Realme 3i resmen tanıtıldı: Helio P60, damla çentik ve çift arka kamera

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme bugün Realme 3i adında yeni bir model duyurdu. Cihaz, geçtiğimiz Mayıs'ta piyasaya sürülen Realme 3'ün biraz daha düşük özelliklerle donatılmış versiyonu olarak geldi.

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Akıllı telefon damla çentikli tasarım ve çift arka kamera taşıyor. Başlangıç fiyatı ise 116 dolar. Realme 3i, HD+ çözünürlük ve 19:9 en boy oranı sunan 6.22 inç IPS LCD ekrana sahip.

Gücünü Helio P60 yonga setinden alan cihazın 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB depolama seçenekleri mevcut. Realme 3i'nin arka tarafında 13 megapiksel + 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi bulunuyor.

Realme 3i fiyatı ve çıkış tarihi

Akıllı telefonun ön tarafında ise 13 megapiksellik selfie kamerası var. Cihaz kutudan ise Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 yüklü şekilde çıkıyor. Hızlı şarj desteği olmayan 4.230 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini de belirtelim.

Realme 3i'nin 3 GB RAM + 32 GB depolama alanına sahip varyantı 116 dolar fiyat etiketiyle satılacak. 4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip modeli ise 148 dolar karşılığında satın alınabilecek.

Elmas kesimli arka panele sahip akıllı telefonun Mavi, Kırmızı ve Siyah olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Realme 3i'nin satışına 23 Temmuz itibarıyla başlanacak.