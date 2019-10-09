Realme X2 Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı

Merakla beklenen Realme X2 Pro, 15 Ekim'de İspanya ve Çin'de düzenlenecek etkinliklerde tanıtılacak. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri akıllı telefonun ilk resmi basın görselini yayınladı. “Poseidon” adlı mavi renkte karşımıza çıkan Realme X2 Pro, arka panelinin merkezine yerleştirilmiş dörtlü kamera sistemi ile dikkat çekiyor.

Realme X2 Pro Özellikleri

Amiral gemisi telefon 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç FHD+ AMOLED ekrana gelecek. Gücünü ise Snapdragon 855+ yonga seti ve 6 GB RAM'den alacağını biliyoruz. Cihazın farklı depolama seçenekleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Realme X2 Pro'nun dörtlü kamera sistemi 64 megapiksel ana sensör, 3x optik zoom özellikli 13 megapiksel telefoto lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerasının görev yapacağını belirtelim.

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Çinli şirket daha önce de amiral gemisi telefonun Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör ile geleceğini ve 50W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisine sahip olacağını açıklamıştı.

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