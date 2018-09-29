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Razer Phone 2'nin basın görseli sızdırıldı

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Razer'ın yeni oyuncu telefonunu gözler önüne seren bir görüntü yayınladı. Basın görseli Razer Phone 2'nin tasarım anlamında çok fazla yenilik sunmayacağını gösteriyor.
7 ay
2,9b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Razer önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir oyuncu telefonu çıkaracak. Sızıntılarıyla sektörde önemli bir konuma yükselmiş olan Evan Blass (@evleaks) şirketin yeni telefonunun basın görselini ele geçirmeyi başarmış gibi görünüyor.
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Blass cihazın önünü ve arkasını ne şekilde gözler önüne seren bir görüntü paylaştı. Yayınlanan görsel telefonun ilk Razer Phone'a oldukça fazla benzediğini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Razer arka kameranın yerini değiştirmiş. Telefonun ön tarafı da şirketin ilk oyuncu telefonuna benziyor.

Razer Phone 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir

Daha önceki söylentiler Razer Phone 2'nin Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirileceğini ortaya koymuştu. Ayrıca akıllı telefonun 120 Hz tazeleme hızına sahip 5.7 inç LCD IPS ekranla gelmesi bekleniyor.
Razer yeni akıllı telefonunu muhtemelen 10 Ekim'de tanıtacak. Bu da Razer Phone 2 ile tanışabilmemiz için önümüzde bir aydan daha kısa bir süre olduğu anlamına geliyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1045535259415244800 Yorum Yaz
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Guest-2A7D0E41D 7 ay en beğenilen
Razer kadar sisirilmis bir marka yok ya cok iyi reklam yapiyor ve fiyatlari inanilmaz yuksek fakat malzeme kalitesi iscilik sifir ürünlerinde
1 Yanıt Yanıtla +8
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12 Angry Men 7 ay
Oyuncu telefonu nasıl bir saçmalıktır ya. Mobilde tutmaz bu oyuncu ayakları.
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xxlor 7 ay
Bu oyuncu telefonları boş iş bence zaten normal telefonlar oyunları açıyor ne gerek var anlamıyorum milletin gözünü boyamak işte
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simbolmina 7 ay
Adamlar satıyor ki çıkarıyorlar. Satmazsa ısrar etmezlerdi. Diyet bütün markaların oyuncu telefonları için geçerli bu durum. Sizin almamanız başkalarının almadığı anlamına gelmiyor.
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aycibin 7 ay
oyun amaçlı telefona para veren varsa hakkaten acırım o insana.telefon insanın günlük hayatını kolaylaştıracak bir dolu iş için yapılan bir alet.el kadar ekrana sabit bir şekilde 20-30dk'dan da fazla bakılmaz zaten.o kadar meraklıysan konsol al.
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Guest-2A7D0E41D 7 ay en beğenilen
Razer kadar sisirilmis bir marka yok ya cok iyi reklam yapiyor ve fiyatlari inanilmaz yuksek fakat malzeme kalitesi iscilik sifir ürünlerinde
1 Yanıt Yanıtla +8
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Vash The Stampede 7 ay Guest-2A7D0E41D
bazı ürünleri güzel ya. deathstalker chroma kullanıyorum, 3 yıl önce 2. el almışştım. maşallahı var, iyi ki almışım dediğim ürünlerden.
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intel7mix 7 ay
Ekran galba 16:9 halen yoksa neden 5.7 inç yapsınlar.
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12 Angry Men 7 ay
Oyuncu telefonu nasıl bir saçmalıktır ya. Mobilde tutmaz bu oyuncu ayakları.
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Johan Elmander 7 ay
SD835 var, 845 değil.
Ama sorarsan oyuncu telefonu.
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Ekrem71.5 7 ay
GTA 5 kaldırırmı ?
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