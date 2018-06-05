Red Dead Redemption 2 fiyatı belli oldu: Sadece 369 TL (!)

Red Dead Redemption 2, ön siparişe açıldı. Çıkışını 26 Ekim’de yapacak olan Red Dead Redemption’ın fiyatı çok konuşulacak. Oyun 369 TL’ye satılacak. Senenin merakla beklenen oyunlarından, ön siparişe açıldı. Çıkışınıyapacak olan Red Dead Redemption’ın fiyatı çok konuşulacak. Oyun PlayStation Store ve Xbox Games Store üzerindesatılacak.

Red Dead Redemption 2 fiyatı Red Dead Redemption 2 Standard Edition: 369,00 TL

Red Dead Redemption 2 Special Edition: 449,00 TL

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 499,00 TL

Red Dead Redeption 2’nin fiyatı bir hayli yüksek. Oyunun Türk Lirası cinsinden fiyatını dolara çevirdiğimizde 80 dolar olduğunu görüyoruz. 80 dolar da yüksek, zira Red Dead Redemption 2, ABD’de 60 dolara satılacak. Endonezya ve Hong Kong fiyatlarına baktığımızda 60 doların da altına satıldığını görüyoruz.

Yerel fiyatları Türk Lirası’na dönüştürdüğümüzde Endonezya’da 245 TL’ye, Hong Kong’da 275 TL’ye, ABD’de 277 TL’ye ve Rusya’da 297 TL’ye satıldığını görüyoruz. İngiltere’de satış fiyatı ise Türkiye ile aynı.

Oyunun 3 farklı sürümü bulunuyor. En pahalı sürümün fiyatı 500 liraya dayanıyor. Oyunun yüksek fiyatıyla ilgili OyunGezer’e açıklamalarda bulunan PSN Türkiye Reklam Sorumlusu Duygu Yıldırım, üçüncü parti geliştiricilerin kendi oyunlarının fiyatını belirlerken PS Store Londra ile iletişime geçerek belirlediğini açıkladı.



