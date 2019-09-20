Realme X2'nin teknik özellikleri resmi olarak açıklandı

Teknoloji Editörü
Son dönemde akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeye başlayan ve satış rakamlarıyla da bunu gösteren Realme, yeni akıllı telefon modeli Realme X2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket lansman öncesinde cihazın temel özelliklerini resmi olarak duyurdu.
Hızlı şarj özelliği dikkat çekiyor
Şirketin 24 Eylül tarihinde kullanıcılara tanıtacağı Realme X2 resmi açıklamalara göre 4.000 mAh batarya, 30W VOOC hızlı şarj, 32 MP selfie kamerası, 64 MP dörtlü arka kamera ve Snapdragon 730G yonga seti ile gelecek. Şirketin Çinli sosyal ağ Weibo'da paylaştığı görseller ise 30W VOOC Flash Charge 4.0 hızlı şarj özelliği ile ilgili detaylara dikkat çekiyor.Yayınlanan görsellerde 30W şarj ile 4.000 mAh bataryanın 30 dakikada yüzde 0'dan 67'ye çıktığına vurgu yapılmış. Bu şarj performansının günümüz şartlarında son derece tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Şirketin önümüzdeki günlerde cihazla ilgili birkaç detayı daha paylaşması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/realme_x2_specs_battery_details-news-39268.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle