Razer Phone 2'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı

Razer geçtiğimiz yıl oyunculara yönelik Razer Phone isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Şirket geçtiğimiz günlerde bu telefonun yeni versiyonu üzerinde çalıştığını doğruladı. Şimdi ise Razer Phone 2'ye ait olduğu öne sürülen bir görsel sızdırıldı. Öyle görünüyor ki devam modeli olarak piyasaya sürülecek yeni telefon önemli tasarım değişikliği getirmeyecek.

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Razer, üretim hattında olduğunu doğrulamanın dışında cihazın kendisi hakkında pek fazla bilgi vermedi. Bununla birlikte Razer Phone 2'nin bazı benchmark sitelerinde listelendiğini gördük. Ayrıca akıllı telefonun Chroma LED aydınlatma sistemine sahip olacağını iddia eden bazı raporlar ortaya çıktı.

Razer Phone & Razer Phone 2

Çok ince değişiklikler var

Açıkçası sızdırılan fotoğrafa bakıldığında orijinal Razer Phone ile arasında tasarımsal açıdan büyük bir fark olmadığı görülüyor. İki telefonu yan yana kıyaslamamızı sağlayan görseldeki tek farkın duvar kağıtları olduğunu söylersek pek de abartmış olmayız.Ön kamera ve sensörlerin biraz daha birbirinden ayrık olması, yan çerçevelerin daha kalın gibi görünmesi gibi bazı ince değişikliklerin olduğunu belirtmek gerekir.

Razer Phone 2'nin Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızı sunan QHD çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı gelen haberler arasında. Bununla birlikte kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacağı iddia edildi. Razer, yeni Razer Phone'un ne zaman tanıtılacağını henüz açıklamadı.

https://www.androidheadlines.com/2018/09/exclusive-razer-phone-2-looks-a-lot-like-the-original-gaming-phone.html