Qualcomm'un Snapdragon 836 planı yok

Qualcomm'un 2017 yılının 4. çeyreğinde Snapdragon 835 yonga setinin biraz daha gelişmiş versyionunu piyasaya süreceğine ilişkin söylentiler vardı. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirketin bu yıl bir başka üst düzey yonga seti çıkarma planı yok.

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Google'ın yaklaşan Pixel 2 ve Pixel 2 XL amiral gemilerinde yer alması beklenen Snapdragon 836, son derece güvenilir bir kaynak tarafından yalanlanmış durumda. Gelen haberlere bakılırsa yeni nesil Pixel telefonlarda mevcut en gelişmiş yonga seti olan Snapdragon 835 kullanılacak.

Qualcomm 2017 yılının sonuna kadar yeni yonga setleri çıkaracak olsa bile bunların büyük olasılıkla orta ve alt sınıf cihazlara yönelik olacağı konuşuluyor. Yani en azından bu sene piyasada Snapdragon 835'in yerini alabilecek bir yonga seti görmeyeceğiz.

http://www.androidpolice.com/2017/09/05/qualcomm-no-plans-snapdragon-836-despite-pixel-2-rumors-claiming-otherwise/