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Qualcomm sağlık sektörüne adım atıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm sağlık sektörüne adım atıyor

Genelde yazılımlarını kendi içerisine kullanan ve son kullanıcıya yönelik çok fazla uygulaması olmayan Qualcomm, büyüyen sağlık yazılımları alanından uzak kalamadı ve rehabilitasyona yönelik HealthyCircles adında bir uygulama hazırladı.

Uygulama hasta ve bakımı ile sorumlu sağlık yetkilisi arasında bir etkileşim oluşturma amacını taşıyor. Daha çok evde bakım gerektiren veya hastaneden taburcu edilerek evinde tedaviye başlayan hastaları ilgilendiren uygulama kişisel bir mobil bakım tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Özellikle kalp rahatsızlıkları nedeniyle sürekli takibi gereken hastalar için ideal bir uygulama olacak. 

Profesyonel seviyede tavsiye ve rehberlik içeren uygulama cihazdaki sensörlerden veya çevredeki cihazlardan tüm verileri topluyor ve hastanın sağlık durumunu detaylı bir şekilde grafiğe döküyor. Sorumlu kişiler hastanın iyileşme sürecini bu sayede ayrıntılı olarak takip edebiliyor. Gerektiğinde bazı noktalara müdahale edebiliyor. Ayrıca hastaya da randevular için bildirimler ve güncellemeler gönderilebiliyor. 

Qualcomm proje için pek çok sağlık örgütüyle ortaklık yapmış ve verileri toplayan teknolojisi Class I MDDS için ABD ilaç kurumundan onay bekliyor. HealthyCircles uygulama mağazalarında yer almayacak. Firma programa katılan kurumlara uygulamayı kendisi sağlayacak. 

Aslında HealthyCircles karşımıza Apple ResearchKit'in bir benzeri olarak çıkıyor. Anlaşılan tıp dünyası ve bakım platformlarının bu tarz çözümlere olan ihtiyacı oldukça fazla ve ileride daha çok çözümü alanda görebiliriz.  

http://www.healthycircles.com/solutions-expert-services/solutions-transitions-of-care/ Yorum Yaz
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