Qualcomm yılın üçüncü çeyreğinde yonga satışını artırdı

Haber Editörü
Mobil pazarın büyümesini sürdürmesi en çok yongaseti tasarımcılarının gelirini artırmasına sebep oluyor. Pazarın yüzde 64 civarında bir payına hakim olan Qualcomm, satışlarını ve yıl bazında gelirlerini artırsa da rekabeti daha yoğun hissettiğine dair işaretler ortaya çıkmaya başladı.
Yılın üçüncü çeyreği itibariyle Qualcomm toplamda 236 milyon MSM yongaseti sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu yıllık bazda yüzde 24, çeyrek bazda yüzde 5 artışa işaret ediyor. Son 12 ayda ise toplamda 861 milyon MSM yongasetleri piyasaya dağıtıldı. Bu da yüzde 20 artışı beraberinde getirdi.
Firmanın son çeyrek geliri 6.7 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. Yıl bazında Qualcomm yüzde 3 artış gerçekleştirse de çeyrek bazda yüzde 2 düşüş yaşandı. Son 12 aylık periyotta ise firmanın geliri yıllık yüzde 7 artışla 26.5 milyar dolar oldu.
Karlarda da inişli çıkışlı bir grafik izleyen Qualcomm, faaliyet karı olarak 2 milyar dolara imza attı ve yıl bazında yüzde 25 artış, çeyrek bazda yüzde 4 düşüş yaşadı. Net gelir ise 1.89 milyar dolar olurken yine yıl bazında yüzde 26 artış, çeyrek bazda yüzde 15 düşüş ortaya çıktı.
Qualcomm'un satışları artırmasına rağmen çeyrek bazda mali tablolarda düşüş yaşaması üst seviye yongasetlerinden ziyade orta ve giriş seviyesi yongasetlerinde satışı artırdığı anlamına geliyor. Bu nedenle firmanın daha az gelir elde ettiği tahmin ediliyor.
http://www.androidheadlines.com/2014/11/qualcomm-release-fourth-quarter-results-showing-increase-chips-shipped.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sıkıntı HTC Qualcomm'dan video hızlandırıcısının kullanılmasına olanak sağlayacak sürücüleri lisanslamıyordu. Ya da dönemim ücretli video yazılımları o video hızlandırıcısını kullanabilmek için lisans ücreti ödemek durumunda idi. Bundan dolayı GPU ve video hızlandırıcısı olan bir işlemci VGA çözünürlük videoları akıcı oynatamıyordu. Hani ya lisans ücretleri pahalı, ya üreticiler para ödemek istemiyor diye vardı böyle sıkıntılar.
Neyse ki Google bu işte daha baskın çıktı ve lisansı ödenerek ya da başka bir şekilde GPU'ların video hızlandırıcıları kullanılabilir hale geldi. Zaten gelmese de ilk Android cihazlarda video performansı hızlandırıcı olmadan kötü idi, mecbur hızlandırıcı olmalıydı.
Hala Samsung Galaxy S2 kullanıyorum ve işlemci performansı olarak pek sıkıntım yok. Sıkıntım ise batarya performansı. Üreticiler daha uzun giden daha güçlü bataryalar geliştirsinler diye isterdik. Büyüyen telefonlarda pil kapasiteleri arttı ama büyük ekran ve güçlenen işlemciden dolayı pil performansında ciddi bir artışa şahit olamadık. Ekranın büyümesi yetmiyor gibi piksel sayısını da arttırarak işlemci yükünü de arttırdılar. Biri artık bu piksel öyküsüne dur demeli. S2'nin bile ekranını piksellerini saymaya kalkmadığımda rahat bir şekilde sıkıntısız kullanabiliyorum, o zaman FullHD vs. çözünürlüklerde zaten pikselleri göremiyorsun bile. Neden daha da ötesine geçmeye çalışıyorsun ki!.. Kullanıcın kullanılabilir bir cihaza sahip olsun diye değil kesinlikle, pazarlama olanaklarını sürdürülebilir kılmak için sadece. Pilin bitsin, pil satsın. Yeni cihazında kullanıcı daha yüksek piksele kansın vs...
