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Qualcomm ikinci çeyrek karını yüzde 31 artırdı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm ikinci çeyrek karını yüzde 31 artırdı

Bu yılın başlarından itibaren Snapdragon 600 çözümüne sahip üst seviye akıllı telefonları piyasada görüyoruz ve yıl sonuna doğru pek çok üst seviye akıllı telefon modelinde Snapdragon 800 çözümünü görmeye başlayacağız. Bu gelişme Qualcomm’un mali tablolarına da olumlu olarak yansıyor.

Firma yılın ikinci çeyreğine denk gelen mali yıl üçüncü çeyrek raporuna göre 6.24 milyar dolar gelir elde ederken yıl bazında yüzde 35 artış yaşadı. Kar olarak ise firma 1.58 milyar dolar elde ederek yıl bazında yüzde 31 atış gördü.

Üretici ortaklarının hamleleriyle yongaseti sevkiyatını sürekli artıran Qualcomm, ikinci çeyrekte 172 milyon yongaseti satışı gerçekleştirdi. Yıl bazında yüzde 22 artış kaydedildi.

İkinci çeyrekte yaşanan artış Qualcomm’un yıl geneli beklentilerini de yukarı çekti. Eylül sonunda tamamlanacak 2013 mali yılında Qualcomm gelir beklentilerini 24.3-25 milyar dolar aralığına çekti. Hisse başı kazanç ise 4.48$-4.56$ olarak belirlendi.

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atabey444 5 yıl en beğenilen
Bunun yeri burası mı bilmiyorum ama şöle bir gerçek var gün geçtikçe bu iş daha korkunc olmaya başlıyor. Daha bugün 2000 tl para verip üst segment bir telefon alan adam yarin elindeki telefondan nefret edecek. Çünkü s600 adreno 320 si ile 1080p panellere uygun değil. Başka telefona s800 taktiklarnda elinizdeki o son model telefon orta üst oluyor ve performans konusundaki sıkıntı larda cabası. Hadi yeni çıkanı alalım panpa diyecek icinizdeki ses :) e simdi bu ureticiler milyar dolar kar yapmasinda benmi yapayım.
Bunun yeri burası mı bilmiyorum ama şöle bir gerçek var gün geçtikçe bu iş daha korkunc olmaya başlıyor. Daha bugün 2000 tl para verip üst segment bir telefon ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Pondera 5 yıl
atabey444

Bunun yeri burası mı bilmiyorum ama şöle bir gerçek var gün geçtikçe bu iş daha korkunc olmaya başlıyor. Daha bugün 2000 tl para verip üst segment bir telefon alan adam yarin elindeki telefondan nefret edecek. Çünkü s600 adreno 320 si ile 1080p panellere uygun değil. Başka telefona s800 taktiklarnda elinizdeki o son model telefon orta üst oluyor ve performans konusundaki sıkıntı larda cabası. Hadi yeni çıkanı alalım panpa diyecek icinizdeki ses :) e simdi bu ureticiler milyar dolar kar yapmasinda benmi yapayım.

Ben de şöyle cevap vereyim; "şirket" dediğiniz şey kar etmek için herşeyi yapar. Olay siz de yani "tüketici"de bitiyor. Siz görmemiş çocuk felsefesi ile her yeni şeyi isterseniz, firma da 3-5 ayda bir yeni şey çıkarır. Çok basit bir soru sorayım Galaxy 3'ten 4'e yükselten kişiler 4 ile 3'te yapamadıkları ne yapıyorlar mesela? Telefonu ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanan kişiler bu soruyu böyle sormazlar. Ben hala Opitmus Black kullanıyorum. Jelly Bean kullanamamak dışında hiçbir sıkıntım yok onun da chipset uyumsuzluğu, driver eksikliği vb nedenleri var.

İnsanlar hep birilerini suçluyor, kulp buluyor. Tüketici çıkartıyor diye almak zorunda değilsiniz ki? 1080p telefonu me yapacaksınız mesela, bazı insanların o çözünürlükte televizyonları yok hala. Alın ihtiyaçlarınız karşılayan bir telefon bakın işinize. Herkes şirketlerin çalışanları köle ettiğinden şikayetçi ama kimse ağzını açmıyor? Neden? Çünkü ya bana bişrey olursa diyor, sahip olduğu ufacık şeyide kaybetmekten çekindiği için pısıyor. Çoğunluğun baş kaldırmadığı yer de değişim olur mu? Kimsenin sizin için birşey yapmayacağı çağdasınız; birşeylerin gerçekten değişmesini isiyorsanız bunu toplu olarak göstermek zorundasınız. Hele ki Türkiye'de...

Son olarak gelişme aşamasında olan bir süreç mobil sektör, bir zamanlar PC sektörünün olduğu gibi. Oturana kadar sık ve çok miktarda gelişme olacaktır ki böylesi makuldur. Ama bu sizin hepsine atlamanızı gerektirmez...
atabey444Bunun yeri burası mı bilmiyorum ama şöle bir gerçek var gün geçtikçe bu iş daha korkunc olmaya başlıyor. Daha bugün 2000 tl pa...
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itachi237 5 yıl
adamlar para basıyor. her cihaz'ın içinde bir qualcomm çip oluyor artık.
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join 5 yıl
Emek ve zaman harcayan kazanır. Başarısından dolayı tebrik etmek gerekli. Var olanı alıp kullanmıyor üstüne kendi arge çalışmalarını katan bir firma hak ettiğini alıyor.
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AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Pondera 5 yıl
atabey444

Bunun yeri burası mı bilmiyorum ama şöle bir gerçek var gün geçtikçe bu iş daha korkunc olmaya başlıyor. Daha bugün 2000 tl para verip üst segment bir telefon alan adam yarin elindeki telefondan nefret edecek. Çünkü s600 adreno 320 si ile 1080p panellere uygun değil. Başka telefona s800 taktiklarnda elinizdeki o son model telefon orta üst oluyor ve performans konusundaki sıkıntı larda cabası. Hadi yeni çıkanı alalım panpa diyecek icinizdeki ses :) e simdi bu ureticiler milyar dolar kar yapmasinda benmi yapayım.

