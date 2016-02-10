Rakamlarla Selfie ölümlerinin sayısı ve sebepleri ortaya çıktı

Zachary Crockett tarafından 3 yıl boyunca çeşitli haber siteleri taranarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda 2014 yılından beri 49 kişinin öldüğü belirlenmiş. Bu verilere göre ölenlerin %75'inin erkek ve yaş ortalaması da 21 imiş. Yaş ortalamasının bu kadar düşük olması düşündürücü. Ölen en küçük kişi 14 yaşındayken en büyük kişi ise 32 yaşında.



Peki ölüm sebepleri neler dersiniz? Aslında ilk sırada bizi şaşırtmayacak şekilde yüksek bir yerden düşme var. İkinci sırada boğulma, üçüncü sırada ise tren çarpması bulunuyor. Ayrıca iki kişinin selfie çekilirken bomba patlaması sonucu ölmesi de oldukça garip.



Selfie kazalarının en çok olduğu ülke 19 ölümle Hindistan olurken, onu Rusya 7, ABD 5, İspanya 4, Filipinler 4, Portekiz 2, Endonezya 2 ölümle takip ediyor. Güney Afrika, Romanya, Pakistan, Meksika, İtalya ve Çin ise 1 kişiyi selfie'ye kurban vermiş durumda. Henüz ülkemizde selfie ile ilgili bir ölüm vakasının olmaması sevindirici.



Selfie, kaza sonucu ölümler sıralamasında ise 6. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında cinsel fanteziler sonucu (ipi boynuna takma gibi) boğulmalar 625 ölümle ilk sırada kendine yer bulmuş. Uçak kazası sonucu ölenlerin oranı ise 523 görünüyor. Arı sokması 58, kaykay 28, Everest Tepesi 17, Amerikan futbolu 12, köpek balığı saldırısı 8, içecek-yiyecek otomatı 2 ölümle listede bulunmakta. Anlaşılan çok fazla sayıda ölüme sebep olan araba kazaları bu listeye alınmamış.

http://petapixel.com/2016/02/09/numbers-behind-selfie-deaths-around-world/

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Akıllı telefonu olup da selfie çekmeyen kaç kişi vardır? Kişisel olarak bu sayının fazla olmadığını düşünüyoruz. Türkçe'de "özçekim" gibi yerelleştirmeler de önerilen bu fotoğraf çekim pozu insanların hayatlarına mâl olabiliyor. Bir araştırma selfie sonucu ölenlerin sayısı ve sebepleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.