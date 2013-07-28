Qualcomm ikinci çeyrek karını yüzde 31 artırdı





Bu yılın başlarından itibaren Snapdragon 600 çözümüne sahip üst seviye akıllı telefonları piyasada görüyoruz ve yıl sonuna doğru pek çok üst seviye akıllı telefon modelinde Snapdragon 800 çözümünü görmeye başlayacağız. Bu gelişme Qualcomm’un mali tablolarına da olumlu olarak yansıyor.





Firma yılın ikinci çeyreğine denk gelen mali yıl üçüncü çeyrek raporuna göre 6.24 milyar dolar gelir elde ederken yıl bazında yüzde 35 artış yaşadı. Kar olarak ise firma 1.58 milyar dolar elde ederek yıl bazında yüzde 31 atış gördü.





Üretici ortaklarının hamleleriyle yongaseti sevkiyatını sürekli artıran Qualcomm, ikinci çeyrekte 172 milyon yongaseti satışı gerçekleştirdi. Yıl bazında yüzde 22 artış kaydedildi.





İkinci çeyrekte yaşanan artış Qualcomm’un yıl geneli beklentilerini de yukarı çekti. Eylül sonunda tamamlanacak 2013 mali yılında Qualcomm gelir beklentilerini 24.3-25 milyar dolar aralığına çekti. Hisse başı kazanç ise 4.48$-4.56$ olarak belirlendi.