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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme'den Snapdragon 855'li telefon geliyor

    Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıkan yeni bir cihaz Çinli Realme'nin Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş bir telefon çıkarma hazırlığında olduğunu ortaya koydu.
    10 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Qualcomm geçtiğimiz Temmuz ayında Snapdragon 855 Plus yonga setini tanıttığında Realme, yeni işlemci ile güçlendirilmiş bir akıllı telefon çıkaracağını açıklayan ilk şirketlerden biri olmuştu.
    Ayrıca Bkz. "Yeni bir SIM kart güvenlik açığı daha ortaya çıktı"
    Ancak daha sonrasında Realme’nin Snapdragon 855 Plus'lı telefonu hakkında çok fazla bilgi gelmedi. Görünüşe bakılırsa şirket Snapdragon 855 işlemcili bir cihaz piyasaya sürecek.

    6.5 inç ekranla gelecek

    Bluetooth SIG veritabanında listelenen Realme RMX1931, 6.5 inç Full HD ekrana sahip. 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Qualcomm işlemci ile donatılması da Snapdragon 855 ile geleceğini gösteriyor.
    Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ColorOS 6.1 ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Cihaz aynı zamanda Hindistan Standartları Bürosu'ndan da (BIS) sertifika aldı.


    https://www.gsmarena.com/alleged_snapdragon_855_powered_realme_bags_bluetooth_certification_-news-39369.php Yorum Yaz
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