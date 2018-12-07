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Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon SM6150 ortaya çıktı

Qualcomm kısa süre önce üst sınıf Snapdragon 855 yonga setini tanıtmıştı. Şirketin orta sınıf telefonlara güç vermesi beklenen SM6150 kod adlı yeni yonga seti Geekbench'te kendini gösterdi.
5 ay
4,2b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Amerika merkezli dünyanın bir numaralı mobil işlemci üreticisi Qualcomm, birkaç gün önce ilk 7 nm tabanlı yonga seti olan Snapdragon 855'i duyurdu. En önemlisi de şirketin 5G teknolojisini destekleyen ilk yonga seti olmasıydı.
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Şimdi ise Geekbench'de bir başka Qualcomm yonga seti ortaya çıktı. SM6150 model numarası ile listelenen işlemci, Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan 6 GB RAM'li bir cihazda test edildi.

Orta sınıf cihazlara güç verecek

Geekbench raporu SM6150'nin ARM64 mimarisini temel alan 1.8 GHz'lik taban saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir yonga seti olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte işlemcinin 2.598 tek çekirdek, 5.467 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz.
Özetlemek gerekirse SM6150 kod adlı yeni Qualcomm yonga seti orta sınıf cihazlara hitap edecek. Şirket henüz lansman tarihini açıklamasa da Geekbench'te listelenmesi çok yakında resmen duyurulabileceğini gösteriyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/qualcomm-snapdragon-sm6150/ Yorum Yaz
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napolyon94 5 ay en beğenilen
Emin KOÇ

SD636 dan farkı ne tam olarak

Çok fark yok alt tarafi %150 güçlü


Edit:imla
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OverClocK1ng 5 ay
Tek çekirdekte çok iyi. Ayrıca yeni nesil olduğu için güç tüketimi ve yeni kameralara olan desteği de çok iyi olacaktır. Yeni nesil işlemcilerin Yapay Zeka işlemlerinin altından da rahatlıkla kalkacaktır. Yalnız ne var ki fiyat olarak uygun olmazsa üreticiler yine SD625 ve 660 gibi önceki sürümlere yöneleceklerdir...
1 Yanıt Yanıtla +3
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Lithaunans 5 ay OverClocK1ng
Hocam yanlış anlamada bu simsar firmalar uygundan verirmi bunu

(xiaomi diyeni üzerim 3/4 senedir sd 625'in ekmeğini yiyor).
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Emin KOÇ 5 ay
SD636 dan farkı ne tam olarak
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Lithaunans 5 ay Emin KOÇ
Şöyle diyelim sd835 işlemci performansı 1842 ve çoklu performansı 6301 idi ki tekli çekirdek performansı daha önemli olduğuna göre... bence bu haberde bir yanlış var böyle güçlü orta seviye cihaz yapmazlar :D
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napolyon94 5 ay
Emin KOÇ

SD636 dan farkı ne tam olarak

Çok fark yok alt tarafi %150 güçlü


Edit:imla
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