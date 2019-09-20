Realme X2'nin teknik özellikleri resmi olarak açıklandı

Son dönemde akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeye başlayan ve satış rakamlarıyla da bunu gösteren Realme, yeni akıllı telefon modeli Realme X2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket lansman öncesinde cihazın temel özelliklerini resmi olarak duyurdu.

Hızlı şarj özelliği dikkat çekiyor

Şirketin 24 Eylül tarihinde kullanıcılara tanıtacağı Realme X2 resmi açıklamalara göre 4.000 mAh batarya, 30W VOOC hızlı şarj, 32 MP selfie kamerası, 64 MP dörtlü arka kamera ve Snapdragon 730G yonga seti ile gelecek. Şirketin Çinli sosyal ağ Weibo'da paylaştığı görseller ise 30W VOOC Flash Charge 4.0 hızlı şarj özelliği ile ilgili detaylara dikkat çekiyor.

https://www.gsmarena.com/realme_x2_specs_battery_details-news-39268.php

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Yayınlanan görsellerde 30W şarj ile 4.000 mAh bataryanınyüzdevurgu yapılmış. Bu şarj performansının günümüz şartlarında son dereceolduğunu söylemek mümkün. Şirketin önümüzdeki günlerde cihazla ilgilipaylaşması bekleniyor.