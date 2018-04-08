Razer dijital oyun mağazasını hizmete açtı

Borsaya açılması ile birlikte oyun dünyasındaki varlığını arttırmaya yönelik farklı hamleler içerisine giren Razer’ın yatırımlarından birisi de oyun mağazası oldu. Mağaza resmi olarak bu hafta faaliyetlerine başladı.

Razer Game Store neler sunuyor?

Razer Game Store adıyla faaliyete başlayan mağaza Steam ve Origin gibi sektör devleri ile rekabet edecek. Oyun kataloglarının çok önemli olduğunu bilen Razer pek çok yapımcı ile el sıkışmış durumda. Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, SEGA, Rockstar pek çok stüdyonun yapımları raflarda boy gösteriyor.

Mağazada kredi kartı veya zGold sanal para birimi ile alışveriş yapılabiliyor. 1 cent karşılığında olan zGold normalde oyun içi eşyalar ve Razer aksesuarları almak için kullanılıyordu. Şimdi oyun da alınabiliyor.

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Diğer taraftan zGold ile satın aldığınız oyunlar size zSilver adında ikinci sanal para kazanmanızı sağlıyor. Bu paralarla yine Razer aksesuarları veya yüksek fiyatlı ürünlerde indirim kuponu satın alabiliyorsunuz. Sanal paralar Razer’ın rekabette etkin olmasına yardımcı olacak.

Razer’ın yeni girdiği bu sektörde nasıl bir yol alacağı özellikle hissedarlar açısından merak konusu. 22 milyon kullanıcı veri tabanını iyi değerlendirirse hissedarlarını da memnun edecektir. Açılış şerefine pek çok popüler oyunda indirim yapılmış. Ayrıca şu anda iki kat zSilver hediyesi var. Yine çeşitli indirim kuponları da dağıtılıyor.

Fransa, ABD, İngiltere ve Almanya’da faaliyete başlayan Razer Game Store ilk 10 bin kişiye de Furi oyununu ücretsiz olarak hediye ediyor.