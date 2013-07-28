Qualcomm ikinci çeyrek karını yüzde 31 artırdı

Haber Editörü
Bu yılın başlarından itibaren Snapdragon 600 çözümüne sahip üst seviye akıllı telefonları piyasada görüyoruz ve yıl sonuna doğru pek çok üst seviye akıllı telefon modelinde Snapdragon 800 çözümünü görmeye başlayacağız. Bu gelişme Qualcomm’un mali tablolarına da olumlu olarak yansıyor.
Firma yılın ikinci çeyreğine denk gelen mali yıl üçüncü çeyrek raporuna göre 6.24 milyar dolar gelir elde ederken yıl bazında yüzde 35 artış yaşadı. Kar olarak ise firma 1.58 milyar dolar elde ederek yıl bazında yüzde 31 atış gördü.
Üretici ortaklarının hamleleriyle yongaseti sevkiyatını sürekli artıran Qualcomm, ikinci çeyrekte 172 milyon yongaseti satışı gerçekleştirdi. Yıl bazında yüzde 22 artış kaydedildi.
İkinci çeyrekte yaşanan artış Qualcomm’un yıl geneli beklentilerini de yukarı çekti. Eylül sonunda tamamlanacak 2013 mali yılında Qualcomm gelir beklentilerini 24.3-25 milyar dolar aralığına çekti. Hisse başı kazanç ise 4.48$-4.56$ olarak belirlendi.
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Ben de şöyle cevap vereyim; "şirket" dediğiniz şey kar etmek için herşeyi yapar. Olay siz de yani "tüketici"de bitiyor. Siz görmemiş çocuk felsefesi ile her yeni şeyi isterseniz, firma da 3-5 ayda bir yeni şey çıkarır. Çok basit bir soru sorayım Galaxy 3'ten 4'e yükselten kişiler 4 ile 3'te yapamadıkları ne yapıyorlar mesela? Telefonu ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanan kişiler bu soruyu böyle sormazlar. Ben hala Opitmus Black kullanıyorum. Jelly Bean kullanamamak dışında hiçbir sıkıntım yok onun da chipset uyumsuzluğu, driver eksikliği vb nedenleri var.
İnsanlar hep birilerini suçluyor, kulp buluyor. Tüketici çıkartıyor diye almak zorunda değilsiniz ki? 1080p telefonu me yapacaksınız mesela, bazı insanların o çözünürlükte televizyonları yok hala. Alın ihtiyaçlarınız karşılayan bir telefon bakın işinize. Herkes şirketlerin çalışanları köle ettiğinden şikayetçi ama kimse ağzını açmıyor? Neden? Çünkü ya bana bişrey olursa diyor, sahip olduğu ufacık şeyide kaybetmekten çekindiği için pısıyor. Çoğunluğun baş kaldırmadığı yer de değişim olur mu? Kimsenin sizin için birşey yapmayacağı çağdasınız; birşeylerin gerçekten değişmesini isiyorsanız bunu toplu olarak göstermek zorundasınız. Hele ki Türkiye'de...
Son olarak gelişme aşamasında olan bir süreç mobil sektör, bir zamanlar PC sektörünün olduğu gibi. Oturana kadar sık ve çok miktarda gelişme olacaktır ki böylesi makuldur. Ama bu sizin hepsine atlamanızı gerektirmez...