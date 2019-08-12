Edge tarayıcısının iOS versiyonuna "sesli oku" özelliği geldi

Microsoft'un geliştirdiği Edge tarayıcısının 44.6.1 sürüm numaralı son güncellemesi "sesli oku" özelliği ile birlikte geliyor. Bu özellik erişebilirliğe odaklanmış olsa da, kullanıcıların web sayfalarındaki metinleri dinlemeleri için kullanılabiliyor.

Okuma hızı da ayarlanabiliyor

https://twitter.com/mtholfsen/status/1147955890160640001

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Örneğin araba kullanırken veya yemek yerken,Edge tarayıcısına dilediğiniz bir web sitesindeki makaleyi sesli bir şekilde okutabileceksiniz.hızının da ayarlanabildiği bu özelliğin nasıl çalıştığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.Özellikle tarayıcınınaktif duruma getirdiğinizde harika bir şekilde çalışan bu özellik, Edge'in son sürümünde artık mevcut. Eğer tarayıcınızda bu özelliği hemen kullanmak istiyorsanızyapmanız gerekiyor.