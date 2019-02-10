Realme, fiziksel mağazalar açmayı planlıyor

OPPO firmasının alt markası olan Realme, geçtiğimiz sene ayrılarak tek başına bir şirket halini aldı. Bu ayrılmadan sonra fiyat/performans odaklı bazı modellerini tanıtan firma hızla gelişmeye devam ediyor. Bugün ise Realme’nin fiziksel mağazalar açmayı planladığı öğrenildi.

İlk mağazalar Hindistan’da açılacak

Endonezya, Vietnam ve Hindistan gibi uygun fiyatlı telefonların oldukça popüler olduğu pazarlara odaklanan firmanın CEO’su Madhav Sheth fiziksel mağaza açma planlarını şu şekilde açıkladı;

“Potansiyel müşterilerimizin aksesuarlar ve akıllı telefonlar dahil tüm Realme cihazlarını içeren ürün gamını deneyimleyebilecekleri mağazalar açacağız. İlk hedefimiz Hindistan’a özel mağazalar açmak.”

Bu mağazalar açıklamadan da görüldüğü üzere ilk olarak Hindistan’da açılacak. Tarih olarak ise içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısı işaret ediliyor. Hali hazırda Realme ile partner olan bazı mağazalar bulunuyor ancak firmanın kendisinin bu işi yapması oldukça etkili olacaktır. Özellikle de telefonunu internet üzerinden sipariş vermeye çekinen kullanıcılar hedeflenmiş.

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Son olarak Realme, Hindistan’a yeni bir fabrika açarak yıllık üretim kapasitesini 60-80 milyon akıllı telefona çıkarmayı planladığını belirtti. Kısacası OPPO’dan ayrıldıktan sonra Çin’in önemli üreticilerinden biri olmak için hızla çalışmalara başlamışlar.

https://www.gizmochina.com/2019/02/09/realme-to-open-exclusive-offline-stores-later-this-year/