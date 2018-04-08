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Razer dijital oyun mağazasını hizmete açtı

Bir süredir kendi oyun mağazası için hazırlıklarını sürdüren Razer bu hafta perdeleri açtı. Razer Game Store pek çok indirim, hediye kuponu ve iki kat fazla sanal para avantajı ile geliyor.
1 yıl
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17
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Borsaya açılması ile birlikte oyun dünyasındaki varlığını arttırmaya yönelik farklı hamleler içerisine giren Razer’ın yatırımlarından birisi de oyun mağazası oldu. Mağaza resmi olarak bu hafta faaliyetlerine başladı.

Razer Game Store neler sunuyor?

Razer Game Store adıyla faaliyete başlayan mağaza Steam ve Origin gibi sektör devleri ile rekabet edecek. Oyun kataloglarının çok önemli olduğunu bilen Razer pek çok yapımcı ile el sıkışmış durumda. Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, SEGA, Rockstar pek çok stüdyonun yapımları raflarda boy gösteriyor.

Mağazada kredi kartı veya zGold sanal para birimi ile alışveriş yapılabiliyor. 1 cent karşılığında olan zGold normalde oyun içi eşyalar ve Razer aksesuarları almak için kullanılıyordu. Şimdi oyun da alınabiliyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Diğer taraftan zGold ile satın aldığınız oyunlar size zSilver adında ikinci sanal para kazanmanızı sağlıyor. Bu paralarla yine Razer aksesuarları veya yüksek fiyatlı ürünlerde indirim kuponu satın alabiliyorsunuz. Sanal paralar Razer’ın rekabette etkin olmasına yardımcı olacak.

Razer’ın yeni girdiği bu sektörde nasıl bir yol alacağı özellikle hissedarlar açısından merak konusu. 22 milyon kullanıcı veri tabanını iyi değerlendirirse hissedarlarını da memnun edecektir. Açılış şerefine pek çok popüler oyunda indirim yapılmış. Ayrıca şu anda iki kat zSilver hediyesi var. Yine çeşitli indirim kuponları da dağıtılıyor.

Fransa, ABD, İngiltere ve Almanya’da faaliyete başlayan Razer Game Store ilk 10 bin kişiye de Furi oyununu ücretsiz olarak hediye ediyor.

 

http://www.tomshardware.com/news/razer-game-store-marketplace-launch,36476.html Yorum Yaz
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The Balance 1 yıl en beğenilen
Bunca zamandan sonra Steamle neyin rekabeti? Gerçekten Steami alt edebileceklerini mi sanıyorlar?
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napolyon94 1 yıl
Sahsen origin ea oyunlarindan uzak duruyorum. Zira steam arsivime eklebmiyorlar.
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rohan32 1 yıl
Dolar şu dakikada 4,04334465 Türk Lirası
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Bgrn7 1 yıl
Dijital ürünlerin 2. Eli olmaz. Fiziksel ürünler yıpranır,bozulur,kullanım ömrü vardır ancak aynı olay dijital ürünlerde geçerli değildir.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Anca origin ve uplay ile rekabet eder :)
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omerdurmus 1 yıl
Rekabet yok sanırım. Baktım mağazada steam key olarak satış yapılıyor. Daha fazla müşteri çekmek için mağaza açtılar muhtemelen. Zgold zsilver derken üç beş daha fazla ekipman satarlar. Gerçi pek ucuz birşey göremedim. Avro olunca fiyatlar :(
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Kefelon 1 yıl
Steam'de arşivini yaptı herkes iyi kötü. Artık kimse kolay kolay başka platforma geçmez. Sırf başka platform kullanıyor diye vazgeçip almadığım oyunlar var benim.
Ancak bir tek özelliği sunarlarsa değiştirebilirim. O da oyunları satmamıza izin veren bir platform gelirse. Kutulu oyunlar aynı parayı veriyoruz yine eskiden satabiliyorken şimdi aldığımız oyun kalıyor öyle. Steam Pazarına 2. el oyun satışı gelmeli. Gelmezse bir gün mutlaka biri çıkarır ve o gün o platforma geçerim.
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intel7mix 1 yıl Kefelon
2.el satış yapmanıza izin verseler bile komisyon ücreti kesilir
Firmalar buna asla izin vermez hiç umutlanmaya gerek yok
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***Leopard*** 1 yıl Kefelon
İmkansız
Senin istediğin direktman adamların satışını kesmek demek , bunu hiçbir mağazayı bırak geliştirici kabul etmez.
Hem storeda bulunduğu için satıştan pay verecek markete hem de oyunların ikinci el satışına izin verecek. Zannetmiyorum
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Rootz. 1 yıl
ışıqlı mışıqlı olmazsa olmaz sevmedim
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Öncelikle ellerinde Steam ile rekabet edecek bir şey yok, sadece mağaza var sanırım. Steam başlı başına bir oyun platformu kurmuş durumda. Topluluk, sohbet, içerikler, oyunlar, yazılımlar vb. yapımcılardan büyük bir işi alıyor hatta oyunda bu kadar kuvvetli ama bir oyun merkezi bile sunamayan Windows'a özellik katan bir yazılım oldu. Rekabet iyidir ama burada Razer, Steam ile değil de Windows mağazası ile rekabet edecek sanırım.
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intel7mix 1 yıl
Razer bey, ne yapıyorsunuz ?
Steam görmesin :)
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The Balance 1 yıl en beğenilen
Bunca zamandan sonra Steamle neyin rekabeti? Gerçekten Steami alt edebileceklerini mi sanıyorlar?
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esmerbuyucu 1 yıl The Balance
Half Life 3 nerede? Rekabete gel.
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SONEKTRA 1 yıl The Balance
Fark eder mi? Herhangi bir pazar payı kazansa kednine yarar ve rekabet oluituracağı için bize yarar.
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