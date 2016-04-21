Qualcomm gelirlerde düşüş yaşıyor

Mobil yonga sektörünün devi Qualcomm, dönemsel durgunluk vepazardaki yavaşlamanın da etkisiyle gelirlerde düşüş yaşıyor. Yılın ilk çeyrektabloları da bunu gösteriyor.

Son dönemde akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk, mobil yonga tasarımcılarını da olumsuz etkiliyor. Mobil yonga pazarının devi durumundaki Qualcomm, yılın ilk çeyreğinde gelirlerde düşüş yaşıyor.

Geçen yıl Snapdragon 810 yonga setinde hayal kırıklığı yaşayan firma, bu yıla Snapdragon 820 ile iyi bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, durgunluğa denk geldiği için mali tablolarına da başarılarını yansıtamıyor. Ayrıca yılın ilk üç ayında çok fazla amiral gemi modeli piyasaya çıkmaması da diğer bir etken.

Firmanın ilk çeyrekte elde ettiği gelir 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 20, çeyrek bazda ise yüzde 4 civarında bir düşüş söz konusu.

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Faaliyet karına baktığımızda ise 1.9 milyar dolar görüyoruz. Yıl bazında yüzde 30 civarında düşüş yaşanırken, çeyrek bazda yüzde 8 civarında bir artış elde edilmiş. Firmanın, ilk çeyrekte kar marjını biraz artırdığı ve maliyetleri düşürdüğü anlaşılıyor. Net kar olarak 1.6 milyar dolar yazılırken, yıl bazında yüzde 34, çeyrek bazda yüzde 6 düşüş görünüyor.

Firma ilk çeyrekte 189 milyon MSM yonga seti sevkiyatı gerçekleştirmiş. Yıl bazında yüzde 19, çeyrek bazda ise yüzde 22 düşüş yaşanıyor. Daha önce de değindiğimiz gibi amiral gemi modelleri henüz piyasaya çıktığı için tablolara yansıması ikini çeyreği bulacaktır. Yine pazarda yaşanan durgunluk da kendisini hissettiriyor.

Qualcomm özellikle lisanslama bölümünün başarılı bir grafik çizdiğini belirtiyor. Çin’de yapılan önemli lisans anlaşmaları, bölümü ivmelendirdi. Yeni cihazların piyasaya çıkışı ile birlikte önümüzdeki aylarda gelirlerin de artması bekleniyor.