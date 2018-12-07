Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon SM6150 ortaya çıktı

Amerika merkezli dünyanın bir numaralı mobil işlemci üreticisi Qualcomm, birkaç gün önce ilk 7 nm tabanlı yonga seti olan Snapdragon 855'i duyurdu. En önemlisi de şirketin 5G teknolojisini destekleyen ilk yonga seti olmasıydı.

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Şimdi ise Geekbench'de bir başka Qualcomm yonga seti ortaya çıktı. SM6150 model numarası ile listelenen işlemci, Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan 6 GB RAM'li bir cihazda test edildi.

Orta sınıf cihazlara güç verecek

Geekbench raporu SM6150'nin ARM64 mimarisini temel alan 1.8 GHz'lik taban saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir yonga seti olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte işlemcinin 2.598 tek çekirdek, 5.467 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz.

Özetlemek gerekirse SM6150 kod adlı yeni Qualcomm yonga seti orta sınıf cihazlara hitap edecek. Şirket henüz lansman tarihini açıklamasa da Geekbench'te listelenmesi çok yakında resmen duyurulabileceğini gösteriyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/qualcomm-snapdragon-sm6150/