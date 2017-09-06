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Qualcomm'un Snapdragon 836 planı yok

Qualcomm'a yakın bir kaynağa göre şirket bu yıl üst düzey bir yonga seti çıkarmayacak. Snapdragon 836 ile gelmesi beklenen Pixel 2, Pixel 2 XL ve Mi Mix 2 gibi cihazlarda Snapdragon 835 göreceğiz.
1 yıl
1,8b
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm'un 2017 yılının 4. çeyreğinde Snapdragon 835 yonga setinin biraz daha gelişmiş versyionunu piyasaya süreceğine ilişkin söylentiler vardı. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirketin bu yıl bir başka üst düzey yonga seti çıkarma planı yok.
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Google'ın yaklaşan Pixel 2 ve Pixel 2 XL amiral gemilerinde yer alması beklenen Snapdragon 836, son derece güvenilir bir kaynak tarafından yalanlanmış durumda. Gelen haberlere bakılırsa yeni nesil Pixel telefonlarda mevcut en gelişmiş yonga seti olan Snapdragon 835 kullanılacak.
Qualcomm 2017 yılının sonuna kadar yeni yonga setleri çıkaracak olsa bile bunların büyük olasılıkla orta ve alt sınıf cihazlara yönelik olacağı konuşuluyor. Yani en azından bu sene piyasada Snapdragon 835'in yerini alabilecek bir yonga seti görmeyeceğiz.

http://www.androidpolice.com/2017/09/05/qualcomm-no-plans-snapdragon-836-despite-pixel-2-rumors-claiming-otherwise/ Yorum Yaz
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SEHZADE63 1 yıl
Yoksa yok bizene yav biz sorrdukda sende cvplamişsin gibi oldu merak eden cok mu sanki illa tartişma meydanina dönücek.!!
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kadirirdem 1 yıl
Overclock yapıp versinler,zamanında az yapmadılar :)
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BekirARSLAN 1 yıl
Kernel ile OC yapın 200mhz artırın alın size 836 :)
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huseyincarnege 1 yıl
sd840 çıkar direk zati sürekli işlemci cıkarıyo :)
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myhotyro 1 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

sd840 çıkar direk zati sürekli işlemci cıkarıyo :)

Qualcomm'un Snapdragon 840 planı da yok.
Qualcomm'un Snapdragon 841 planı da yok.
Qualcomm'un Snapdragon 842 planı da yok.
Qualcomm'un Snapdragon 843 planı da yok.
Qualcomm'un Snapdragon 844 planı da yok.

Qualcomm'un Snapdragon 845 planı var.
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myhotyro 1 yıl
Qualcomm'un Snapdragon 837 planı yok.
Qualcomm'un Snapdragon 838 planı yok.
Qualcomm'un Snapdragon 839 planı yok.
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