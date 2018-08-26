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ROKETSAN, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri listesinde ilk 100'de yer alan ROKETSAN, Birleşik Arap Emirlikleri için üretilen bir roketatar silah sistemiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Savunma Sanayi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Türkiye'nin en önemli şirketlerinden birisi olan ROKETSAN, başarılarıyla dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. ROKETSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri için ürettiği Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın "ordu araçları" kategorisinde kendine yer bulan Jobaria Çok Kundaklı Lançer, dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi olarak kabul ediliyor. 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip olan Jobaria, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor. Ayrıca 37 kilometrelik azami menzile sahip olan Jobaria Çok Kundaklı Lançer'ın bütün roketlerle tahrip edilebilen alan büyüklüğü ise 4 kilometrekare olarak ifade ediliyor.

ROKETSAN, Birleşik Arap Emirlikleri için çok uzun bir süredir önemli projeler üretiyor. İlk olarak 2003 yılında BAE'ye ürün ihraç eden şirket, Jobaria Çok Kundaklı Lançer'ı özel bir istek üzerine geliştirmiş ve ilk kez 2013'de Abu Dabi'deki bir fuarda sergilemişti.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var"
Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinden birisi olan ROKETSAN, Defence News dergisinin her yıl güncellediği TOP 100 listesinde yer alıyor. Şirketlerin bir önceki yılda yaptıkları savunma satışları temel alınarak hazırlanan listede ROKETSAN 2017 yılı içerisindeki 376 milyon dolarlık geliriyle 96. sırada yer almıştı.

Çoğunlukla ABD, İngiltere ve Rusya gibi dev ülkelerin yer aldığı bu listede ülkemizden ayrıca ASELSAN (51.sıra), TAI (64. sıra) ve STM Savunma Teknolojileri de (97. sıra) bulunuyor.


https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-savunma-sanayisinden-rekor-cikti-/1239288 Yorum Yaz
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gun 9 ay en beğenilen
Afrin’de bundan çok kullandık kendini ispatladı aktif savaş gördü normal satması hatta özel sipariş alması.
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Jose_Gökhan 9 ay
Güzel bir olay.İstemezükcüler ile ne ilgisi var anlamadım.Şimdi bu Aselsan rekor kırdı diye ekonominin batmasını mı unutmamız gerekiyor.Açık konuşun biraz.
1 Yanıt Yanıtla +59
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WB 9 ay
Cehape feto hdpkk’lilarin yureklerine iner aman dikkat
2 Yanıt Yanıtla +40
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burakk, 9 ay
Zevkli aletmiş.
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atakoliksever 9 ay
Satılmasına karşı değilim ama Yemen de çocukların çok kanı akacak gene
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Ersin ÇAKI 9 ay
Motoru yerli mi diyen ve küçümseyen beyinsizler var. Ulan iPhone telefonunun bütün parçaları yerli mi? Ama adamlar iPhone için Amerika malı diyebiliyor. Bizim gerizekalılar ise kendi ürettiğimiz savunma silahlarını anca küçümsüyorlar.
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TheStarBox 9 ay
Bundan 10 tane yan yana koyup önce munbic ve kuzey ırak a dalacaksin. Sonra ,Counter Terrorist wins. Sonra hewalleri süpürge- kürek ile toplarsin yerden.
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cabriyo 9 ay
dubai türkiyeye düşmandı hani bu aralar ne alaka bizden ürün almış onu anlamadım. haber eski mi acaba?
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fhrstw 9 ay
Aselsan baya yükselmiş 100 küsürlerdeydi en son baktığımda. Keşke her şirkete aselsan gibi destek sağlansa özellikle teknoloji üreten şirketlere ilaç ve tarımıda inşaat sektöründe yapılanlar bence kafi ama istanbulda hala deprem riski olan konutların yıkılması şart onun dışında israf.
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DH Misafiri 9 ay
Bunların kendi tepenize yağıp, çocuklarınızı, kardeşlerinizi, anne ve babalarınızı öldürdüğünü düşünün.
Savaş iyi bir şey değil..Bu kadar gönülden desteklemeyin
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muammer816 9 ay DH Misafiri
düşmanlarımızda var.biz kendimizi nasıl koruyacağız ? taş ve sopalarla mı !! savaş elbette iyi değil,ben şahsen hiçbir zaman istemem fakat başkaları getiriyor savaşları.buna hazırlıklı olmalı kardeşlerimizi,anne ve babalarımızı kısaca vatanımızı korumamız gerekir.
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sedtere 9 ay
Buralara yaz günü bu kadar yağmur yapmasının sebebi anlaşıldı.
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ssbrutality 9 ay
aha çıktı yine bunlar.. biraz oksijen verdin mi hemen de cümle kurabiliyorlar
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BekirHan 9 ay
Bizdeki T122 Sakarya ÇNRA' ların dörtlü paketini tek araçta birleştirmişler. Tabii adamların memleketi tabak gibi düz olduğundan makul bir tasarım. Bizde ise teklileri daha makul G.Doğu' daki arazi şartlarından dolayı. Yıllardır kullanılıyor, efektif.
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