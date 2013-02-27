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Rambus ikili piksel teknolojisi ile fotoğraf ve videolar üzerinde karanlık bölge kalmayacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rambus ikili piksel teknolojisi ile fotoğraf ve videolar üzerinde karanlık bölge kalmayacak
Günümüzde akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitelileri çok iyi oranlara ulaşmış olsa da, halen farklı ışık koşulları ve yüksek kontrastlı sahnelerde birçok problem yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda geliştirilmiş yeni bir teknoloji olan Rambus Binary Pixel, kullanıcılara tek kareden HDR fotoğraf ve video çekim özelliği yanında, yüksek fotoğraf kalitesi sunuyor.
Rambus firması tarafından geliştirilen "Binary Pixel" teknolojisi, çekilen sahneleri tam ayrıntıları ile yakalayarak profesyonel kalitede görüntüler elde edilmesine imkan sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde insan gözünün farklı eşikler kullanan yapısı taklit edilerek video ve fotoğraf çekimlerinde fotoğrafın her kesiminin aydınlık çıkması sağlanıyor ve bu sayede DSLR fotoğraf makinelerinin sunduğu dinamik aralık mobil cihazlar üzerinde elde edilmiş oluyor. Günümüz CMOS sensör teknolojileri ve mevcut SoC mimarileri üzerine kolayca entegre edilebilir/üretilebilir yapıda geliştirilen ikili piksel teknolojisi, tek pozlama da yüksek çekim hızı ile gerçek zamanlı HDR video ve fotoğraf çekilmesine imkan sağlıyor.
Oldukça iyi düşük ışık performansı ve fotoğraf kalitesi sunduğu belirtilen Rambus Binary Pixel teknolojisi, gelecekte karşımıza çıkabilecek akıllı cihazlar üzerinde kullanılmak amacıyla geliştirilmeye devam ediyor. Yeni teknolojinin gerçekte nasıl performans verdiğini aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.
http://www.rambus.com/us/technology/innovations/binary-pixel-imager/index.html 

http://www.rambus.com/us/technology/innovations/binary-pixel-imager/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Vay be. Rambus ha. Nerden nereye. Adamlar RDRAM den, görüntü teknolojisine atlamış...
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CWaRRioR 6 yıl
Bu sensör bana göre devrimsel nitelikte. Zira cep telefonu kameralarının en büyük dezavantajlarından biri range problemi diğeri ise az ışıkta başarımlarının (özellikle noise açısından) kötü olması. Umarım yakın zamanda mobil cihazlarda görebiliriz
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berkkarabacak 6 yıl
Tek kareden HDR ne kadar başarılı olcak çok merak ediyorum.DSLR'da bile Tek kare Raw çeksen,sağlam HDR olmıyoken.Cepte olması nerdeyse imkansız çünkü en nihayetinde bi sıkıştırma uygulanıyo ve bu tek exposure resim olduğu düşünülünce çok zor fakat sensorde bi değişiklik varsa tabiki olabilir keşke bi anlam ifade etmeyen reklam videoları dışında biraz daha teknik detaya inseydiniz
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borukuzen 6 yıl
bu teknolojiyi kullanacak akıllı cihazların çektikleri video ve fotoğrafların görüntü kalitesini şu an bulundukları konumdan 10 adım ileriye taşıyacaktır.Şu an ki profosyonel fotoğraf makineleri,kısa zamanda yerini akıllı cihazlara bırakacak gibi görünüyor.
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