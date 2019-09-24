Realme X2 tanıtıldı: Snapdragon 730G, 64 MP kamera ve 4.000 mAh batarya

Akıllı telefon üreticisi Realme yaklaşık 10 gün önce Realme XT adlı akıllı telefonunu duyurmuştu. Şirket bugün ise uzun bir süredir merakla beklenen Realme X2 modelini tanıttı.

Kablosuz kulaklık modelini de tanıttı

Realme X2, şirketin XT modeline dayanıyor, ancak Snapdragon 730G yonga seti, 32 MP selfie kamerası, 64 MP dörtlü arka kamera (64MP + 8MP + 2MP + 2M) ve 30W VOOC Flash Charge 4.0 desteğine sahip. Cihaz aynı zamanda bir NFC çipi de barındırıyor. Realme X2 ayrıca 8 MP ultra geniş açılı kamera ve gerçek zamanlı bokeh video kaydı gibi XT modelinde görmediğimiz kamera özellikleriyle birlikte geliyor.

Akıllı telefon 6.4 inç FHD+ Super AMOLED bir ekran ve ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip. ColorOS 6 sürümünü çalıştıran cihazın batarya kapasitesi ise 4.000 mAh olarak belirtilmiş. Beyaz ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan cihazın, farklı donanım konfigürasyonlarına göre fiyatları ise şu şekilde:

Realme X2 / 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı 265 dolar

https://www.realme.com/realme-x2

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/ 6 GB RAM / 64 GB depolama alanıRealme ayrıca bugünmodelini de piyasaya sürdü. Onun da fiyatınınolacağı ve 27 Eylül'de satışa sunulacağı belirtildi.