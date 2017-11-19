İnanılmaz Aile 2 için ilk kısa fragman geldi

2004 yılında Pixar stüdyolarının elinden çıkan ve Disney tarafından dağıtılan İnanılmaz Aile hit yapımlar arasına girmişti. İkincisi için geri sayım devam ederken filmin ilk kısa tanıtım fragmanı da yayınlandı.

İnanılmaz Aile 2 nereden başlıyor?

İnanılmaz Aile 2 filmi ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor. Hatta ilk filmin sonundaki tüm ailenin süper kahraman kostümlerini giydiği sahneden bir dakika sonrasına gideceğimiz ifade ediliyor.

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Bebek Jack-Jack’in süper güçleri nedeniyle evleri yok olan İnanılmaz Aile yeni evlerine alışmaya çalışırken, Helen ailenin geri kalanını bırakarak dünyayı kurtarma macerasına atılıyor. Bob çocuklara bakmanın zorlukları yanında Jack-Jack’in ortaya çıkan süper güçlerini de kontrol etmek zorundadır. Bu arada ortaya çıkan yeni bir süper kötü ise Frozone ve İnanılmaz Aile’yi yeniden bir araya getirecektir.

İlk filmin de yönetmeni olan Brad Bird; Tomorrowland, Star Wars, Mission: Impossible Ghost Protocol gibi filmlerden sonra İnanılmaz Aile hikayesini devam ettirmeye karar verdi. Filmin müziklerini ise Michael Giacchino yapacak. İkinci film 15 Haziran 2018 tarihinde vizyona girecek.