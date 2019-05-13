Realme X resmi görselleri ortaya çıktı

Bu Çarşamba gerçekleştirilecek tanıtımla tam ekran deneyimli, yani az çerçeveli Realme X kullanıcılara sunulacak. Sızıntılarla şimdiye kadar tasarımı ve hatta kutusu görünen cihazın Realme tarafından tasarlanmış resmi pazarlama görselleri de Weibo hesabından paylaşıldı.

Beyaz ve mavi/mor gradyan renkte gelecek cihaz, 6,5 inçllik FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın çerçeve miktarı oldukça az olacak ve ekran altı parmak izi okuyucuyu tabii ki göreceğiz. Ön kamera için pop-up tasarımını benimseyen Realme, buraya 16MP’lik bir sensör yerleştirmiş. Arka taraftaki kameralar ise 48MP ve 5MP’lik birimlerden oluşuyor.

Qualcomm Snapdragon 710 platformunda çalışacak cihaz taban modelinde 6GB RAM ve 128GB depolama sunacak. Batarya kapasitesi 3.680mAh Realme X ayrıca VOOC 3.0 hızlı şarj destekleyecek.

http://photo.weibo.com/6617213711/talbum/detail/photo_id/4371426922681541

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Realme X planlandığı üzere 15 Mayıs’ta Pekin’de tanıtılacak.