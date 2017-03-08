Dünyanın ilk 360 derece kameraya sahip akıllı telefonu

Sanal gerçeklik konseptinin giderek önem kazanması ile birlikte 360 derecelik video kaydı da aynı paralel de ilgi görmeye başladı. Farklı aksesuarlarla telefonlarda 360 derece video çekmek mümkün ancak Protruly bunu doğrudan telefona entegre etmiş.

Sektörde bir ilk

İlk kez MWC 2017 fuarında boy gösteren Çinli üretici Protruly, 360 derecelik kamera taşıyan ilk akıllı telefon serisi Darling’i resmiyete kavuşturdu. Firma telefonların potansiyeli konusunda oldukça iddialı.

360 derece çekim konusunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olanlar Darling serisine ilgi duyacaktır zira tasarım açısından pek de standart kullanıcılara hitap etmiyor. Bazı bileşenler gerektiği için telefonun üst kısmı tamamen kameralara ayrılmış. Bu nedenle aynı boyuttaki rakiplerinden daha uzun bir profile sahip.

Telefonların arka kamerası 13MP çözünürlüğünde ve f/2.0 aralığına sahip. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve f/2.4 aralığında. Kameralar kasadan oldukça fazla çıkıntı yapmış ve bu sayede 360 derecelik çekimler yapabiliyor.

Modellerin donanım özellikleri aynı. Bunlar 5.5 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Helio X20 yonga seti, USB Tip-C bağlantısı, 3560mAh kapasiteli batarya, 4G LTE şeklinde sıralanıyor. Darling D7 modelinde 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite, Darling D8 modelinde ise 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite yer alıyor.

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Özel bir tasarım olduğu için Darling serisinin fiyatı bir hayli yüksek tutulmuş. Darling D7 için istenen fiyat 720$ civarında. Darling D8 için istenen fiyat ise 1275$ seviyesine çıkıyor. Elbette iyi bir amiral gemi model alıp 360 derecelik çekim aksesuarlarıyla desteklemek bundan daha ucuza gelecektir.