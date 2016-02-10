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Rakamlarla Selfie ölümlerinin sayısı ve sebepleri ortaya çıktı

Selfie çekmek isterken ölen insanların haberleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Bir araştırma bu talihsiz insanların ölüm sebepleri ve sayıları hakkında bize detaylı bilgi veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Akıllı telefonu olup da selfie çekmeyen kaç kişi vardır? Kişisel olarak bu sayının fazla olmadığını düşünüyoruz. Türkçe'de "özçekim" gibi yerelleştirmeler de önerilen bu fotoğraf çekim pozu insanların hayatlarına mâl olabiliyor. Bir araştırma selfie sonucu ölenlerin sayısı ve sebepleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.
Zachary Crockett tarafından 3 yıl boyunca çeşitli haber siteleri taranarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda 2014 yılından beri 49 kişinin öldüğü belirlenmiş. Bu verilere göre ölenlerin %75'inin erkek ve yaş ortalaması da 21 imiş. Yaş ortalamasının bu kadar düşük olması düşündürücü. Ölen en küçük kişi 14 yaşındayken en büyük kişi ise 32 yaşında.
Peki ölüm sebepleri neler dersiniz? Aslında ilk sırada bizi şaşırtmayacak şekilde yüksek bir yerden düşme var. İkinci sırada boğulma, üçüncü sırada ise tren çarpması bulunuyor. Ayrıca iki kişinin selfie çekilirken bomba patlaması sonucu ölmesi de oldukça garip.
 
Rakamlarla Selfie ölümlerinin sayısı ve sebepleri ortaya çıktı
Selfie kazalarının en çok olduğu ülke 19 ölümle Hindistan olurken, onu Rusya 7, ABD 5, İspanya 4, Filipinler 4, Portekiz 2, Endonezya 2 ölümle takip ediyor. Güney Afrika, Romanya, Pakistan, Meksika, İtalya ve Çin ise 1 kişiyi selfie'ye kurban vermiş durumda. Henüz ülkemizde selfie ile ilgili bir ölüm vakasının olmaması sevindirici.
Selfie, kaza sonucu ölümler sıralamasında ise 6. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında cinsel fanteziler sonucu (ipi boynuna takma gibi) boğulmalar 625 ölümle ilk sırada kendine yer bulmuş. Uçak kazası sonucu ölenlerin oranı ise 523 görünüyor. Arı sokması 58, kaykay 28, Everest Tepesi 17, Amerikan futbolu 12, köpek balığı saldırısı 8, içecek-yiyecek otomatı 2 ölümle listede bulunmakta. Anlaşılan çok fazla sayıda ölüme sebep olan araba kazaları bu listeye alınmamış.

http://petapixel.com/2016/02/09/numbers-behind-selfie-deaths-around-world/ Yorum Yaz
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Goblin Mind 3 yıl en beğenilen
Cinsel boğulma ne lan?
1 Yanıt Yanıtla +11
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Lazeran 3 yıl
Buna doğal seçilim deniliyor. Zaman içerisinde selfie çekerken ölenler neslini bir sonraki soya göreceli olarak daha az oranla aktardığından sayı olarak azalacak ve selfie çekerken ölmeyen yeni bir türe evrileceğiz.
Bilim adamları yüz binlerce yıl sonra çıkıp bizim atalarımız selfie çekerken ölen insanlardı diyince hadi oradan ulan şerefsiz senin atan selfie çeken insan olabilir ama benim atam normal insan diyen gerici kafalar da illa ki çıkacaktır ama bu bilimsel gerçekleri değiştirmeyecek.
Buna doğal seçilim deniliyor. Zaman içerisinde selfie çekerken ölenler neslini bir sonraki soya göreceli olarak daha az oranla aktardığından sayı olarak azalaca...
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2 Avatar Avatar
hawloo 3 yıl
Normal fotoğraf çekmeye çalışarak bile ölen vardır bu kadar.
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kadirirdem 3 yıl
en çok 21 yaşındaymış ilginç....
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Lazeran 3 yıl
Buna doğal seçilim deniliyor. Zaman içerisinde selfie çekerken ölenler neslini bir sonraki soya göreceli olarak daha az oranla aktardığından sayı olarak azalacak ve selfie çekerken ölmeyen yeni bir türe evrileceğiz.
Bilim adamları yüz binlerce yıl sonra çıkıp bizim atalarımız selfie çekerken ölen insanlardı diyince hadi oradan ulan şerefsiz senin atan selfie çeken insan olabilir ama benim atam normal insan diyen gerici kafalar da illa ki çıkacaktır ama bu bilimsel gerçekleri değiştirmeyecek.
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ssbrutality 3 yıl
redoracle
Neyseki cinsel açlığın afrikasıyız,yoksa eminim en çok cinsel boğulma oranı bizim ülkeden çıkardı(yorumlardanda yola çıkarak)
Burda ölümler artarsa yasaklanır mı özçekim diye düşünmedim değil hani.

Yav He He..Hadi.
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yunskrgl 3 yıl
Şaka felanda bu selfie alışkanlık oldu geçen gün yolda giderken selfie çekeyim dedim az kalsın araba çarpıyodu ulan acayip utandım yaa :s
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lifeisunfare 3 yıl
geçen ay alanyada yola yatıp selfie çekmek isteyen gençlerin üzerinden araba geçti.birisi öldü.bu olay televizyonlarda ve gazetelerde yayınlandı.araştırmayı yapanlar yetersiz demk ki.
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soulstriper 3 yıl
Haber eski sanırım. Anayolda yere yatıp selfie çekilirken araba altında kalan 2 kişi + selfie çekiyorum diye denize düşen bir kadın vardı. Hatta kadının video görüntüleri çıkmıştı haberde.

Dahası da vardır ama bunlar benim rastladıklarım
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Şehmistan 3 yıl
bundan bize ne
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Brockman 3 yıl
türkiyedede araba altında kalmıştı birisi selfie çekerken
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redoracle 3 yıl
Neyseki cinsel açlığın afrikasıyız,yoksa eminim en çok cinsel boğulma oranı bizim ülkeden çıkardı(yorumlardanda yola çıkarak)

Burda ölümler artarsa yasaklanır mı özçekim diye düşünmedim değil hani.
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muratai 3 yıl
Selfie kazalarinda 1 numara rusyadir!
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bakar niye bakmasın 3 yıl
Acilen selfie kamu spotu çekilmeli. Pardon özçekim.
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kaza, selfie ve
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