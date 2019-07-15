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Realme, ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor

Oppo’dan ayrılan ve son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız Realme firması ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak Realme 3 Pro modeli raflardaki yerini alacak.
2 sa. (Son Güncelleme: 55 dk.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Realme, ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor
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Ülkemizde pek çok Çinli akıllı telefon üreticisini görme şansı yakaladık. Görünen o ki aralarına bir yenisi daha katılacak. Oppo’dan ayrılan uygun fiyatlı telefon üreticisi Realme, ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak Realme 3 Pro modelini raflarda göreceğiz.

Tarih belirsiz

Realme’nin ülkemiz pazarına ne zaman giriş yapacağı şimdilik net değil. Ancak firma, resmi Türkiye sitesine ek olarak, Twitter ve Instagram hesaplarını açmış durumda. Twitter hesabında da “Size, Realme 3 Pro modeliyle çok yakında Türkiye’de aktif olarak faaliyete başlayacağımızı duyurmak istiyoruz.” paylaşımı görülebiliyor. Her halükarda son dönemde diğer Çinli hemşehrilerine kıyasla daha iddialı modeller sunmaya başlayan Realme’nin Türkiye’ye gelmesi oldukça sevindirici.

Realme 3 Pro özellikleri

Realme 3 Pro, firmanın en çok ses getiren modellerinden biri. Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Realme 3 Pro, Snapdragon 710’dan gücünü alıyor. Orta sınıfın iddialı yonga setine, tercihinize göre 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Özellikleri, 6.3 inç Full HD+ ekran, 16 + 5 MP arka kamera, 25 MP ön kamera, 4045 mAh batarya, VOOC Flash Charge 3.0 şeklinde sıralanabilir. Cihazın tasarımıyla da dikkat çektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855+ duyuruldu"

Hindistan’da yapılan tanıtımda, 4 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan modelin fiyatı 200 dolar olarak açıklanmıştı. Realme Türkiye hakkında ilk duyumları ileten TeknoSeyir editörü Umut Koçak’ın belirttiğine göre Realme 3 Pro ülkemize 2000 TL’nin altında bir fiyatla giriş yapacak. Kendisi  Net bir rakam telaffuz etmek şu an için mümkün değil. Ancak yurt dışındaki fiyat/performans iddiasını ülkemize de taşıyabilmesi önemli. Resmi sitenin ve sosyal medya hesaplarının açıldığını düşündüğümüzde detaylı bilgiler için fazla beklememize gerek kalmayacak gibi.

Güncelleme: Resmi sitede yayınlanan yeni habere göre Realme 3 Pro Ağustos ayında satışa sunulacak. 

https://teknoseyir.com/durum/1113816 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
smart1978 2 sa. en beğenilen
Cinlilr baska turlu de istila ediyor. Hani biz Cinlilere katma degerli ihracatimiz olacakti. Simdi paso Cin mali ithalat urunleri ... OLmamis...
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Johan Elmander 7 dk.
Çok şükür Hindistan pazarı için kurulmuş markalar da ülkemize giriyor. Teşekkürler Türkiye.
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alemburda34 26 dk.
2000 TL altına peynir ekmek gibi satar
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LooF 27 dk.
Realme Hindistan patentli fakat oppo'nun fabrikalarında üretilen bir cihazdır.
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homebird 37 dk.
Çinli firmalar hangi üreme yöntemi ile çoğalmaktadır: a) Bölünerek çoğalma. b) Tomurcuklama c) Sporla üreme d) Rejenerasyon :D
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Henkan 42 dk. yeni yorumcu
Çinliler amma da agresif.
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The Hollow 45 dk.
Bu Çinli şirketlerin telefonları ilk başta iyi izlenim uyandırdı ama sonradan durum şaka gibi bir hal aldı. Şu anda kendime Samsung'dan başka bir alternatif göremiyorum.
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FantomİçinF 1 sa.
2 bin altı gelirse piyasadaki xiaomi cihazlarını (note 7, 9se vs) siler süpürür kimse kusura bakmasın.
umarım 2 bin altı gelebilir
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ssbrutality 1 sa.
ne diye algı yaratıyorsunuz kardeşim 2000 Altına diyorlarsa 2000 altına, size zarf atıyorlar nabız yokluyorlar sizde yok gelemez edemez vs emeklerine yağ sürün aferin.
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atilasat 1 sa.
2000 altına ge le mez.
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YasinKsmG 1 sa.
Realme X modelini ilk olarak getirmeliydiler.
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