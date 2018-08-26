ROKETSAN, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türkiye'nin en önemli şirketlerinden birisi olan ROKETSAN, başarılarıyla dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. ROKETSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri için ürettiği Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ayrıca Bkz.

"Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var"

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-savunma-sanayisinden-rekor-cikti-/1239288

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Guinness Rekorlar Kitabı'nın "ordu araçları" kategorisinde kendine yer bulan Jobaria Çok Kundaklı Lançer, dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi olarak kabul ediliyor. 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip olan Jobaria, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor. Ayrıca 37 kilometrelik azami menzile sahip olan Jobaria Çok Kundaklı Lançer'ın bütün roketlerle tahrip edilebilen alan büyüklüğü ise 4 kilometrekare olarak ifade ediliyor.ROKETSAN, Birleşik Arap Emirlikleri için çok uzun bir süredir önemli projeler üretiyor. İlk olarak 2003 yılında BAE'ye ürün ihraç eden şirket, Jobaria Çok Kundaklı Lançer'ı özel bir istek üzerine geliştirmiş ve ilk kez 2013'de Abu Dabi'deki bir fuarda sergilemişti.Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinden birisi olan ROKETSAN, Defence News dergisinin her yıl güncellediği TOP 100 listesinde yer alıyor. Şirketlerin bir önceki yılda yaptıkları savunma satışları temel alınarak hazırlanan listede ROKETSAN 2017 yılı içerisindeki 376 milyon dolarlık geliriyle 96. sırada yer almıştı.Çoğunlukla ABD, İngiltere ve Rusya gibi dev ülkelerin yer aldığı bu listede ülkemizden ayrıca ASELSAN (51.sıra), TAI (64. sıra) ve STM Savunma Teknolojileri de (97. sıra) bulunuyor.