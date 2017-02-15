Qualcomm’dan orta seviyeye yeni 600 serisi yonga setleri

Yeni yıl için henüz herhangi bir yonga seti piyasaya sürmeyen Qualcomm, amiral gemisi Snapdragon 835’in ise üretim verimliliğini yakalamasını bekliyor. Bu esnada firma orta seviyede hareketli günler yaşıyor.

Gelen bilgilere göre firma Snapdragon 600 serisini genişletmeye hazırlanıyor. Seriye katılacak yeni üyeler sırasıyla Snapdragon 660, Snapdragon 630 ve Snapdragon 635 ismini alacak. Özellikle Snapdragon 660 tüm serinin en iyisi olacak.

Snapdragon 660

14nm sürecinde Samsung tarafından üretilecek Snapdragon 660 yonga setinin uzun süredir merakla beklenen Cortex-A73 çekirdeğini kullanacağı belirtiliyor. Çekirdek dizilimi 4 adet yüksek performanslı Cortex-A73 ve 4 adet enerji tasarrufu odaklı Cortex-A53 şeklinde olacak.

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Adreno 512 grafik birimi barındıracak yonga setinde çift kanal LPDDR4X-1866 MHz RAM bellek,UFS 2.1 depolama standardı, 24MP çözünürlüğe kadar kamera ve LTE Cat. 10 desteği sunuluyor. Bu haliyle Snapdragon 660, serideki en güçlü çözüm olarak öne çıkıyor.

Yeni yonga setini ilk kullanacak olan ise Xiaomi olacak. Firmanın Redmi Pro 2 akıllı telefon modelini Snapdragon 660 ile güçlendireceği iddia ediliyor. Yonga setinin hacimli üretimi ise yaz aylarını bulacak.

Snapdragon 630 ve Snapdragon 635

8 adet Cortex-A53 çekirdekli bu iki yonga seti mevcut Snapdragon 625 yonga setinin gelişmiş hali olarak dikkat çekiyor. Daha iyi performans ve daha düşük enerji tüketimine odaklanacak yonga setlerinin hızları 2GHz-2.2GHz arasında değişiyor. Grafik birimi ise Adreno 506 olacak. Ayrıca LTE Cat. 7 ve LPDDR3 bellek desteği de yer alacak. Yonga setlerinin performans olarak birbirinden ayrılacağı tahmin ediliyor. Bu iki yonga setinin çıkışı da yine Bahar aylarını bulacak.