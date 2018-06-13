Raphaël Varane, Braun ile en iyi tıraş deneyimini anlattı

Braun, geçtiğimiz Mart ayında Madrid'de gerçekleştirdiği etkinlikte Raphaël Varane ile heyecan verici bir marka yüzü iş birliğini başlattığını duyurmuştu. Bu kapsamda, tıraş süresini önemli ölçüde kısaltacak şekilde tasarlanan olan Braun Series 3 ProSkin tıraş makinesi ve şekillendiricilerini Varane ile tanıtıyor.

Tek darbede etkili performans ile tıraşa kafa yorma gereğini ortadan kaldırarak diğer zorluklara odaklanma fırsatı vermesi nedeniyle Braun'un tıraş makinelerini ve şekillendiricilerini öven Varane, akıllı teknoloji, inovasyon ve tasarımın gücünü kullanarak daha üstün bir tıraş ve şekillendirme deneyimi yaşadığını paylaştı.

Futbolun en heyecan verici organizasyonlarından Dünya Kupası’na artık çok az zaman kalırken, gözler futbolcuların yetenekleri kadar stillerinin de üzerinde olacak. Braun, Dünya Kupası sırasında Türkiye’de bu heyecanı yorumlayacak isimlerle Socrates kulisinde buluştu. Uğur Karakullukçu ve Orkun Çolakoğlu, Braun Styling portfolyosunun üstün performanslı kişisel bakım ürünleri ile yayına hazırlanırken Socrates ekibiyle kısa birer sohbet gerçekleştirdi.

Braun Series 3 Tıraş Makinesi / 3010 – 349 TL

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor.







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