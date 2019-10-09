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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X2 Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı

    Avrupa'da da piyasaya sürülecek Realme X2 Pro'yu mavi rengiyle gözler önüne seren ilk resmi basın görseli paylaşıldı. Merakla beklenen akıllı telefon 15 Ekim tarihinde tanıtılacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Merakla beklenen Realme X2 Pro, 15 Ekim'de İspanya ve Çin'de düzenlenecek etkinliklerde tanıtılacak. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri akıllı telefonun ilk resmi basın görselini yayınladı. “Poseidon” adlı mavi renkte karşımıza çıkan Realme X2 Pro, arka panelinin merkezine yerleştirilmiş dörtlü kamera sistemi ile dikkat çekiyor.

    Realme X2 Pro Özellikleri

    Amiral gemisi telefon 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç FHD+ AMOLED ekrana gelecek. Gücünü ise Snapdragon 855+ yonga seti ve 6 GB RAM'den alacağını biliyoruz. Cihazın farklı depolama seçenekleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    Realme X2 Pro'nun dörtlü kamera sistemi 64 megapiksel ana sensör, 3x optik zoom özellikli 13 megapiksel telefoto lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerasının görev yapacağını belirtelim.
    Ayrıca Bkz. "Twitch uygulaması sonunda Apple TV’ye geldi"
    Çinli şirket daha önce de amiral gemisi telefonun Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör ile geleceğini ve 50W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisine sahip olacağını açıklamıştı.


    https://www.weibo.com/7034060236/IaxyIb325 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    LGatakan 2 gün en beğenilen
    Ben olsam telefon çıkarmak yerine önce adımı değiştiririm. Realme nedir arkadaş ya... Hakiki Koç gibi...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    AlaşHun 2 gün
    Oppo ile aynı mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    nediyonlasen 2 gün AlaşHun
    Aynen xiaominin redmi gibi alt markası ama xiaomidende redmidende daha iyi Arayüz kasa kamera farkı olarak
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    serafon 2 gün
    samsung un işi zorlaşıyor gitgide sony gibi olacak bu gidişle
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    V4LKyR 2 gün
    Şu telefonun kalitesine bak...
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    LGatakan 2 gün en beğenilen
    Ben olsam telefon çıkarmak yerine önce adımı değiştiririm. Realme nedir arkadaş ya... Hakiki Koç gibi...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    face1tr 2 gün LGatakan
    "i-mate" markasının ismini çok severdim.
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