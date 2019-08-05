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Xiaomi güneş enerjisi ile çalışan akıllı telefon patenti aldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, entegre güneş enerjisi modülüne sahip olan tam ekranlı bir akıllı telefon patenti aldı. İşte şirketin güneş enerjili telefon tasarımı.
2 gün
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26
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer açık havada çalışan biriyseniz, Xiaomi size hitap eden yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürebilir. LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan yeni bir Xiaomi patenti, entegre güneş enerjisi modülüne sahip bir cihazı ortaya koyuyor.

Tam ekranlı tasarım

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü WIPO'ya yeni bir patent tescil ettirdiği belirtiliyor. Görsellerde de görebileceğiniz üzere patent arka panelinde güneş enerjisi modülü barındıran tam ekranlı bir akıllı telefonla ilgili. Cihazın parmak izi okuyucusu ve ön kamerasının nereye konumlandırıldığı da açık bir şekilde belirtilmiş değil.
Herhangi bir çentiğin ve açılır kameranın da gösterilmediği patentte dikkat çeken nokta, arka panele eklenen güneş enerjisi modülünün cihazın kalınlığına etki etmemiş olması diyebiliriz. Tabii ki asıl tartışılması gereken nokta, güneş enerjisinin akıllı telefona ne kadar güç sağlayabileceği. 2010 yılında LG'nin piyasaya sürdüğü güneş enerjisi özellikli telefon kılıfı 10 dakikalık şarj için 2 dakika konuşma süresi sunuyordu. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bu sürenin Xiaomi'nin cihazında ne kadar olacağı ise soru işareti. Şirket eğer bu patenti hayata geçirmeye karar verirse, sorumuzun cevabını ancak o zaman alabileceğiz.


https://nl.letsgodigital.org/smartphones/xiaomi-mobiele-telefoon-solar-oplader/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 gün en beğenilen
eee telefon ısınacak?
1 Yanıt Yanıtla +17
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sadrag 2 gün
Batarya ömrünü uzatmak konusunda bu kadar mı çaresizler be.. O kadar teknolojik gelişme oldu hala tık yok. Güneş enerjisine mi kaldı iş?
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ilkerinanç 2 gün
Kinetik enerji ile çalışan saatler ve güneş enerjisi ile çalışan hesap makinaları.Ne güzel tuttuydu bunlar.Bir türlü diğer cihazlara adapte edemediler.Ya işlerine gelmedi bilerek yapmadılar ya da teknoloji yetersiz kaldı.
Kinetik enerji ile çalışan saatler ve güneş enerjisi ile çalışan hesap makinaları.Ne güzel tuttuydu bunlar.Bir türlü diğer cihazlara adapte edemediler.Ya işler...
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Askaparta 16 sa.
İnsanlık bitecek bitmeyen pil bulunamayacak sanki.
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sedatkuran 1 gün
Elektrik hattı olmayan bölgelerde kullanım açısından çok faydalı olacağına eminim.
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E_Aydin35 1 gün
Bence güneş enerjisi panelleri hayatımızın her alanında kullanmamız gereken bir teknoloji. Geçen gün araçların tavanlarında kullanılmaya baslandıgını gorünce bir umut beslemiştim. Telefonlarda kullanım senaryoları tartısılıp uygun bir yol bulunabilir ama kesinlikle kullanılmalı..
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interwap 1 gün
Güneş enerjisi ile çalışmak değilde anca bataryayı şarj etmek için kullanılabilir diye düşünüyorum.
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Volkanangelina 2 gün
Issız bir adaya düşersem işe yarar 😄
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renega1 2 gün yeni yorumcu Volkanangelina
saate bakmak için mi? yada offline müzik dinlemek için. belkide günlükler tutup sen ölünce başkaları görsün diye kullanırsın. kart boyunda çok işlevli parçalar var bundan bin kat daha işine yarar
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Mr. Jingles 2 gün
Isı yüzünden bol bol sarı ekranlar görürüz artık.
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gcb1903 2 gün
bundan 15 yıl önce "telefon ne kadar büyükse o kadar iyi" deseler bir yerlermizle gülerdik. Her gün daha da küçülüyordu telefonlar. Küçüldükçe değerleniyordu. Ama şimdi kimse 3" telefon kullanmaz değil mi?
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renega1 2 gün yeni yorumcu gcb1903
5" kullanırdım üretseler
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BLasTeaR 2 gün
Mantıklı gibi 🤔
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hopeyoung 2 gün
İlkel kimyasal yöntemler yerine modern bir yöntem bulunur, yakındır.
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mertmert1212 2 gün
Güneşin altına koyduğumuz telefon, enerjinin de iletimiyle beraber sıcaklığı artacaktır. Bir telefonu Güneş'in altına bırakmak ne kadar doğru?
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