2.7 ghz işlemci kos koca mac, macbook, laptop'ları uçuruyor ama snapdragonun işlemcileri telefonu zor idare ediyor.
Sunuyor ama alan yok. Ayrıca qualcomm cpuları gerek driver gerek yazılım desteği olarak cok daha iyi
Yav he he
Yazılımda vasat kaldığı için gerçek gücünü kullanamıyor.
Samsung bile Qualcomm'a yöneldiyse sen düşün Exynos'un halini.
Qualcomm eğer 2012 yılında s3 yerine s4 ü ilk parti ürünlere yani Xperia S, S3 ve One X serisine sunabilseydi her şey güzel olurdu ama olmadı, sene sonunda Opt. G'ye kısmet oldu, Nexus 4 e kısmet oldu. Sonra Qualcomm revize ederek ertesi sene o yongayı s600 olarak sundu, Opt. G ve N4 e göre çok büyük atılım olmadı haliyle, XZ de bu yongaya sahipti, s600 ile aslında farkı olmayarak 2013 e s4 pro ve s600 yılı dedirttiler.
2013 2. yarıda ne oldu peki, G2-Z1 ve N5 ile haliyle gerçek nesil atlaması yaşandı. Bu da neyle oldu, s800. Sahneye çıkan s800 gerçekten fhd için daha uygun, performans olarak daha büyük kazanım sağlayan bir ürün oldu.
Sony tarafından bakarsak Opt. G ve N4 ile eğer bir önceki yılın son kısmında sürseydi işte o zaman çok anlamlı bir adım atmış olacaktı Z1 için. 1 Yıl sonra gerçekten de nesil atlamış olacaktık ve anlamlı yapıdaki telefonların devri son çeyrek olacaktı. Neyse sonrasında ne yaşandı?
2014'e geldik, güzel bir yıl, s805 ve 810'un durumları şekillenmeye başladı, 810'un sonraki sene çıkacağı konuşulur oldu, s805 sene sonuna dendi vs vs. M8 ve S5 ilk çeyrekte s801 ab ve ac ile çıktılar. Sony ise yola daha da geliştirilmiş Z2 ile devam etti. Z1 ara model gibi kaldı. Peki üreticiler hatalı mı? Aslında değil, MWC şubat ayında, yeni modellerin tanıtılması da MWC ile belirleniyordu zaten. Peki noldu, s805 sene sonundaydı ya, son döneme geldik, şu anda da zaten son çeyrekteyiz, piyasada ne var, hala s801. Örnek olarak G3 ve Z3'e bakıyoruz. s801'in ac versiyonuna sahipler, günceller. LG 2k ekrana geçti ama yine de oyunlarda fhd olduğu için sıkıntı yok dedi. Peki sıkıntısı neydi? Ekran güç tüketiyor, normal durumda da ısınıyor, kasa küçük, çerçeveler dar, ısı oyunda fhd olsa bile atılamıyor, bu da problem :( Z3 ise inceltilmiş yapısı ve iyi derecedeki ısı tahliyesiyle başarısını göstermekte. s801'in tam olarak oturduğu dönem bu çeyrek oldu bir nevi ama olması gereken neydi?
Note 4 e gelirsek, evet Samsung yine konuşturdu kendini ve s805'li cihaz üretti diğerlerine farkla, güzel gelişme ama çöz. de yine üzüyor. Bir de s805'li cihazların testlerinde bazı dalgalanmalar var, Q anlaşılan sürücü konusunda bazı problemler yarattı. Neyse sonuçta güzel bir sene geçti.
