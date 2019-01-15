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Redmi 7 fiyatı 120$ altında olacak

Redmi Note 7 modelinden sonra Xiaomi’nin Redmi 7 modeli merakla bekleniyor. Firmanın patronu Redmi 7 modelinin 103$-120$ arasında fiyatlandırma ile geleceğini açıkladı.
4 ay
5,5b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının sevilen serisi Redmi’yi bağımsız bir marka haline getiren Xiaomi ilk modeli Redmi Note 7’yi geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. İlerleyen aylarda Redmi 7 modelinin de tanıtılması bekleniyor. Fiyatlar ise oldukça agresif olacak.

Redmi 7 fiyatı

Xiaomi patronu Lei Jun sosyal medya üzerinden Redmi 7 modeli için 103$-120$ arasında bir fiyatlandırma planladıklarını söyledi. Orijinal Redmi serisini en baştan bu yana agresif bir fiyatlandırma ile satan Xiaomi bunu devam ettirecek.

Ayrıca Bkz. "Nokia N9 geri mi geliyor?"

Redmi 7 modeli ne tür bir donanım sunacak şimdilik belli değil. Bilindiği üzere agresif fiyatlar nedeniyle donanım tarafında Xiaomi mümkün olduğunca düşük maliyetli ancak tatmin edici bileşenler kullanıyor.

Diğer taraftan Redmi 6 serisine bakarak Redmi 7 modelinde 3 versiyon olacağını düşünebiliriz. Redmi 7 versiyonu Helio P22, Redmi 7A versiyonu Helio A22 ve Redmi 7 Pro versiyonu da Snapdragon 625 ile gelebilir. Belki bu yonga setlerinin bir tık daha iyisini görme şansımız da olabilir.

Diğer taraftan A versiyonu için tek diğer versiyonlar için çift kamera, yine A versiyonu için 3000mAh kapasiteli ve diğer versiyonlar için 4000mAh kapasiteli batarya ihtimaller arasında. Redmi 7 modeli en erken yaz aylarında tanıtılacak.




https://www.gizmochina.com/2019/01/14/redmi-7-price-range-between-700-to-800-yuan-under-120-confirms-xiaomi-ceo/ Yorum Yaz
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Circassian81 4 ay en beğenilen
Isterse 10 dolar olsun en az 1000tl olur
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Xiaomiseverim 4 ay
Sd 636 koysa Bi de 4000mah batarya 3-4gb Ram, çekebilen Bi kamerası da olursa 130 dolar vergilerle birlikte 899 tlden gelse var ya öf öf ama napar eder 1300 den getirirler çünkü işlerine gelmez türkiyede bu fiyatlara satmak, Bi kere o fiyat görüldü mü aklı olan fazlasını vermez çünkü o saatten sonra
Sd 636 koysa Bi de 4000mah batarya 3-4gb Ram, çekebilen Bi kamerası da olursa 130 dolar vergilerle birlikte 899 tlden gelse var ya öf öf ama napar eder 1300 den...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Seyrim 4 ay
Ülkemizde vergilerle biz onu 300 dolardan görürüz..
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Richards Covers 4 ay
bekliyoruz bakalım hangi fiyattan girecek
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Spider_hip 4 ay
Valla kim ne derse desin, bu işten ülkemizde en az parayı üretici olmasına rağmen xiaomi nin kazanacağı kesin. Adam 120$'a (650TL ye) satıyor. Bunun malzemesi var, işçi gideri var, argesi var, fabrika gideri var, taa oradan buraya nakliye gideri var, satıcı mağazanın içerisinden aldığı kar payı var. Adamlar bu telefondan 30 dolar civarı ya kazanır ya kazanmaz. Bakın bakalım 650TL'nin üstüne ülkemizde kaç lira konulup satılacak. 1200TL den aşağısı zor. Yani 550TL yi devletimiz ile beraber, normalde içinden alması gereken payın üstüne ek kar koyup satacak olan satıcı mağazalar paylaşacak. Yani üretici 30 dolar kar ederken bizim devlet ve mağazalarımız 100 dolar kar edecek :D
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DH Misafiri 4 ay
Redmi 7 'de Helio P22 kullanılacak. Snapdragon 625 değil o PRO'da kullanılacak.
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astegon 4 ay
Ya gidin kavganızı başka yerde yapın.
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kraix 4 ay
Şu 625 den bıkmadılar arkadaş. Redmi Note 4X kullanıyorum bu fiyatlarda bundan daha üst bir işlemci çıksın beklerken habire 625 çıkıp duruyor.
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draconist 4 ay
Xiaomi Redmi Note 5’de Snapdragon 636 ve 4000 mAh pil var iken, bu SD 625 olursa pek tutmaz.
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DH Misafiri 4 ay
Pro takısını bellibir standartın altına vermemeliler. 3yıl önceki işlemciyi koyup pro diyor . Saçma ....
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Seyrim 4 ay
Ülkemizde vergilerle biz onu 300 dolardan görürüz..
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Xiaomiseverim 4 ay
Sd 636 koysa Bi de 4000mah batarya 3-4gb Ram, çekebilen Bi kamerası da olursa 130 dolar vergilerle birlikte 899 tlden gelse var ya öf öf ama napar eder 1300 den getirirler çünkü işlerine gelmez türkiyede bu fiyatlara satmak, Bi kere o fiyat görüldü mü aklı olan fazlasını vermez çünkü o saatten sonra
1 Yanıt Yanıtla +12
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BumberShoot 4 ay Xiaomiseverim
Bu firma ile alakalı bir şey değil ülkemizde ki vergisi sistemi ile alakalı en ucuz telefondan 350 TL civarı vergi alıyordu şuan için bu vergi 600 TL oldu yani bu telefon sadece devlet kazansın diye satılsa 1100 TL olur
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Circassian81 4 ay en beğenilen
Isterse 10 dolar olsun en az 1000tl olur
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TheNewAtilla 4 ay Circassian81
Çarpı 10 yapın fiyatı ortaya çıkar.
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Lumibrite 4 ay Circassian81
Circassian81
Isterse 10 dolar olsun en az 1000tl olur


Yanlış söyledin...

Xiaomi, bu modeli isterse bedava dağıtsın, bizde yine el yakar!
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