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Edge tarayıcısının iOS versiyonuna "sesli oku" özelliği geldi

Microsoft Edge tarayıcısının iOS versiyonu güncellendi. Uygulamaya eklenen "sesli oku" özelliği ile artık kullanıcılar istedikleri web sayfasının sesli olarak okunmasını sağlayabilecekler.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Edge tarayıcısının iOS versiyonuna
Microsoft'un geliştirdiği Edge tarayıcısının 44.6.1 sürüm numaralı son güncellemesi "sesli oku" özelliği ile birlikte geliyor. Bu özellik erişebilirliğe odaklanmış olsa da, kullanıcıların web sayfalarındaki metinleri dinlemeleri için kullanılabiliyor.

Okuma hızı da ayarlanabiliyor

Örneğin araba kullanırken veya yemek yerken, iOS cihazınızdaki Edge tarayıcısına dilediğiniz bir web sitesindeki makaleyi sesli bir şekilde okutabileceksiniz. Makale okuma hızının da ayarlanabildiği bu özelliğin nasıl çalıştığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Özellikle tarayıcının okuma modunu aktif duruma getirdiğinizde harika bir şekilde çalışan bu özellik, Edge'in son sürümünde artık mevcut. Eğer tarayıcınızda bu özelliği hemen kullanmak istiyorsanız güncelleme yapmanız gerekiyor.


https://twitter.com/mtholfsen/status/1147955890160640001 Yorum Yaz
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mcrew 1 sa.
Örneğin araba kullanırken veya yemek yerken

Bunlarddan çok görme engelliler için bence güzel bir özellik olmuş
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renega1 1 sa. yeni yorumcu
yazık be. mozilla / chrome / safari varken kimse edge kullanmaz
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