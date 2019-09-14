Realme, Android 10 güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu

Kısa zaman önce ülkemiz pazarına da giriş yapmış olan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme’nin Hindistan’daki başkanı Madhav Sheth, Realme kullanıcılarından büyük kısmını oldukça fazla sevindirecek bir duyuru yaptı.

Sheth, Android işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü olan Android 10’un yakın gelecekte farklı segmentlerde yer alan pek çok Realme modeli için yayınlanacağını açıkladı ve güncellemeler konusunda izleyecekleri yol haritasını paylaştı. Paylaşılan liste, 2020 yılı içerisinde sekiz Realme modelinin Android 10 güncellemesi alacağını ortaya koyuyor. Güncelleme alacak modellerin listesi şu şekilde,

Android 10 güncellemesine kavuşacak modellerin başında Realme XT, Realme X, Realme 5 Pro ve Realme 3 Pro yer alıyor. Bu dört model 2020 yılının ilk çeyreğinde güncelleme alacaklar.

Listenin sonunda ise Realme 2 Pro yer alıyor. Cihaz 2020'nin 3.çeyreğinde güncelleme almış olacak.

https://www.gizmochina.com/2019/09/13/realme-releases-their-android-10-update-roadmap-with-notable-exceptions/

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Onların ardından isegeliyor. Bu üç model'nin 2.çeyreğinde güncelleme alacaklar.