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Realme 5 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı sızdırıldı

20 Ağustos'ta tanıtılacak olan Realme 5 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmını güvenilir sızıntıları ve isabetli tahminleri tanınan Sudhanshu Ambhore, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz ay ülkemiz pazarına da giriş yapmış olan ve bütçe dostu cihazlarıyla tanınan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Realme 3 ailesinin ardından 20 Ağustos'ta Realme 5 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor.
Serinin en gelişmiş üyesi Realme 5 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmını güvenilir sızıntıları ve isabetli tahminleri tanınan Sudhanshu Ambhore, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
 
Sudhanshu Ambhore'nin atmış olduğu tweete göre, Realme 5 Pro Snapdragon 712 yonga setinden gücünü alacak. Realme 3 Pro'ya güç veren yonga setinin Snapdragon 710 olduğunu göz önüne aldığımızda, şirket pek de radikal bir değişime imza atmamış gibi gözüküyor.
Cihazla ilgili en dikkat çekici ayrıntılardan biri 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX586 birincil kamera sensörüyle ile geliyor olması. Cihaz, dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor ve 48 MP'lik ana kamera ile birlikte bir adet ultra geniş açılı sensöre ve bir tane makro lense sahip olması bekleniyor. Dördüncü sensörün işlevi hakkında ise şu an herhangi bir fikrimiz yok. Ayrıca Realme 5 de tıpkı Pro varyantı gibi dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek.
Ekran özelliklerinden de söz edecek olursak, cihaz, su damlası biçiminde bir çentiğe ev sahipliği yapan AMOLED bir ekranla geliyor ve ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip.
Cihazın teknik özellikleriyle ilgili bildiklerimiz şu an için yalnızca bunlarla sınırlı. Realme 5 ve Realme 5 Pro, selefleri Realme 3 ailesinden 4 ay sonra, 20 Ağustos'ta tanıtılmış olacaklar.

https://www.gizmochina.com/2019/08/12/realme-5-pro-specs-leaked-powered-by-snapdragon-712/ Yorum Yaz
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