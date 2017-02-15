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Qualcomm’dan orta seviyeye yeni 600 serisi yonga setleri

Yıllardır orta seviyede Snapdragon 600 serisiyle başarılı işler yapan Qualcomm, yeni yılda seriyi güçlendiriyor. Merakla beklenen Cortex-A73 çekirdeği artık yerini aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni yıl için henüz herhangi bir yonga seti piyasaya sürmeyen Qualcomm, amiral gemisi Snapdragon 835’in ise üretim verimliliğini yakalamasını bekliyor. Bu esnada firma orta seviyede hareketli günler yaşıyor.

Gelen bilgilere göre firma Snapdragon 600 serisini genişletmeye hazırlanıyor. Seriye katılacak yeni üyeler sırasıyla Snapdragon 660, Snapdragon 630 ve Snapdragon 635 ismini alacak. Özellikle Snapdragon 660 tüm serinin en iyisi olacak.

Snapdragon 660

14nm sürecinde Samsung tarafından üretilecek Snapdragon 660 yonga setinin uzun süredir merakla beklenen Cortex-A73 çekirdeğini kullanacağı belirtiliyor. Çekirdek dizilimi 4 adet yüksek performanslı Cortex-A73 ve 4 adet enerji tasarrufu odaklı Cortex-A53 şeklinde olacak.

Ayrıca Bkz. "Başlangıç için 17 milyon Galaxy S8 üretilebilir"

Adreno 512 grafik birimi barındıracak yonga setinde çift kanal LPDDR4X-1866 MHz RAM bellek,UFS 2.1 depolama standardı, 24MP çözünürlüğe kadar kamera ve LTE Cat. 10 desteği sunuluyor. Bu haliyle Snapdragon 660, serideki en güçlü çözüm olarak öne çıkıyor.

Yeni yonga setini ilk kullanacak olan ise Xiaomi olacak. Firmanın Redmi Pro 2 akıllı telefon modelini Snapdragon 660 ile güçlendireceği iddia ediliyor. Yonga setinin hacimli üretimi ise yaz aylarını bulacak.

 Snapdragon 630 ve Snapdragon 635

8 adet Cortex-A53 çekirdekli bu iki yonga seti mevcut Snapdragon 625 yonga setinin gelişmiş hali olarak dikkat çekiyor. Daha iyi performans ve daha düşük enerji tüketimine odaklanacak yonga setlerinin hızları 2GHz-2.2GHz arasında değişiyor. Grafik birimi ise Adreno 506 olacak. Ayrıca LTE Cat. 7 ve LPDDR3 bellek desteği de yer alacak. Yonga setlerinin performans olarak birbirinden ayrılacağı tahmin ediliyor. Bu iki yonga setinin çıkışı da yine Bahar aylarını bulacak. 

 

http://www.bgr.in/news/qualcomm-snapdragon-660-630-and-635-socs-leaked-rumored-to-target-mid-range-low-end-smartphones/ Yorum Yaz
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Barthemana 2 yıl en beğenilen
Şu orta seviyelere de artık düzgün bir gpu koysunlar.Hala 4 sene önce çıkan Adreno 330'a yetişemiyorlar.
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smart1978 2 yıl
General Mobile 5 Plus in bir sonraki Android One telefonu bu islemci ile gelsin.
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alemburda34 2 yıl
Artik hepsi 630 dan baslar ztn zor kurtulduk su orta seviye ayagina iteledikleri Q400 den
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yum yum 2 yıl
Snapdragon 660 tam benlik olmuş.
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dr20mouse 2 yıl
Sd 652 güzel SoC ne alt seviye kadar berbat ne üst seviye gibi mükemmel özelliğini de diyim. Ust seviye gibi performans veriyor alt seviye gibi enerji tüketiyor. SD 660 en az 14nm ile gelirse coşar.
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ozmenakif 2 yıl
Çift A73 çekirdekli bi ara model daha olmalıydı bence.
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Whippoorwill 2 yıl ozmenakif
Çift A72'li 650 var hala ve güncel.
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Whippoorwill 2 yıl
Snapdragon 660 orta-üst seviyede iş yapabilecek neredeyse tek işlemci ancak sonu Snapdragon 650 gibi olacaktır ya da 2500 liralık cihazlarda kendine yer bulacaktır.
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V4LKyR 2 yıl
Snapdragon 660 neredeyse 835 gibi bi şey olmuş???
Sanki aradaki tek fark, 660'ın 14nm ve 835'in ise 10nm olması.
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smart1978 2 yıl
General Mobile 5 Plus in bir sonraki Android One telefonu bu islemci ile gelsin.
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kadirirdem 2 yıl smart1978
smart1978

General Mobile 5 Plus in bir sonraki Android One telefonu bu islemci ile gelsin.

aynen ama muhtemelen onlar s617 veya 625 ile getirtecekler....
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Barthemana 2 yıl en beğenilen
Şu orta seviyelere de artık düzgün bir gpu koysunlar.Hala 4 sene önce çıkan Adreno 330'a yetişemiyorlar.
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smart1978 2 yıl
Orijinalden alıntı: K1NGP1N

Şu orta seviyelere de artık düzgün bir gpu koysunlar.Hala 4 sene önce çıkan Adreno 330'a yetişemiyorlar.

Aslinda var hem de 2 tane :

Snapdragon 652 ve 650 ... Bahsettigin GPU Snapdragon 800 yillat oncesine ait ust seviye lakin orta seviye olan 652 ve 650 Adreno 330 a her acidan fark atmislar ustelik orta seviye islemciler ...


Ayrica Adreno 330 64 bit destegi de donanimsal olarak yoktur .

Detayli hepsini ayni arenada gorebilecegin siralama listesi iste :

notebookcheck.net/...


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aceleciburak 2 yıl
Snapdragon 660 zaten bilindik bir çözüm idi çok şaşırtmadı Adreno 512 kafada soru işareti ama LPDDR4x sayesinde artan bant genişliği ile 2K da güzel çözümler sunulur.
burada ilginç bulduğum şey şahsen 625 biraz daha devam eder diye düşünüyordum ama hemen güncelleme tarafına yoğunlaşmışlar 630 ve 635 sadece pahalı alternatifler getirmekten öteye gidemeyecek.
IFA 2017 Snapdragon 660 bakımından baya rekabetçi geçer Redmi Pro 2 zaten Ağustos döneminde piyasa da olur IFA 2017 de Moto Z2 PLay yada Moto Z Play 2017 de Snapdragon 660 görmemiz olası asıl performansı ben 660 ile bekliyorum.
bu arada Snapdragon 625 li cihazların hızlı şekilde fiyat düşüşüne sahne olacağız gibi gözüküyor ve ülkemiz pazarında artan kurlarla birlikte 2000 - 2500 fiyat aralığına olması gereken oyuncu olan Snapdragon 660 lı cihazların satılacak olması sevindirici gelişme ...
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