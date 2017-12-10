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Qualcomm’dan USB Tip-C DAC adaptörü

Gelecek yıl itibariyle USB Tip-C üzerinden akıllı telefonlara bağlanan kulaklıklarda Qualcomm AQT1000 adaptörü ile en iyi ses kalitesini elde etmemiz mümkün olacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha çok Snapdragon marka yonga setleri ve iletişim yongaları ile tanıdığımız Qualcomm’un başarılı olduğu başka bir alan daha var. O da ses teknolojileri. Firma kendisini sürekli geliştiriyor.

AQT1000 neler sunuyor?

Uzun yıllardır ses teknolojileri konusunda çalışmalar yapan firma bu çalışmalarını Aqstic markası altında birleştirdi ve Snapdragon 820 yonga seti ile birlikte sunmaya başladı. Bu yıl teknolojilerini daha da ilerleten firma ilk kez bağımsız bir DAC adaptörü geliştirdi.

 

Qualcomm’dan USB Tip-C DAC adaptörü

AQT1000 adını taşıyan adaptör USB Tip-C girişli olmasıyla bugün pek çok akıllı telefonda gördüğümüz USB Tip-C standardı üzerinden ses aktarımını benimsediğinin işareti. Qualcomm biraz da ses teknolojileri konusunda katettiği aşamaları göstermeyi istemiş.

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AQT1000 ses adaptörü 384KHz/32-bit kalitede aktarım yapabiliyor. 123 desibel dinamik ses aralığına sahip olan adaptör ayrıca Sony ile Philips tarafından geliştirilen ve dijital akışların iyileştirilmesini sağlayan DSD teknolojisini de yerleşik olarak destekliyor.

Piyasadaki pek çok rakibinden daha iyi özelliklere sahip olan AQT1000 doğrudan bir son kullanıcı ürünü olmayacak. Qualcomm gelecek yıl büyük kulaklık üreticilerine tedarik etmeyi planlıyor. Yani bu adaptör pek çok önemli kulaklık modelinde entegre olarak karşımıza çıkacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/12/07/qualcomm-usb-c-hi-fi-dac/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 1 yıl
Kaç para? Alalım dinleyelim deneyelim. Benden 199 TL çalışır.
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Kerim5100 1 yıl
Desene zorla kulaklık girişini kaldırtacaklar :(
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