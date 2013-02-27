Rambus ikili piksel teknolojisi ile fotoğraf ve videolar üzerinde karanlık bölge kalmayacak

Günümüzde akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitelileri çok iyi oranlara ulaşmış olsa da, halen farklı ışık koşulları ve yüksek kontrastlı sahnelerde birçok problem yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda geliştirilmiş yeni bir teknoloji olan Rambus Binary Pixel, kullanıcılara tek kareden HDR fotoğraf ve video çekim özelliği yanında, yüksek fotoğraf kalitesi sunuyor.

Rambus firması tarafından geliştirilen "Binary Pixel" teknolojisi, çekilen sahneleri tam ayrıntıları ile yakalayarak profesyonel kalitede görüntüler elde edilmesine imkan sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde insan gözünün farklı eşikler kullanan yapısı taklit edilerek video ve fotoğraf çekimlerinde fotoğrafın her kesiminin aydınlık çıkması sağlanıyor ve bu sayede DSLR fotoğraf makinelerinin sunduğu dinamik aralık mobil cihazlar üzerinde elde edilmiş oluyor. Günümüz CMOS sensör teknolojileri ve mevcut SoC mimarileri üzerine kolayca entegre edilebilir/üretilebilir yapıda geliştirilen ikili piksel teknolojisi, tek pozlama da yüksek çekim hızı ile gerçek zamanlı HDR video ve fotoğraf çekilmesine imkan sağlıyor.

Oldukça iyi düşük ışık performansı ve fotoğraf kalitesi sunduğu belirtilen Rambus Binary Pixel teknolojisi, gelecekte karşımıza çıkabilecek akıllı cihazlar üzerinde kullanılmak amacıyla geliştirilmeye devam ediyor. Yeni teknolojinin gerçekte nasıl performans verdiğini aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.

http://www.rambus.com/us/technology/innovations/binary-pixel-imager/index.html

http://www.rambus.com/us/technology/innovations/binary-pixel-imager/index.html