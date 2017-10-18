Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi

İletişim teknolojilerindeki bir sonraki nesli ifade eden 5G için devletlerin, araştırma kuruluşlarının, operatörlerin ve üreticilerin çalışmaları devam ediyor. Bunlardan birisi olan Qualcomm önemli bir aşamayı geride bıraktı.

İlk bağlantı

Firma bir süre önce 5G teknolojilerine yönelik olarak geliştirdiği Snapdragon X50 modem ile dünyanın ilk 5G veri bağlantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca ilk 5G özellikli akıllı telefon referans tasarımı da tanıtıldı.

Snapdragon X50 geçen yıl dünyanın ilk 5G uyumlu modemi olarak tanıtılmıştı. Uzun yıllar süren bir çalışmanın sonucu olan Snapdragon X50, çok elemanlı anten dizilimini temel alıyor. Antenler akıllı bir şekilde bağlı cihazların yerini saptayarak doğrudan o yöne sinyal gönderebiliyor. Ayrıca engellerden sıçrayarak hedefe daha verimli bir şekilde varabiliyor.

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Qualcomm testler için bir referans akıllı telefon tasarımı hazırladı ve Snapdragon X50 modemini de bu telefona entegre etti. Böylece prototip de olsa dünyanın ilk 5G uyumlu akıllı telefonu ortaya çıkmış oldu.

Testlerde Snapdragon X50 modemi Gb bağlantı hızlarına ulaşırken, 28GHz mmWave radyo frekans bandını kullandı. Bundan sonra 5G bağlantısının daha dengeli hale getirilmesi için çalışılacak.

Daha hızlı ve daha gelişmiş hizmetlere imkan tanıması beklenen 5G teknolojileri ile 10Gbps teorik hızlara varan indirmeler görebileceğiz. En erken 2019 sonlarında devreye girmesi beklenen 5G teknolojisinin 22 milyon civarında yeni iş yaratacağı tahmin ediliyor. Ayrıca ilgili servis ve ürünler de toplam 12.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak.



