Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olabilir

Akıllı telefon üreticileri, bu yılki amiral gemisi telefonlarda Snapdragon 845 yonga setine yer verdiler. Üst sınıf yonga setinin halefi ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek amiral gemilerine güç verecek.

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Ancak Qualcomm'un 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ilk yonga setinde farklı bir isimlendirmeye geçeceği anlaşılıyor. Yeni bir rapora göre, Snapdragon 855 olarak gelmesi beklenen yonga seti Snapdragon 8150 olarak adlandırılabilir.

Nöral İşlem Birimi'ne sahip olacak

Snapdragon 8150 ismi Galaxy S9'un Android Pie güncellemesinde ortaya çıktı. Yazılımdaki referanslar yeni yonga seti hakkında çok fazla detay vermese de Qualcomm'un özel bir Nöral İşlem Birimi'ne (NPU) sahip ilk yonga seti olacağını gösteriyor. Yani yapay zeka uygulamaları için daha iyi bir performans sunacak.

Qualcomm henüz bir sonraki amiral gemisi işlemcisiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar büyük olasılıkla önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek.

https://www.xda-developers.com/samsung-foldable-smartphone-winner-snapdragon-8150-galaxy-s9-android-pie-update/