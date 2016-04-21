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Qualcomm gelirlerde düşüş yaşıyor

Mobil yonga sektörünün devi Qualcomm, dönemsel durgunluk ve pazardaki yavaşlamanın da etkisiyle gelirlerde düşüş yaşıyor. Yılın ilk çeyrek tabloları da bunu gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil yonga sektörünün devi Qualcomm, dönemsel durgunluk ve
pazardaki yavaşlamanın da etkisiyle gelirlerde düşüş yaşıyor. Yılın ilk çeyrek
tabloları da bunu gösteriyor.
Qualcomm gelirlerde düşüş yaşıyor
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Son dönemde akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk, mobil yonga tasarımcılarını da olumsuz etkiliyor. Mobil yonga pazarının devi durumundaki Qualcomm, yılın ilk çeyreğinde gelirlerde düşüş yaşıyor.

Geçen yıl Snapdragon 810 yonga setinde hayal kırıklığı yaşayan firma, bu yıla Snapdragon 820 ile iyi bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, durgunluğa denk geldiği için mali tablolarına da başarılarını yansıtamıyor. Ayrıca yılın ilk üç ayında çok fazla amiral gemi modeli piyasaya çıkmaması da diğer bir etken.

Firmanın ilk çeyrekte elde ettiği gelir 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 20, çeyrek bazda ise yüzde 4 civarında bir düşüş söz konusu.

Ayrıca Bkz. "IBM, son 14 yılın en kötü mali çeyreğine imza attı"

Faaliyet karına baktığımızda ise 1.9 milyar dolar görüyoruz. Yıl bazında yüzde 30 civarında düşüş yaşanırken, çeyrek bazda yüzde 8 civarında bir artış elde edilmiş. Firmanın, ilk çeyrekte kar marjını biraz artırdığı ve maliyetleri düşürdüğü anlaşılıyor. Net kar olarak 1.6 milyar dolar yazılırken, yıl bazında yüzde 34, çeyrek bazda yüzde 6 düşüş görünüyor.

Firma ilk çeyrekte 189 milyon MSM yonga seti sevkiyatı gerçekleştirmiş. Yıl bazında yüzde 19, çeyrek bazda ise yüzde 22 düşüş yaşanıyor. Daha önce de değindiğimiz gibi amiral gemi modelleri henüz piyasaya çıktığı için tablolara yansıması ikini çeyreği bulacaktır. Yine pazarda yaşanan durgunluk da kendisini hissettiriyor.

Qualcomm özellikle lisanslama bölümünün başarılı bir grafik çizdiğini belirtiyor. Çin’de yapılan önemli lisans anlaşmaları, bölümü ivmelendirdi. Yeni cihazların piyasaya çıkışı ile birlikte önümüzdeki aylarda gelirlerin de artması bekleniyor. 

 

http://files.shareholder.com/downloads/QCOM/1924401356x0x886916/114E4961-DBFC-4A90-A340-0352B283B8F4/FY_2016_2nd_Quarter_Earnings_Release.pdf Yorum Yaz
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RaptorFX 3 yıl
Beklenen kardan düşük kar olması da şirketi batırabilir. Borsada hissesi olan her şirket için beklenen karın altında kalmak tehlikelidir.
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arel.gr 3 yıl
devamı var, petrol fiyatlarında düşüş sadece bu firmanın gerileme habercisi değil....iyi günler geride.
3,5 - 4 yılllık smartphone ömrü normal, yenileyin
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zdniz 3 yıl
Millet o normal bir zarar diğil kardan zarar yani şöle örneğin 3 ayın sonunda derki 100 milyon dolar kazancam planlarını ona göre yapar 100 diğilde 90 kazanırsa zarar yaptım der olay böledir.
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kandal_gr 3 yıl
Neticede dönemsel bir durum zarar etmiyor ya gelirlerin düşmesi normal bir durum
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trooe199 3 yıl
Sürekli kar artışının oluşması gibi bir durum zaten olamaz her şirketin belli bir potansiyeli vardır. O potansiyele ulaştığında ya korursun ya dalgalanırsın yada batarsın. Bu işler böyledir.
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Roark 3 yıl
iyi de zarar etmemişler ki, cebine giren para azalmış. yine de uçuk miktarda kâr ediyor adamlar. haberi okumadan "bişey olmaz zarar et" "batsa umrumda olmaz" diye atlayanlar da ayrı olay. her mali haberin altında ezber yorumlar.
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acbold 3 yıl
İyi bile kazanıyor. Performans odaklı ürünleri ile zirvede olmasa şuan bugünleri bile zor görürdü. Huawei kendi işlemcisini üretiyor, Samsung yine aynı şekilde. Bu tarz hamleler gelmeye devam edecek Qualcomm çapında olmasa bile pazar payından kırpmaya yetecek.
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ozkn_s 3 yıl
Qualcomm sadece cep telefonu pazarinda aktif.
tek cephede ilerliyor.orda da sikinti var.
eskiden piyasaya hukmedebiliyordu.
mediatek rakibi bile olamiyordu .
samsung bu islerde yoktu.
dogal olarak pazarin hakimiydi.
simdi hem samsung yongalari iyi hemde mediatek yongalari.
hal boyle olunca pazar daraldi.
bu sebeple dusus yasamasi normal.
bence tablet ve ikisi birarada sistemlere yonelmeleri sart.buralarda var olabilirse yukselise gecerler.
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kadirirdem 3 yıl
samsung tüm modellerde s820 tercih etseydi belki böyle olmazdı...
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wolf silver 3 yıl
Yahu bir seferde zarar edin. Hep kâr edecek değilsiniz ya..
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mementopolis 3 yıl
batsa umrumda olmas
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