Realme, ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor

Tarih belirsiz
Realme’nin ülkemiz pazarına ne zaman giriş yapacağı şimdilik net değil. Ancak firma, resmi Türkiye sitesine ek olarak, Twitter ve Instagram hesaplarını açmış durumda. Twitter hesabında da “Size, Realme 3 Pro modeliyle çok yakında Türkiye’de aktif olarak faaliyete başlayacağımızı duyurmak istiyoruz.” paylaşımı görülebiliyor. Her halükarda son dönemde diğer Çinli hemşehrilerine kıyasla daha iddialı modeller sunmaya başlayan Realme’nin Türkiye’ye gelmesi oldukça sevindirici.
Realme 3 Pro özellikleri
Realme 3 Pro, firmanın en çok ses getiren modellerinden biri. Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Realme 3 Pro, Snapdragon 710’dan gücünü alıyor. Orta sınıfın iddialı yonga setine, tercihinize göre 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Özellikleri, 6.3 inç Full HD+ ekran, 16 + 5 MP arka kamera, 25 MP ön kamera, 4045 mAh batarya, VOOC Flash Charge 3.0 şeklinde sıralanabilir. Cihazın tasarımıyla da dikkat çektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855+ duyuruldu"
Hindistan’da yapılan tanıtımda, 4 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan modelin fiyatı 200 dolar olarak açıklanmıştı. Realme Türkiye hakkında ilk duyumları ileten TeknoSeyir editörü Umut Koçak’ın belirttiğine göre Realme 3 Pro ülkemize 2000 TL’nin altında bir fiyatla giriş yapacak. Kendisi Net bir rakam telaffuz etmek şu an için mümkün değil. Ancak yurt dışındaki fiyat/performans iddiasını ülkemize de taşıyabilmesi önemli. Resmi sitenin ve sosyal medya hesaplarının açıldığını düşündüğümüzde detaylı bilgiler için fazla beklememize gerek kalmayacak gibi.
https://teknoseyir.com/durum/1113816 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
umarım 2 bin altı gelebilir
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