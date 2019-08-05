Xiaomi güneş enerjisi ile çalışan akıllı telefon patenti aldı

Teknoloji Editörü
Eğer açık havada çalışan biriyseniz, Xiaomi size hitap eden yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürebilir. LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan yeni bir Xiaomi patenti, entegre güneş enerjisi modülüne sahip bir cihazı ortaya koyuyor.
Tam ekranlı tasarım
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü WIPO'ya yeni bir patent tescil ettirdiği belirtiliyor. Görsellerde de görebileceğiniz üzere patent arka panelinde güneş enerjisi modülü barındıran tam ekranlı bir akıllı telefonla ilgili. Cihazın parmak izi okuyucusu ve ön kamerasının nereye konumlandırıldığı da açık bir şekilde belirtilmiş değil.Herhangi bir çentiğin ve açılır kameranın da gösterilmediği patentte dikkat çeken nokta, arka panele eklenen güneş enerjisi modülünün cihazın kalınlığına etki etmemiş olması diyebiliriz. Tabii ki asıl tartışılması gereken nokta, güneş enerjisinin akıllı telefona ne kadar güç sağlayabileceği. 2010 yılında LG'nin piyasaya sürdüğü güneş enerjisi özellikli telefon kılıfı 10 dakikalık şarj için 2 dakika konuşma süresi sunuyordu. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bu sürenin Xiaomi'nin cihazında ne kadar olacağı ise soru işareti. Şirket eğer bu patenti hayata geçirmeye karar verirse, sorumuzun cevabını ancak o zaman alabileceğiz.
https://nl.letsgodigital.org/smartphones/xiaomi-mobiele-telefoon-solar-oplader/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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