Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme X resmi görselleri ortaya çıktı

Realme'nin 15 Mayıs'ta tanıtacağı Realme X model orta seviye akıllı telefonunun resmi görselleri paylaşıldı. Görsellere göre cihaz iki farklı renk seçeneğiyle gelecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,1b
1
2
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu Çarşamba gerçekleştirilecek tanıtımla tam ekran deneyimli, yani az çerçeveli Realme X kullanıcılara sunulacak. Sızıntılarla şimdiye kadar tasarımı ve hatta kutusu görünen cihazın Realme tarafından tasarlanmış resmi pazarlama görselleri de Weibo hesabından paylaşıldı.
Beyaz ve mavi/mor gradyan renkte gelecek cihaz, 6,5 inçllik FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın çerçeve miktarı oldukça az olacak ve ekran altı parmak izi okuyucuyu tabii ki göreceğiz. Ön kamera için pop-up tasarımını benimseyen Realme, buraya 16MP’lik bir sensör yerleştirmiş. Arka taraftaki kameralar ise 48MP ve 5MP’lik birimlerden oluşuyor.
Qualcomm Snapdragon 710 platformunda çalışacak cihaz taban modelinde 6GB RAM ve 128GB depolama sunacak. Batarya kapasitesi 3.680mAh Realme X ayrıca VOOC 3.0 hızlı şarj destekleyecek.
Realme X planlandığı üzere 15 Mayıs’ta Pekin’de tanıtılacak.

http://photo.weibo.com/6617213711/talbum/detail/photo_id/4371426922681541 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
babapars 3 hf.
6buçuk inç telefon mu olur ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 3 hf.
ne bu x sevdası herkeste bi anda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu 3 hf. Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor 3 hf. Twitter, kullanıcı konum bilgilerini yanlışlıkla paylaştığını açıkladı 3 hf. 4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor 3 hf. Meizu 16Xs ile ilgili detaylar netleşiyor 3 hf. Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır 3 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu 3 hf. Sinek kuşundan ilham alan robot 3 hf. Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı 3 hf. Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir 3 hf. Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil 3 hf. Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak 3 hf. Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu 3 hf. Dünyanın en küçük pikseli üretildi 3 hf. Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu 3 hf. Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında 3 hf. Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı 3 hf. Notre Dame Katedrali için güneş enerjisi üreten çatı önerisi 3 hf. DJI OSMO Action detaylanıyor 3 hf. Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Realme X resmi görselleri ortaya çıktı Sonraki Xiaomi, Mi Express Kiosk ile otomattan telefon satacak 3 hf. Disney’in Hintli iştiraki Hotstar içerik platformu izlenme rekoru kırdı 3 hf. 2019 iPhone modellerinin arka tasarımını ortaya koyan kalıp fotoğrafları yayınlandı 3 hf. Giriş seviyesi Ryzen oyun oynatır mı? "HP 15 DB0023NT dizüstü incelemesi" 3 hf. Opel Grandland X'in 300 beygirlik hibrit versiyonu tanıtıldı 3 hf. Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullandın davalarına kapı aralandı 3 hf. Google'ın Dijital Denge özelliği Pixel telefonları yavaşlatıyor olabilir 3 hf. Xiaomi E-Kitap okuyucu yolda 3 hf. Oppo Reno satışa sunuldu! Oppo Reno Türkiye fiyatı ve özellikleri 3 hf. Waze artık Pandora entegrasyonuna sahip 3 hf. Pokémon Dedektif Pikachu, şimdiye kadarki en başarılı oyun uyarlaması film olabilir 3 hf. Bu saat farklı | Çift ekranlı Ticwatch Pro 3 hf. Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini ilk kez görüntülendi 3 hf. Google yeni telefonu Pixel 3a reklamında, iPhone X'le dalga geçti 3 hf. Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı 3 hf. Apple CEO'su Tim Cook: Kod yazmanın daha küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor 3 hf. Fortnite yeni bir ölü nokta daha kazandı 3 hf. iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor 3 hf. Honor 20 serisi ilk kez hologram tasarım teknolojisini kullanacak 3 hf. Apple'ın kredi kartı Apple Card ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim