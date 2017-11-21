Qualcomm hissedarları satış için 120 milyar dolar istiyor

Geçtiğimiz haftalarda Broadcom’un mobil yonga devi Qualcomm’u satın almak için 100 milyar doları gözden çıkardığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Qualcomm bu teklifi kesin bir dille reddetse de açık kapı bırakmayı ihmal etmemişti. Hissedarlar ağızlarındaki baklayı çıkardılar.

Fiyat yükseliyor

Qualcomm rekor teklifi reddederken pek çok sektörde lider konumda olan bir şirket için önerilen rakamın biraz düşük olduğu ve firmanın değerini azalttığı açıklamasında bulunmuştu. Broadcom o dönem hisse başına 70$ toplamda ise 104 milyar dolar teklif etmişti.

Qualcomm’un bazı hissedarları rakamın bir 10$ daha arttırılmasının pek çok şeyi değiştireceğini düşünüyor. Yani hisse başına 80$, toplamda ise 120 milyar dolar civarında bir rakam söz konusu. Bu da Qualcomm’un şimdiki değerinin yüzde 30-40 üzerine çıkılması anlamına geliyor. Elbette bu satış hissedarların ellerindeki yatırımları da çok değerli hale getirecek.

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Analiz uzmanları Broadcom’un kesin olarak Qualcomm’u ikna etmek istemesi durumunda satın alma maliyetlerinin ister istemez hisse başı 85$-95$ civarına çıkacağını belirtiyor. Bu da Qualcomm’un değerini 140 milyar dolar üzerine çıkaracak. Broadcom bugüne kadar satın aldığı firmaların değerinin hep yüzde 6-7 üzerinde bedeller belirlemişti. İlk kez bu denli yüksek bir fark ortaya çıkacak.

Henüz Broadcom’un yeni bir teklifle Qualcomm’un kapısını çalıp çalmayacağı bilinmiyor ancak para uzmanları acele edilmesi konusunda hem fikir zira Apple ile olan problemlere rağmen Qualcomm’un pazar değeri önümüzdeki yıllarda çok daha yükselebilir.