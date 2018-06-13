Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Raphaël Varane, Braun ile en iyi tıraş deneyimini anlattı

Braun, yaptığı marka yüzü iş birliği kapsamında Braun Series 3 ProSkin tıraş makinesi ve şekillendiricilerini Raphaël Varane ile tanıttı. Türkiye'den de Dünya Kupası için Socrates ile işbirliği yaptı.
11 ay
1,4b
1
4
Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Braun, geçtiğimiz Mart ayında Madrid'de gerçekleştirdiği etkinlikte Raphaël Varane ile heyecan verici bir marka yüzü iş birliğini başlattığını duyurmuştu. Bu kapsamda, tıraş süresini önemli ölçüde kısaltacak şekilde tasarlanan olan Braun Series 3 ProSkin tıraş makinesi ve şekillendiricilerini Varane ile tanıtıyor.
Tek darbede etkili performans ile tıraşa kafa yorma gereğini ortadan kaldırarak diğer zorluklara odaklanma fırsatı vermesi nedeniyle Braun'un tıraş makinelerini ve şekillendiricilerini öven Varane, akıllı teknoloji, inovasyon ve tasarımın gücünü kullanarak daha üstün bir tıraş ve şekillendirme deneyimi yaşadığını paylaştı. 
Futbolun en heyecan verici organizasyonlarından Dünya Kupası’na artık çok az zaman kalırken, gözler futbolcuların yetenekleri kadar stillerinin de üzerinde olacak. Braun, Dünya Kupası sırasında Türkiye’de bu heyecanı yorumlayacak isimlerle Socrates kulisinde buluştu. Uğur Karakullukçu ve Orkun Çolakoğlu, Braun Styling portfolyosunun üstün performanslı kişisel bakım ürünleri ile yayına hazırlanırken Socrates ekibiyle kısa birer sohbet gerçekleştirdi.
Uğur Karakullukçu'nun Dünya Kupası yorumları; https://www.youtube.com/watch?v=RkR-L3vOBSo
Orkun Çolakoğlu'nun Dünya Kupası yorumları: https://www.youtube.com/watch?v=Yk5fF-r9ki8&t=60s

Braun Series 3 Tıraş Makinesi / 3010 – 349 TL

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor.
Çok daha verimli ve rahat bir tıraş için birbirinden tamamen bağımsız olarak hareket eden üçlü kesme sistemi ile her dokunuşta kısa ve uzun sakalları tıraş eden Braun Series 3’ün yüksek performansı üç günlük zorlu sakallarda test edildi.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
danner 11 ay en beğenilen BekirARSLAN
Teknoloji sitesi özelliğini 2014 den sonra kaybetti. Hedef magazin yavaş yavaş alıştırıyorlar.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 11 ay
Teknoloji sitesimi yoksa kozmetik mi belli değil!
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
Raphael Varane diyorsa doğrudur. Baksana adam sinek kaydı traşını olmuş :) Bu arada bu haberin burada ne işi var onu da anlamış değilim de neyse. Ha bu arada Braun'un ürünleri gerçekten kaliteli bunu da belirtmeden geçmeyeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 11 ay
Size katılmıyorum bu haber beğendim.
ben kendime Traş makinesi almak istiyorum ama bir türlü karar veremiyorum. haftanın 5 günü traş oluyorum varmı F/P bir ürün acaba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danner 11 ay en beğenilen BekirARSLAN
Teknoloji sitesi özelliğini 2014 den sonra kaybetti. Hedef magazin yavaş yavaş alıştırıyorlar.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 11 ay
Teknoloji sitesimi yoksa kozmetik mi belli değil!
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Microsoft bu yıl HoloLens 2'yi duyurmayı planlıyor 11 ay Huawei cihazlarına performans arttırıcı GPU Turbo yazılımı geliyor 11 ay PS4'de Days Gone oynadık! 11 ay E3: Sony Standını geziyoruz 11 ay Stanford Üniversitesi 1000 kata kadar daha küçük parçacık hızlandırıcı üretecek 11 ay Xiaomi Mi Max 3 özellikleri sızdırıldı: 7 inç ekran, 5500 mAh batarya, Snapdragon 710, çift kamera ve daha fazlası 11 ay Surface Pro 6 önümüzdeki yıl yepyeni bir tasarımla gelecek 11 ay Samsung, Galaxy S10'da çentik kullanmamak için kemik iletim teknolojisine yer verebilir 11 ay Bayraktar'ın yeni taarruz SİHA'sı ilk kez görüntülendi 11 ay Tesettür giyimde Moda Merve ayrıcalığı 11 ay Death Stranding "Yeni video, yeni sorular, uçuk grafikler" 11 ay Leyleğin vericisindeki SIM kartı çalıp 2,300 euroluk konuşma yaptılar 11 ay Duvarın arkasındaki hareketleri tahmin eden yapay zeka geliştirdi 11 ay Yeni Volvo S60, özel bir performans paketiyle birlikte geliyor 11 ay Galaxy Note 9 yeni renk seçenekleriyle birlikte görüntülendi 11 ay Honor Play global pazarda satışa sunuluyor 11 ay Aptallaşıyor muyuz? Gençlerin IQ'ları bir nesilde 7 puan geriledi 11 ay Litecoin 100 doların altında 11 ay 2019 Skoda Superb hibrit motorla test ediliyor 11 ay Galaxy Note 9, 4000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Raphaël Varane, Braun ile en iyi tıraş deneyimini anlattı Sonraki Harici Intel grafik birimi 2020 yılında geliyor 11 ay Qualcomm Snapdragon 680'in Geekbench sonuçları ortaya çıktı 11 ay PS4'de Spider-Man oynadık "Her şeyiyle bekleneni verecek" 11 ay BİM, uygun fiyata Steelseries Rival 110 oyuncu faresi satacak 11 ay Metro Exodus "4 mevsimi yaşatacak harika atmosfer" 11 ay Byton, elektrikli ve sürücüsüz konsepti K-Byte sedanı görücüye çıkardı 11 ay Logitech G512 klavye ve yeni mekanik tuş seçeneği GX Blue tanıtıldı 11 ay Google Translate artık daha zeki 11 ay G.Skill’den Computex 2018 fuarında rekor üstüne rekor 11 ay Avengers: Infinity War gişede 2 milyar dolara ulaştı 11 ay Apple, geliştiricilerin kullanıcı verilerine erişimini kısıtladı 11 ay Intel’den 22 çekirdekli masaüstü işlemci 11 ay 11 yıllık bir Mac açığı keşfedildi 11 ay 2019 Volkswagen Passat ilk kez göründü 11 ay Xperia XZ3 kameralara yakalandı 11 ay Dikkat! 1 milyon yönlendirici risk altında 11 ay Yeni nesil Xbox oyun konsolu 2020'de gelebilir 11 ay ABD-Meksika sınırına yapay zeka destekli sanal duvar sistemi geliyor 11 ay DxOMark: Kamera incelemeleri için para teklifleri aldık 11 ay Apple'ın sanal asistanı Siri, 2018 Dünya Kupası ile ilgili soruları cevaplayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim