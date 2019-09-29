Realme'den Snapdragon 855'li telefon geliyor

Qualcomm geçtiğimiz Temmuz ayında Snapdragon 855 Plus yonga setini tanıttığında Realme, yeni işlemci ile güçlendirilmiş bir akıllı telefon çıkaracağını açıklayan ilk şirketlerden biri olmuştu.

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Ancak daha sonrasında Realme’nin Snapdragon 855 Plus'lı telefonu hakkında çok fazla bilgi gelmedi. Görünüşe bakılırsa şirket Snapdragon 855 işlemcili bir cihaz piyasaya sürecek.

6.5 inç ekranla gelecek

Bluetooth SIG veritabanında listelenen Realme RMX1931, 6.5 inç Full HD ekrana sahip. 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Qualcomm işlemci ile donatılması da Snapdragon 855 ile geleceğini gösteriyor.

Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ColorOS 6.1 ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Cihaz aynı zamanda Hindistan Standartları Bürosu'ndan da (BIS) sertifika aldı.

https://www.gsmarena.com/alleged_snapdragon_855_powered_realme_bags_bluetooth_certification_-news-39369.php