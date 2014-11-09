Qualcomm yılın üçüncü çeyreğinde yonga satışını artırdı





Mobil pazarın büyümesini sürdürmesi en çok yongaseti tasarımcılarının gelirini artırmasına sebep oluyor. Pazarın yüzde 64 civarında bir payına hakim olan Qualcomm, satışlarını ve yıl bazında gelirlerini artırsa da rekabeti daha yoğun hissettiğine dair işaretler ortaya çıkmaya başladı.





Yılın üçüncü çeyreği itibariyle Qualcomm toplamda 236 milyon MSM yongaseti sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu yıllık bazda yüzde 24, çeyrek bazda yüzde 5 artışa işaret ediyor. Son 12 ayda ise toplamda 861 milyon MSM yongasetleri piyasaya dağıtıldı. Bu da yüzde 20 artışı beraberinde getirdi.





Firmanın son çeyrek geliri 6.7 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. Yıl bazında Qualcomm yüzde 3 artış gerçekleştirse de çeyrek bazda yüzde 2 düşüş yaşandı. Son 12 aylık periyotta ise firmanın geliri yıllık yüzde 7 artışla 26.5 milyar dolar oldu.





Karlarda da inişli çıkışlı bir grafik izleyen Qualcomm, faaliyet karı olarak 2 milyar dolara imza attı ve yıl bazında yüzde 25 artış, çeyrek bazda yüzde 4 düşüş yaşadı. Net gelir ise 1.89 milyar dolar olurken yine yıl bazında yüzde 26 artış, çeyrek bazda yüzde 15 düşüş ortaya çıktı.





Qualcomm'un satışları artırmasına rağmen çeyrek bazda mali tablolarda düşüş yaşaması üst seviye yongasetlerinden ziyade orta ve giriş seviyesi yongasetlerinde satışı artırdığı anlamına geliyor. Bu nedenle firmanın daha az gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/11/qualcomm-release-fourth-quarter-results-showing-increase-chips-shipped.html