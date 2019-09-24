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    Realme X2 tanıtıldı: Snapdragon 730G, 64 MP kamera ve 4.000 mAh batarya

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin merakla beklenen yeni modeli Realme X2 resmen tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken cihazın detayları ve fiyatı.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon üreticisi Realme yaklaşık 10 gün önce Realme XT adlı akıllı telefonunu duyurmuştu. Şirket bugün ise uzun bir süredir merakla beklenen Realme X2 modelini tanıttı.

    Kablosuz kulaklık modelini de tanıttı

    Realme X2, şirketin XT modeline dayanıyor, ancak Snapdragon 730G yonga seti, 32 MP selfie kamerası, 64 MP dörtlü arka kamera (64MP + 8MP + 2MP + 2M) ve 30W VOOC Flash Charge 4.0 desteğine sahip. Cihaz aynı zamanda bir NFC çipi de barındırıyor. Realme X2 ayrıca 8 MP ultra geniş açılı kamera ve gerçek zamanlı bokeh video kaydı gibi XT modelinde görmediğimiz kamera özellikleriyle birlikte geliyor.
    Akıllı telefon 6.4 inç FHD+ Super AMOLED bir ekran ve ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip. ColorOS 6 sürümünü çalıştıran cihazın batarya kapasitesi ise 4.000 mAh olarak belirtilmiş. Beyaz ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan cihazın, farklı donanım konfigürasyonlarına göre fiyatları ise şu şekilde:
    Realme X2 / 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı 225 dolar
    Realme X2 / 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı 265 dolar
    Realme ayrıca bugün kablosuz kulaklık modelini de piyasaya sürdü. Onun da fiyatının 20 dolar olacağı ve 27 Eylül'de satışa sunulacağı belirtildi.


    https://www.realme.com/realme-x2 Yorum Yaz
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    Arisaka 3 sa.
    Türkiyeye gelmez, gelirse de fiyati net 3000 TL nin uzerinde olur.
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    Matt_Murdock 4 sa.
    Fiyat performansı baştan yazan telefon kesinlikle bu özelliklerle ve fiyatıyla
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    celik44 4 sa.
    Verilen fiyat 1500 tl, 2500 tl ye razıyım. Güzel cihaz, iyi fiyat
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    DokuzKuyrukluTilki 4 sa.
    2500 TL altı olması gerekiyor 6/64 modelin. Hadi bakalım ne yapacak Realme.
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    Cengiz55 4 sa.
    Cihaz iyi ama satış konusunda TR çok zayıflar. Yazık bakmakla yetineceğiz sadece.
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    AribyAriana 4 sa.
    Bu markaların rekabet için ülkeye girmesi şart. Yoksa satıcılara kalsak daya Samsung'u daya Huawei'yi.
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    WmGMD 4 sa.
    Güzel cihaz olmuş olmaya da şu Türkiye ye bir adam gibi gidemedi ler. N11 den bir kaç satıcı satıyor şuan diğer cihazı.
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    Fthcyr 4 sa.
    Bize gelene kadar 400 usd olur
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    2xafa 4 sa. yeni yorumcu
    ..kapatıyoruz, zararına satış?
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    MrJackTR 4 sa.
    Çok ucuz. Tutar. Gelirse tabi.
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