Ben de şöyle cevap vereyim; "şirket" dediğiniz şey kar etmek için herşeyi yapar. Olay siz de yani "tüketici"de bitiyor. Siz görmemiş çocuk felsefesi ile her yeni şeyi isterseniz, firma da 3-5 ayda bir yeni şey çıkarır. Çok basit bir soru sorayım Galaxy 3'ten 4'e yükselten kişiler 4 ile 3'te yapamadıkları ne yapıyorlar mesela? Telefonu ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanan kişiler bu soruyu böyle sormazlar. Ben hala Opitmus Black kullanıyorum. Jelly Bean kullanamamak dışında hiçbir sıkıntım yok onun da chipset uyumsuzluğu, driver eksikliği vb nedenleri var.

İnsanlar hep birilerini suçluyor, kulp buluyor. Tüketici çıkartıyor diye almak zorunda değilsiniz ki? 1080p telefonu me yapacaksınız mesela, bazı insanların o çözünürlükte televizyonları yok hala. Alın ihtiyaçlarınız karşılayan bir telefon bakın işinize. Herkes şirketlerin çalışanları köle ettiğinden şikayetçi ama kimse ağzını açmıyor? Neden? Çünkü ya bana bişrey olursa diyor, sahip olduğu ufacık şeyide kaybetmekten çekindiği için pısıyor. Çoğunluğun baş kaldırmadığı yer de değişim olur mu? Kimsenin sizin için birşey yapmayacağı çağdasınız; birşeylerin gerçekten değişmesini isiyorsanız bunu toplu olarak göstermek zorundasınız. Hele ki Türkiye'de...

Son olarak gelişme aşamasında olan bir süreç mobil sektör, bir zamanlar PC sektörünün olduğu gibi. Oturana kadar sık ve çok miktarda gelişme olacaktır ki böylesi makuldur. Ama bu sizin hepsine atlamanızı gerektirmez...
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Normal aslında milyonlarca telefonda Snapdragon kullanılıyor artık.Milyonlarca pcde Bluetooth ve Wi-Fi çipleri bulunuyor.İyice urun gamını genişletiyor
diğer firmalar hala çekirdek peşinde adamların işlemcilerinin seçilmesinin en büyük nedeni içinde her şeyi barındırması ve buna rağmen küçücük olması.
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atabey444 5 yıl en beğenilen
Bunun yeri burası mı bilmiyorum ama şöle bir gerçek var gün geçtikçe bu iş daha korkunc olmaya başlıyor. Daha bugün 2000 tl para verip üst segment bir telefon alan adam yarin elindeki telefondan nefret edecek. Çünkü s600 adreno 320 si ile 1080p panellere uygun değil. Başka telefona s800 taktiklarnda elinizdeki o son model telefon orta üst oluyor ve performans konusundaki sıkıntı larda cabası. Hadi yeni çıkanı alalım panpa diyecek icinizdeki ses :) e simdi bu ureticiler milyar dolar kar yapmasinda benmi yapayım.
2 Yanıt Yanıtla +9
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UçanAtPegasus 5 yıl atabey444
atabey444

Bunun yeri burası mı bilmiyorum ama şöle bir gerçek var gün geçtikçe bu iş daha korkunc olmaya başlıyor. Daha bugün 2000 tl para verip üst segment bir telefon alan adam yarin elindeki telefondan nefret edecek. Çünkü s600 adreno 320 si ile 1080p panellere uygun değil. Başka telefona s800 taktiklarnda elinizdeki o son model telefon orta üst oluyor ve performans konusundaki sıkıntı larda cabası. Hadi yeni çıkanı alalım panpa diyecek icinizdeki ses :) e simdi bu ureticiler milyar dolar kar yapmasinda benmi yapayım.

Bunların hiçbirine tesadüf gözüyle bakmıyorum hesaplı kitaplı işler bunlar apple dahil tüm markalar bunu yapıyor.
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Cidelee 5 yıl atabey444
atabey444
Bunun yeri burası mı bilmiyorum ama şöle bir gerçek var gün geçtikçe bu iş daha korkunc olmaya başlıyor. Daha bugün 2000 tl para verip üst segment bir telefon alan adam yarin elindeki telefondan nefret edecek. Çünkü s600 adreno 320 si ile 1080p panellere uygun değil. Başka telefona s800 taktiklarnda elinizdeki o son model telefon orta üst oluyor ve performans konusundaki sıkıntı larda cabası. Hadi yeni çıkanı alalım panpa diyecek icinizdeki ses :) e simdi bu ureticiler milyar dolar kar yapmasinda benmi yapayım.

Nede olsa rekabet tüketiciye yarıyordu (!) Hep demişimdir her şeyin fazlasının zarar oldugu gibi rekabetinde fazlası zarar.
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wolf silver 5 yıl
Samsung bıle Qualcom dan cip alıyorsa büyümesi normal ayrıca geçen yıl htc çok fazla Qualcom dan cip almadı bu yıl tüm telefonları qualcom cipseti yerleştirdı..
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itachi237 5 yıl
adamlar para basıyor. her cihaz'ın içinde bir qualcomm çip oluyor artık.
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