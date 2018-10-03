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Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olabilir

Qualcomm'un 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ilk yonga setinin Snapdragon 855 olacağı söyleniyordu. Yeni bir rapor yonga setinin Snapdragon 8150 olarak isimlendirilebileceğini ortaya koydu.
7 ay
5,6b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticileri, bu yılki amiral gemisi telefonlarda Snapdragon 845 yonga setine yer verdiler. Üst sınıf yonga setinin halefi ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek amiral gemilerine güç verecek.
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Ancak Qualcomm'un 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ilk yonga setinde farklı bir isimlendirmeye geçeceği anlaşılıyor. Yeni bir rapora göre, Snapdragon 855 olarak gelmesi beklenen yonga seti Snapdragon 8150 olarak adlandırılabilir.

Nöral İşlem Birimi'ne sahip olacak

Snapdragon 8150 ismi Galaxy S9'un Android Pie güncellemesinde ortaya çıktı. Yazılımdaki referanslar yeni yonga seti hakkında çok fazla detay vermese de Qualcomm'un özel bir Nöral İşlem Birimi'ne (NPU) sahip ilk yonga seti olacağını gösteriyor. Yani yapay zeka uygulamaları için daha iyi bir performans sunacak.
Qualcomm henüz bir sonraki amiral gemisi işlemcisiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar büyük olasılıkla önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek.

https://www.xda-developers.com/samsung-foldable-smartphone-winner-snapdragon-8150-galaxy-s9-android-pie-update/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 7 ay en beğenilen
Rakipleri(A12 tabii ki) geekbench çoklu çekirdek skorunda 5 haneliye geçiyor. Bunlar ise isimlerini 4 haneli yapıyor 😂😂😂
1 Yanıt Yanıtla +9
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simbolmina 7 ay OverClocK1ng
Beş yıl önce de telefonlar çok güçlüydü ama yeni işlemciler ayni zamanda yeni imkanlar yarattı, AR, VR, yüksek kalite grafikler vs. Batarya da elbette bir şekilde halledilecek.
Ayrıca işlemci firması işlemci geliştirmeyi bırakıp batarya mi geliştirecek? En azından hızlı şarj gibi teknolojiler girdi hayatımıza.
Beş yıl önce de telefonlar çok güçlüydü ama yeni işlemciler ayni zamanda yeni imkanlar yarattı, AR, VR, yüksek kalite grafikler vs. Batarya da elbette bir şeki...
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huhuq 7 ay
1xxx e geçseydin ya
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ruzgarnufel 7 ay
8150, fx serisinin dünya rekorunda kullandığı işlemcinin adı değil mi yaw O_o
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smart1978 7 ay
4 haneye ulasmis cokta TIN neticeye bakilmalidir. Artik CPU GPU ve NPU olarak 3 farkli parametreleri ifade edebielcek kodlama anlasilan 4 hane ile olmus. Mantikli gibi . Nereye ait oldugu hemen anlasiliyor...
Bakalim orta seviye ve giris seviyelere de yapay zeka standart olacak mi ?
Ayrica yazilimsal yapay zeka kademeli olarak eski Snapdragon 8xx ve 6xx lere gelecegi Qualcomm resmi olarak aciklamisti .
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esmerbuyucu 7 ay en beğenilen
Rakipleri(A12 tabii ki) geekbench çoklu çekirdek skorunda 5 haneliye geçiyor. Bunlar ise isimlerini 4 haneli yapıyor 😂😂😂
1 Yanıt Yanıtla +9
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OverClocK1ng 7 ay esmerbuyucu
Belli bir yerden sonraki hız gereksiz. 9000 puan çoklu çekirdek gücü zaten çok güçlü. 10.000 olsa ne yazar.
Ferrari almısşın ama trafikte kullanamıyorsun gibi. Artık hız çok yeterli. Şu bataryaya önem verseler de biz de
rahatlasak onlar da...
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Tugrul_512bit 7 ay
8150 kötü isim. 8370 veya 4770 koysaydı bari.
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Bukalemun 7 ay
3 haneli isimden 4 haneli isme geçiş ! Çekirdek savaşları bitti demek ki!!!
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qualcomm, akıllı telefon ve
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