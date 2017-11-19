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İnanılmaz Aile 2 için ilk kısa fragman geldi

İlki çok beğenilen İnanılmaz Aile animasyon filminin devamı yaz aylarında vizyona girecek. Tüm kahramanları bir araya getiren ikinci filmin ilk kısa tanıtım fragmanı da geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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6
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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2004 yılında Pixar stüdyolarının elinden çıkan ve Disney tarafından dağıtılan İnanılmaz Aile hit yapımlar arasına girmişti. İkincisi için geri sayım devam ederken filmin ilk kısa tanıtım fragmanı da yayınlandı.

İnanılmaz Aile 2 nereden başlıyor?

İnanılmaz Aile 2 filmi ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor. Hatta ilk filmin sonundaki tüm ailenin süper kahraman kostümlerini giydiği sahneden bir dakika sonrasına gideceğimiz ifade ediliyor.

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Bebek Jack-Jack’in süper güçleri nedeniyle evleri yok olan İnanılmaz Aile yeni evlerine alışmaya çalışırken, Helen ailenin geri kalanını bırakarak dünyayı kurtarma macerasına atılıyor. Bob çocuklara bakmanın zorlukları yanında Jack-Jack’in ortaya çıkan süper güçlerini de kontrol etmek zorundadır. Bu arada ortaya çıkan yeni bir süper kötü ise Frozone ve İnanılmaz Aile’yi yeniden bir araya getirecektir.

İlk filmin de yönetmeni olan Brad Bird; Tomorrowland, Star Wars, Mission: Impossible Ghost Protocol gibi filmlerden sonra İnanılmaz Aile hikayesini devam ettirmeye karar verdi. Filmin müziklerini ise Michael Giacchino yapacak. İkinci film 15 Haziran 2018 tarihinde vizyona girecek.

 

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muccos 2 yıl en beğenilen
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lastoko 2 yıl
hey gidi 2005 o zaman ortaokuldayım ankara gezisine gitmiştik dönüşte otobüste ki televizyonda vardı ilk o zaman izlemiştim ondan sonra kim bilir kaç defa daha izledim
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V4LKyR 2 yıl
Sonunda :)
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erdemkuru 2 yıl
yuh ilkini izleyeli 13 senemi olmuş.
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津波 2 yıl erdemkuru
erdemkuru
yuh ilkini izleyeli 13 senemi olmuş.

Deme yau ne diyosun sen!
Ağlamak istiyorum
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muccos 2 yıl en beğenilen
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