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Qualcomm'un oyun mağazası GameCommand kapandı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Qualcomm, yaklaşık bir yıl önce duyurduğu resmi mobil oyun mağazasını kapatmaya karar verdi. Mobil CPU ve GPU pazarlarının en büyük oyuncularından biri olan yarı iletken çip üreticisi, Snapdragon serisi işlemci ve Adreno grafik birimleri için geliştiricilerle birlikte optimize ettiği yapımları GameCommand adlı mağazasında donanımlarını kullanan tüketicilere ulaştırıyordu. Uzun süredir bu içerik ortamıyla alakalı yeni bir hamlede bulunmayan firmanın geçtiğimiz günlerde mağazasını Google Play Store'dan kaldırıldığı öğrenildi.
NVIDIA'nın Tegra çipsetleri için hazırladığı TegraZone, hızla büyümesini sürdürürken mobil oyunların grafik anlamında da gelebileceği son noktayı gözler önüne seriyor. Buna karşın Qualcomm'un benzeri bir içerik desteği sunmak amacıyla oluşturduğu GameCommand, yalnızca 120 adet Snapdragon optimizeli oyunu bünyesinde barındırıyordu. Konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, mağazanın amacına ulaştığı ve Snapdragon çözümleriyle oyun deneyimine dikkat çekmeyi başardıklarını belirten San Diego merkezli üretici, mevcut içeriklerini ve Snapdragon çipsetler için geliştirilen oyunlarlar alakalı diğer detayları SnapdragonGaming.com adresinden paylaşmaya devam edecek.
Snapdragon adlı kendi oyun stüdyosunu dahi oluşturan Qualcomm, Reign of Amira gibi gayet başarılı grafiklere sahip Android oyunları geliştirmişti. Snapdragon çipsetler için özel olarak yayınlanmış, yeni görsel efektler eklenmiş onlarca oyuna kaynak bağlantısından ulaşabilir, geliştiricilerin yeni yapımlarını yine bu adresten takip edebilirsiniz. 

http://snapdragongaming.com/ Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl
Nvidia ve qualcomm nerdeyse konsol ureticisi gibi olacakti. Exslusive oyunlarda basliyordu tam. İyi oldugu kapatildigi konsol gibi olsaydi oyunlar her cihazda calissin diye yeni cihazlarda donanimi eskiye benzer yaparlardi teklonojinin onunu kesmis olurlardi.
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romeo6464 6 yıl
tek gözü kes
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Yedaself 6 yıl
Bir şey yoktu zaten. Çıkardılar ve unuttular. Hatırlayınca da kaldırmışlar.
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DETROID 6 yıl
Qualcomm mu Amd satınalıcak.
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jakops. 6 yıl
ilk defa duydum
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cagataykoroglu 6 yıl
Bu ne saçma bir savunma? En azından dürüstçe başarılı olamadık kapattık desinler. Aklı başında bir firma kapatmak için platform kurmaz.
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cengizhan1903 6 yıl
haberim bile yoktu -.-
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xxxx1 6 yıl
geç kalınmış bir mağaza,çoktan geliştirilmeliydi...Türkçe dil seçeneğide yoktu...zone Türkçe destekli enazından...
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WarSaw 6 yıl
Nvidia ile kapalı kapılar ardında anlaşmışlardır.
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