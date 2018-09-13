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Razer Phone 2'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı

Razer'ın oyunculara yönelik olarak çıkardığı Razer Phone'un yeni versiyonunun yolda olduğu bizzat şirketin kendisi tarafından doğrulanmıştı. Razer Phone 2'nin çok net bir görüntüsü yayınlandı.
8 ay
2,5b
1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Razer geçtiğimiz yıl oyunculara yönelik Razer Phone isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Şirket geçtiğimiz günlerde bu telefonun yeni versiyonu üzerinde çalıştığını doğruladı. Şimdi ise Razer Phone 2'ye ait olduğu öne sürülen bir görsel sızdırıldı. Öyle görünüyor ki devam modeli olarak piyasaya sürülecek yeni telefon önemli tasarım değişikliği getirmeyecek.
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Razer, üretim hattında olduğunu doğrulamanın dışında cihazın kendisi hakkında pek fazla bilgi vermedi. Bununla birlikte Razer Phone 2'nin bazı benchmark sitelerinde listelendiğini gördük. Ayrıca akıllı telefonun Chroma LED aydınlatma sistemine sahip olacağını iddia eden bazı raporlar ortaya çıktı.
Razer Phone & Razer Phone 2 

Çok ince değişiklikler var

Açıkçası sızdırılan fotoğrafa bakıldığında orijinal Razer Phone ile arasında tasarımsal açıdan büyük bir fark olmadığı görülüyor. İki telefonu yan yana kıyaslamamızı sağlayan görseldeki tek farkın duvar kağıtları olduğunu söylersek pek de abartmış olmayız.Ön kamera ve sensörlerin biraz daha birbirinden ayrık olması, yan çerçevelerin daha kalın gibi görünmesi gibi bazı ince değişikliklerin olduğunu belirtmek gerekir.
Razer Phone 2'nin Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızı sunan QHD çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı gelen haberler arasında. Bununla birlikte kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacağı iddia edildi. Razer, yeni Razer Phone'un ne zaman tanıtılacağını henüz açıklamadı.

https://www.androidheadlines.com/2018/09/exclusive-razer-phone-2-looks-a-lot-like-the-original-gaming-phone.html Yorum Yaz
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Whippoorwill 8 ay en beğenilen
Süreyya Hanım atın lütfen.
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Bloodin 8 ay Whippoorwill
Hemen atıyoruz

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pastadanadam 8 ay
Köşeleri daha sivri yapın, iğne gibi olsun. Oyun oynarken delsin milletin elini. Jilet koyun hatta.
Biri ergonomi nedir anlatsın Razer'a.
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ladomfc61 8 ay
Ya o deilde tipini bitek benmi sony xa ultraya benzettim
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Xtrud 8 ay
Ya neden Snapdrahon 855i beklemiyosun madem yenisini yapıcaksın
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nashiila_2489 8 ay
İlk modelde tanitilan klavye dockuna uysun diye kasayi degiştirmemişler...
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Krone 8 ay
Görünürde değişen tek şey duvar kağıdı. Oyun telefonu yapıyorsun köşeler jilet gibi
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ouzqan 8 ay
acayip değişmiş .
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huseyincarnege 8 ay
çok çirkin one öle köşeli filan oyun telefonu ergonamik olur :S
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cabriyo 8 ay
tasarım güzel, özelliklerin bir üstünlüğü yok, telefon ağır, fiyat pahalı. çıktığında çöpe gider.
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pastadanadam 8 ay
Köşeleri daha sivri yapın, iğne gibi olsun. Oyun oynarken delsin milletin elini. Jilet koyun hatta.
Biri ergonomi nedir anlatsın Razer'a.
1 Yanıt Yanıtla +9
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burakesan 7 ay pastadanadam
Razer'ın kutu gibi, köşeli ve kalın alt üst çerçeveli dizaynını sürdürmesindeki büyük rolü tasarımsal kaygılar oluşturduğu gibi, yatay kullanımda telefonu daha iyi kavrayabilecek pay görevi görmeleri de düşünülmüş, bir diğer amacı da içerideki alanın daha verimli kullanılabilmesi (kavisli köşelerde, içerideki kullanılabilecek alan azalıyor)
Razer Phone, çok üzerine durulmuyor belki ama en iyi ve en yüksek ses kalitesine sahip stereo hoparlörleri bünyesinde barındırıyor, bunun bedeli de çerçevelerde.
Ekran-kasa oranı önemli lakin oyuncu endeksli bir yolda ilerliyorlar, alanındaki en hızlı (5.7 inç 120Hz) ekran, en iyi hoparlör, hatrı sayılır kapasitede bataryası (4000mAh) gibi konular düşünüldüğünde bence amacını tutturmuş bir telefondu ama zayıf kalan kamera paketi, 3.5mm kulaklık çıkışı olmaması, titreşim motorunun kalitesizliği gibi açıkları vardı.
Razer Phone 2'den en büyük beklentim kamera paketi tarafında, geri kalan konularda zaten yapılması gerekeni yapmışlardı, yine yaparlar diye düşünüyorum.
Olurda bir Razer Phone 2 temin edebilirsem sizlerle incelemesini paylaşıyor olacağım.
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Johan Elmander 8 ay
7 farkı bulunuz görseli gibi resmen.
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12 Angry Men 8 ay
Razer boş işlerle uğraşıyor.
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