.

Tamam da standart oluşmadan yapılan bağlantıya ismini vermek ne kadar doğru. Lte advanced de yeni ve hızlı bir bağlantıydı ama gerçekleştirenler ilk 5g bağlantısı demedi.
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orientem 2 yıl
Ortada 5g standartı mı var da ilk 5g bağlantısını gerçekleştirmiş oluyorlar?
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infom@n 2 yıl
2 yıl bekleyip 5G’ye geçeydik😂😂😂
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KalemKolik 2 yıl
5g ile mobil paket kotaları 100 gb olursa güzel olur. Zaten 5g yaygınlaştığı dönemde adil kullanım kotası diye bir şeyde kalmamış olacak. 5g ile mobil taraftanda bir atak bekliyoruz.
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3qzotix 2 yıl
Böyle giderse ileride kablolu fiber hatlar tamamen kaldırılacak.
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WmGMD 2 yıl 3qzotix
3qzotix

Böyle giderse ileride kablolu fiber hatlar tamamen kaldırılacak.

Her noktaya stabil bağlantı sunmak zor olur. Online oyun oynayan insanlarda sevmez bu değişikliği ben söyleyeyim.
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435 2 yıl en beğenilen
İstanbul'un ortasında stabil 3G hızına varamıyoruz, 5g olsa ne olur 10g olsa ne olur. İşleri güçleri pazarlama.
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