2015'e gelirsek, Q anlaşılan 810'u 2. yarıya saklayacak, s805 i s6 ve m9'da görmek kuvvetle muhtemel. Z4 de keza bu gidişle s805'in bulunacağı bir cihaz olacak. Aslında Sony kalkıp Z1-Z2-Z3 ü numaralandırılmış bir seri olarak bıraksa s800 ile ve farklı bir isim verebilse güzel olurdu. Bakarsak gerçekten yongasetlerine alışıp gitgide kasayı da incelttiler, batarya başarımını da arttırdılar ve başka yönlerde de geliştirmeler yaptılar.
2015'in 2. yarısında s810 devri başlayabilir. İlk yarıda örneklendirmeler yapılıp 2. yarıda sunulacak piyasaya. Peki sonra ne olacak? Note 5 ve G4 s810'lu güzide cihazlar olabilecektir sanırım. Muhtemel bi Z5'de çıkabilir. Samsung ve HTC'nin ise bu dönemde cihazları yine bir nevi eskimiş olacak.
Şimdi diğer tarafa bi göz atarsak, Apple i serisi ile çipsetini kendisi sunup yenilik yapmaktan çekinmiyor, 2. yarıda ürünlerini sunuyor ve bu dönemin zaten devrim dönemi olduğunu belirtiyor. 2012'den itibaren aslında zaten 2. yarının çipset devrimleri yaşandığı bir gerçek (s4 pro-s800-s805 ve sene bu gidişle s810'un sunulabildiği dönem hep 2. yarı)
Son olarak, istek ne peki? Aslında şu anki çipsetler fhd için yeterli hale geldi zaten. Aslında grafik birimleri yeterli hale geldi, işlemciler zaten güçlü, çok çok fazlasına gerek yok bu mimari yapıda, 64bite geçip o yönü kuvvetlendirmeye başlamak öncelikli olmalı, ekran fhd de bırakılmalı. Yani s805 aslında araya sıkıştırılmış ve şu saniye için anlamı çok olmayan bir çipset, Hatta s810'da biraz aceleye gelmiş bir yapıda şu an zira Snapdragon serisi Krait mimarisi ile sunulurken Arm'ın yapısından farklı oluyordu, ne saf a15 ne saf a9, karışımı, verimlisiydi ama s810 gösteriyor ki Q tam olarak bir şey hazırlayamadı, üreticilere Arm'ın temel yapısını sunmakta öncelikle. Tabii ki bir şeyler yapmış olacak ama özünde a53 ve a57'nin big.Little formunda çalışması var. Bence s810 planlarını iptal edip, önümüzdeki senenin 2. yarısına gerçekten güzel, fazla maliyetli olmayan bir cpu yapsalar, krait yapısına uygun olsa, 8 yerine 4 ama tam verimli, duruma göre kendini ayarlayan çipset koysa hoş olur. Ayrıca üreticiler de şu ekran olayını fhd de bıraksa daha da güzel olur, en azından 5-8" segmentinde (hem telefon hem phablet hem de küçük tabletler açısından) 10-12" kulvarını 2k ya çekmeleri uygun, kasa büyük ve ısı tahliyesi daha rahat. 5" altı ise Z3C'de de olduğu gibi 720p ile gelsin bir zahmet.
64 bitlik mimari söz konusu olduğu için üreticilerin ilk çeyrekte s810'a geçeceklerini düşünüyorum. lpddr4 ram yarışları da başlamak üzere.
Makul fiyattan çinlilerle anlaşma yapsa daha da karlı olabilirdi.
Hemen her cihazda alt orta üst farketmeden mediatek kullanıyor.
Samsung bile qualcomm dan kurtulamadı en azından amerikada.
Kimi kendi işlemcisini üretiyor kimi başkasından alıyor.
Qualcomm yakında taklaya gelirse kimse şaşırmasın.
Sonra çıtayı 805'e düüşürdüler. En sonunda 801'e razı kıldılar onu da ab ve ac diye sundular. Gerisini siz düşünün.