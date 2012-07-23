Razorfish'den NFC uyumlu dijital sakız otomatı

Pek çok önemli projeye imza atan pazarlama ve reklam ajansı Razorfish, yakın alan iletişimi - NFC teknolojisinin ne tür alanlarla kullanılabileceğini göstermek istediği bir demoyu takipçileri ile paylaştı.





Hali hazırda çoğu yerde karşımıza çıkan metal bir sakız otomatını alan ajans, içerisine Samsung Galaxy Tab tablet, bir NFC kalkanı, basit bir akım anahtarı, iki Arduino mikrokontrolcüsü monte etmiş.





Otomatın içerisinde uygulamalar, filmler, şarkılar, e-kitaplar ve lokasyona göre özel dijital ürünler yer alıyor. Para attıktan sonra otomat kolunu çeviriyorsunuz ve talimatlar uyarınca telefonunuzu NFC bölgesine dokunduruyorsunuz. Sonrasında ise kazandığınız ödül ekranda beliriyor.





Sistem sadece prototip olarak kullanılıyor. Razorfish, NFC teknolojisine yatırım yapacak firmalara bu prototiple yol göstermeyi amaçlıyor.