Redmi 7 fiyatı 120$ altında olacak

Akıllı telefon pazarının sevilen serisi Redmi’yi bağımsız bir marka haline getiren Xiaomi ilk modeli Redmi Note 7’yi geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. İlerleyen aylarda Redmi 7 modelinin de tanıtılması bekleniyor. Fiyatlar ise oldukça agresif olacak.

Redmi 7 fiyatı

Xiaomi patronu Lei Jun sosyal medya üzerinden Redmi 7 modeli için 103$-120$ arasında bir fiyatlandırma planladıklarını söyledi. Orijinal Redmi serisini en baştan bu yana agresif bir fiyatlandırma ile satan Xiaomi bunu devam ettirecek.

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Redmi 7 modeli ne tür bir donanım sunacak şimdilik belli değil. Bilindiği üzere agresif fiyatlar nedeniyle donanım tarafında Xiaomi mümkün olduğunca düşük maliyetli ancak tatmin edici bileşenler kullanıyor.

Diğer taraftan Redmi 6 serisine bakarak Redmi 7 modelinde 3 versiyon olacağını düşünebiliriz. Redmi 7 versiyonu Helio P22, Redmi 7A versiyonu Helio A22 ve Redmi 7 Pro versiyonu da Snapdragon 625 ile gelebilir. Belki bu yonga setlerinin bir tık daha iyisini görme şansımız da olabilir.

Diğer taraftan A versiyonu için tek diğer versiyonlar için çift kamera, yine A versiyonu için 3000mAh kapasiteli ve diğer versiyonlar için 4000mAh kapasiteli batarya ihtimaller arasında. Redmi 7 modeli en erken yaz aylarında tanıtılacak.







https://www.gizmochina.com/2019/01/14/redmi-7-price-range-between-700-to-800-yuan-under-120-confirms-xiaomi-ceo/