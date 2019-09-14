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Realme, Android 10 güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu

Realme, 2020'de sekiz farklı modelinin Android 10 güncellemesine kavuşacağını açıkladı ve bu sekiz cihazın güncellemeleri konusunda izleyeceği yol haritasını paylaştı.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Kısa zaman önce ülkemiz pazarına da giriş yapmış olan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme’nin Hindistan’daki başkanı Madhav Sheth, Realme kullanıcılarından büyük kısmını oldukça fazla sevindirecek bir duyuru yaptı.
Sheth, Android işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü olan Android 10’un yakın gelecekte farklı segmentlerde yer alan pek çok Realme modeli için yayınlanacağını açıkladı ve güncellemeler konusunda izleyecekleri yol haritasını paylaştı. Paylaşılan liste, 2020 yılı içerisinde sekiz Realme modelinin Android 10 güncellemesi alacağını ortaya koyuyor. Güncelleme alacak modellerin listesi şu şekilde,
Android 10 güncellemesine kavuşacak modellerin başında Realme XT, Realme X, Realme 5 Pro ve Realme 3 Pro yer alıyor. Bu dört model 2020 yılının ilk çeyreğinde güncelleme alacaklar.
Onların ardından ise Realme 3, Realme 5, Realme 3i geliyor. Bu üç model 2020'nin 2.çeyreğinde güncelleme alacaklar.
Listenin sonunda ise Realme 2 Pro yer alıyor. Cihaz 2020'nin 3.çeyreğinde güncelleme almış olacak.


https://www.gizmochina.com/2019/09/13/realme-releases-their-android-10-update-roadmap-with-notable-exceptions/ Yorum Yaz
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astegon 5 sa.
5 para etmez bir marka. BBK'nın Oppo ve OP dışında ürünlerine bakmayın. TR operasyonunu beceremediler.
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damn2u 6 sa.
Adamlar Hindistan odaklı firma yapmışlar resmen. Diğer ülke polikaları leş gibi. Sırf bu yüzden irrite oldum firmaya.
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