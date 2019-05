React Native for Windows duyuruldu

BUILD 2019 konferansında birbiri ardına önemli duyurular yapan Microsoft’un sürprizlerinden birisi de React Native topluluğuna oldu. React Native for Windows ile artık Windows için React Native uygulamaları geliştirebileceksiniz.

React Native for Windows nedir?

React Native yazılım çatısı büyük eleştiriler aldıktan sonra yerleşik olarak uygulama geliştirmeye yönelik bir ortam oluşturmak isteyen Facebook’un projesi. React Native ortamı ile geliştiriciler JavaScript kullanarak Android ve iOS için uygulama geliştirebiliyor. Ayrıca Windows ve MacOS için eklenti veya uzantı da geliştirilebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak"

React Native for Windows programı React Native desteği sunarken ayrıca performansa da odaklanıyor. MIT lisansı altında geliştirilen React Native for Windows pek çok bileşeni C++ ile yeniden yazarak performanslı hale getirmiş.

Geliştiriciler program ile herhangi bir PC, tablet, karma gerçeklik kaskı, Xbox gibi Windows 10 cihazına kod yazabilecek ve yüksek performans elde edecek. React Native for Windows programı GitHub üzerinde denemeye açıldı ve geri bildirimler ile daha olgun bir hale gelecek.