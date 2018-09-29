Razer Phone 2'nin basın görseli sızdırıldı

Razer önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir oyuncu telefonu çıkaracak. Sızıntılarıyla sektörde önemli bir konuma yükselmiş olan Evan Blass (@evleaks) şirketin yeni telefonunun basın görselini ele geçirmeyi başarmış gibi görünüyor.

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Blass cihazın önünü ve arkasını ne şekilde gözler önüne seren bir görüntü paylaştı. Yayınlanan görsel telefonun ilk Razer Phone'a oldukça fazla benzediğini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Razer arka kameranın yerini değiştirmiş. Telefonun ön tarafı da şirketin ilk oyuncu telefonuna benziyor.

Razer Phone 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir

Daha önceki söylentiler Razer Phone 2'nin Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirileceğini ortaya koymuştu. Ayrıca akıllı telefonun 120 Hz tazeleme hızına sahip 5.7 inç LCD IPS ekranla gelmesi bekleniyor.

Razer yeni akıllı telefonunu muhtemelen 10 Ekim'de tanıtacak. Bu da Razer Phone 2 ile tanışabilmemiz için önümüzde bir aydan daha kısa bir süre olduğu anlamına geliyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1045535259415244800