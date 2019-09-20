Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X2'nin teknik özellikleri resmi olarak açıklandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin merakla beklenen yeni modeli Realme X2, 24 Eylül tarihinde tanıtılacak. Şirket cihazın bazı teknik özelliklerini açıkladı bile. İşte detaylar.
    2 sa.
    514
    7
    3
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Son dönemde akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeye başlayan ve satış rakamlarıyla da bunu gösteren Realme, yeni akıllı telefon modeli Realme X2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket lansman öncesinde cihazın temel özelliklerini resmi olarak duyurdu.

    Hızlı şarj özelliği dikkat çekiyor

    Şirketin 24 Eylül tarihinde kullanıcılara tanıtacağı Realme X2 resmi açıklamalara göre 4.000 mAh batarya, 30W VOOC hızlı şarj, 32 MP selfie kamerası, 64 MP dörtlü arka kamera ve Snapdragon 730G yonga seti ile gelecek. Şirketin Çinli sosyal ağ Weibo'da paylaştığı görseller ise 30W VOOC Flash Charge 4.0 hızlı şarj özelliği ile ilgili detaylara dikkat çekiyor.
    Yayınlanan görsellerde 30W şarj ile 4.000 mAh bataryanın 30 dakikada yüzde 0'dan 67'ye çıktığına vurgu yapılmış. Bu şarj performansının günümüz şartlarında son derece tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Şirketin önümüzdeki günlerde cihazla ilgili birkaç detayı daha paylaşması bekleniyor.


    https://www.gsmarena.com/realme_x2_specs_battery_details-news-39268.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Cengiz55 1 sa.
    Olmaz abi biz telefonu şarja takınca sabah alıyoruz şimdi 1 saat bunun dolmasını mı bekleyeceğiz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hasanandnexus 2 sa.
    Mi 9t rakibi. Küçük teknoloji farklarıyla da geçecek gibi görünüyor. Realme Türkiye getirirse (ki fiyat politikaları iyi) bomba olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hasan.sonus 2 sa.
    Çentik delik vs yoksa gayet alınası bir orta seviye cihaz olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 33 dk. Xiaomi Mi Mix Alpha ortaya çıktı: Tasarımı ile büyüleyecek 55 dk. iOS 13 ile Siri yerleşik olarak uygulama desteğini başlattı 1 sa. BP'den motoru temizleyen yakıt teknolojisi 1 sa. Çinli toptancıları gezdik | Kendi markamız için teklif aldık 1 sa. HP, güvenlik firması Bromium’u satın aldı 2 sa. Youtube, kanal doğrulama kriterlerini değiştireceğini açıkladı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Realme X2'nin teknik özellikleri resmi olarak açıklandı Sonraki Chrome tarayıcısına tema oluşturucu eklendi ve sekme görünümü iyileştirildi 3 sa. Facebook ve Ray-Ban akıllı gözlük için ortak çalışıyor 4 sa. Google Haritalar uygulamasına Gizli Mod seçeneği geliyor 5 sa. iOS 13’ün gizli yenilikleri 5 sa. Havadaki CO2’yi yakalamak için su yosunu kullanılan reaktör geliştirildi 6 sa. Alcatel yeni kapaklı telefonunu duyurdu 6 sa. Huawei FreeBuds 3 kulaklık mercek altında | Tam donanımlı ve AirPods 2'ye rakip 6 sa. ADATA taşınabilir yeni SSD modelini duyurdu 7 sa. Mars’ın kuzey kutbu kum tepelerinin “dondurmaya” benzeyen fotoğrafı paylaşıldı 7 sa. Huawei kendi uygulama ekosistemi için 1 milyar dolar ayırdı 17 sa. GTX 1650 Ti’ın çıkış tarihi sızdı 18 sa. 200 TL değerinde tam 6 Batman oyunu ücretsiz oldu! Epic Store'dan büyük kampanya 18 sa. Core i9-9900KS’nin TDP değeri açığa çıktı: 5 GHz için sürpriz yolda 19 sa. NASA'nın yeni fırlatma üssü, dakikada 4 milyon litre su fırlatabiliyor 20 sa. Ateşli silahlar, Rus kozmonotların hayatta kalma çantalarına yeniden dahil edilebilir 21 sa. En hızlı Huawei: Porsche Design Mate 30 RS 21 sa. Microsoft için kötü haber: Huawei Matebook’lar Linux ile geliyor 21 sa. Netflix performansa göre yapımcılara bonus verecek 22 sa. iOS 13 çıktı, şimdi indirin! 22 sa. Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    18 Eylül N11.COM Rezaleti /Lütfen Yukarı Taşıyalım / Diğer Al...
    DH Forum
    İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim