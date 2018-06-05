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Red Dead Redemption 2 fiyatı belli oldu: Sadece 369 TL (!)

Red Dead Redemption 2 fiyatı açıklandı. Oyunun satış fiyatı bir hayli yüksek. PlayStation Store ve Xbox Games Store'dan satın alacak oyunseverlerin yüklü bir meblağı gözden çıkarması gerekiyor.
11 ay
5b
1
135
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Senenin merakla beklenen oyunlarından Red Dead Redemption 2, ön siparişe açıldı. Çıkışını 26 Ekim’de yapacak olan Red Dead Redemption’ın fiyatı çok konuşulacak. Oyun PlayStation Store ve Xbox Games Store üzerinde 369 TL’ye satılacak.

Red Dead Redemption 2 fiyatı

  • Red Dead Redemption 2 Standard Edition: 369,00 TL
  • Red Dead Redemption 2 Special Edition: 449,00 TL
  • Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 499,00 TL

Red Dead Redeption 2’nin fiyatı bir hayli yüksek. Oyunun Türk Lirası cinsinden fiyatını dolara çevirdiğimizde 80 dolar olduğunu görüyoruz. 80 dolar da yüksek, zira Red Dead Redemption 2, ABD’de 60 dolara satılacak. Endonezya ve Hong Kong fiyatlarına baktığımızda 60 doların da altına satıldığını görüyoruz.

 

Yerel fiyatları Türk Lirası’na dönüştürdüğümüzde Endonezya’da 245 TL’ye, Hong Kong’da 275 TL’ye, ABD’de 277 TL’ye ve Rusya’da 297 TL’ye satıldığını görüyoruz. İngiltere’de satış fiyatı ise Türkiye ile aynı.

Oyunun 3 farklı sürümü bulunuyor. En pahalı sürümün fiyatı 500 liraya dayanıyor. Oyunun yüksek fiyatıyla ilgili OyunGezer’e açıklamalarda bulunan PSN Türkiye Reklam Sorumlusu Duygu Yıldırım, üçüncü parti geliştiricilerin kendi oyunlarının fiyatını belirlerken PS Store Londra ile iletişime geçerek belirlediğini açıkladı.



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Jacques Reverdi 11 ay en beğenilen istanblue001
Hayinn vatan hayinii! Zuhahaha ulan düdük sen önce kendi dilini bir öğren hayin :D Ayrıca 1000 euro dediğin yer Münih'in göbeğinde 3+1 daire, İstanbulda Nişantasında kirada oturan birinin verdiği kirayı nasıl Türkiye geneline vuramazsan, bu da aynı, Almanya'da, Berlin'de 400 euroya elektrik ve ısıtma dahil 1+1 daireler mevcut, 600 euro'ya 2+1 bulabilirsin ve bu Berlin'de, Almanya'nın ufak orta ve ufak şehirlerini söylemiyorum bile oralarda daha da ucuz, imkanı olmayanın kirasını devletin ödediğini de hiç söylemiyorum zaten!
Hayinn vatan hayinii! Zuhahaha ulan düdük sen önce kendi dilini bir öğren hayin :D Ayrıca 1000 euro dediğin yer Münih'in göbeğinde 3+1 daire, İstanbulda Nişanta...
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3 Yanıt Yanıtla +60
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DiyarDilimPırasa 11 ay
Ne vereyim abime?
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BekirARSLAN 11 ay SturdyHead
SturdyHead
Amerika’da Avrupa’da ev fiyatları-kiraları çok yüksek. Almanya’daki arkadaşım çok imreniyor ülkemizdeki bu imkana. Siz tutup 1000 euro vermiyorsunuz evde oturmak için. Bu yüzden olayı sakın gereksiz yere siyasete çekmeyin. Adamlar 1400 Euro asgari ücret alıyor ama 1000’i kira, su desen 50 cent (3 liraya yakın yani)
Elbette oyun fiyatları olması gerekenden biraz yüksek ama bu sizin hayinlik yapıp Amerika’ya kazandırmanızı gerektirmiyor. Ben ülkem için vatan için TR store’dan satın alacağım.

Avrupada aylık 1000 euro kirada oturan birisi zengin kesim sayılır yada ahmaktır çok merkezi bir yerden tutmuştur.
SturdyHeadAmerika’da Avrupa’da ev fiyatları-kiraları çok yüksek. Almanya’daki arkadaşım çok imreniyor ülkemizdeki bu imkana. Siz tutup 1000 e...
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DH Misafiri 11 ay
indirimleri bekleyin
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DH Misafiri 11 ay
Şurada aptal aptal siyaset yapmayın arkadaş. Kur etki ediyor evet ama bu 2k'nın pazarlama tercihi. Açgözlü bir şirket olduğu geçmişten beri biliniyor.
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DH Misafiri 11 ay
Çok ucuz en az 1000 TL olmalı hakediyor :D :D
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DH Misafiri 11 ay
Ekran kartı yerine RDR2 alırım olur biter. Kur yüzünden herşeyin fiyatı artıyor.
Paranız yoksa indirime girince alın
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sahmat_78 11 ay
long Live PC gaming!
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elbiskuha 11 ay
Aylik 30 bin kazansam yinede bi oyuna 369 vermem.
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DegmesinYagliBoya 11 ay
Fiyatı şaka gibi olmasına rağmen Türkçe dil desteği olmaması daha kötü.
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Rindaman 11 ay
Adam oyuna 89 dolar dese 89*4.5 400 lira eder! Dolar'a küfür edin bence!
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hamza5806 11 ay
1000 kere uyarmamiza rağmen 200 300tlden kutulu alanlarin sayesindedir haktır daha da artsin umrumda değil
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Spawn2 11 ay
Hitman 2 - 209₺
Tomb Raider - 209₺
Spiderman - 299₺
Red Dead Redemption 2 - 369₺
Nabıza göre şerbet
Spiderman ve Rdr2'yi Tr Psn'den alan enayidir, kimse kusura bakmasın. Türkçe olsa hadi bi nebze düşünürdüm. Sec hakkı satardım falan ama yok arkadaş, eşeğin kulağına su kaçırdılar.
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