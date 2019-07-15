Ülkemizde pek çok Çinli akıllı telefon üreticisini görme şansı yakaladık. Görünen o ki aralarına bir yenisi daha katılacak. Oppo’dan ayrılan uygun fiyatlı telefon üreticisi Realme, ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak Realme 3 Pro modelini raflarda göreceğiz.

Tarih belirsiz

Realme’nin ülkemiz pazarına ne zaman giriş yapacağı şimdilik net değil. Ancak firma, resmi Türkiye sitesine ek olarak, Twitter ve Instagram hesaplarını açmış durumda. Twitter hesabında da “Size, Realme 3 Pro modeliyle çok yakında Türkiye’de aktif olarak faaliyete başlayacağımızı duyurmak istiyoruz.” paylaşımı görülebiliyor. Her halükarda son dönemde diğer Çinli hemşehrilerine kıyasla daha iddialı modeller sunmaya başlayan Realme’nin Türkiye’ye gelmesi oldukça sevindirici.

Realme 3 Pro özellikleri

Realme 3 Pro, firmanın en çok ses getiren modellerinden biri. Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Realme 3 Pro, Snapdragon 710’dan gücünü alıyor. Orta sınıfın iddialı yonga setine, tercihinize göre 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Özellikleri, 6.3 inç Full HD+ ekran, 16 + 5 MP arka kamera, 25 MP ön kamera, 4045 mAh batarya, VOOC Flash Charge 3.0 şeklinde sıralanabilir. Cihazın tasarımıyla da dikkat çektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

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Hindistan’da yapılan tanıtımda, 4 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan modelin fiyatı 200 dolar olarak açıklanmıştı. Realme Türkiye hakkında ilk duyumları ileten TeknoSeyir editörü Umut Koçak’ın belirttiğine göre Realme 3 Pro ülkemize 2000 TL’nin altında bir fiyatla giriş yapacak. Kendisi Net bir rakam telaffuz etmek şu an için mümkün değil. Ancak yurt dışındaki fiyat/performans iddiasını ülkemize de taşıyabilmesi önemli. Resmi sitenin ve sosyal medya hesaplarının açıldığını düşündüğümüzde detaylı bilgiler için fazla beklememize gerek kalmayacak gibi.

Güncelleme: Resmi sitede Ağustos ayında satışa sunulacak. Resmi sitede yayınlanan yeni habere göre Realme 3 Proayında satışa sunulacak.

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