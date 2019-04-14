Realme 3 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu

Realme 3 geçtiğimiz Mart ayında duyurulmuştu. Şirket etkinlik kapsamında Nisan'da Realme 3 Pro akıllı telefonunu tanıtacağını doğruladı. Yayınlanan yeni bir tanıtım posteri akıllı telefonun 22 Nisan tarihinde resmiyet kazanacağını ortaya koydu.

Ayrıca Bkz.

"Google Play Store sonunda yeni Materyal Tasarım temasına kavuşuyor"

Realme 3 Pro'nun Snapdragon 710 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Ayrıca, şirketin hızlı şarj özelliği sunan ilk telefonu olabilir. Cihazın kısa süre önce duyurulan Oppo Reno telefonlarda da gördüğümüz VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi ile gelmesi bekleniyor.

Üç farklı varyantı olabilir

Akıllı telefonun 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı, 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip üç varyantı olabilir. 2018 yılının Eylül ayında tanıtılan Realme 2 Pro da aynı seçeneklere sahipti.

Cihaz damla çentikli 6.3 inç ekran taşıyacak. Ayrıca 16 + 2 megapiksel çift arka kamera ve 25 megapiksel selfie kamerası ile geleceği belirtiliyor. Bununla birlikte 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.