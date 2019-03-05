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Redmi 7’nin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro modellerinden sonra bu kez gözler Redmi 7 modeline çevrildi. Cihaza ait bazı özellikler TENAA üzerinde görüldü. Detaylar haberimizde.
2 ay
4,3b
1
4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi 7’nin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü
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Geçtiğimiz hafta içerisinde Redmi Note 7 Pro modeli tanıtıldı. Redmi Note 7’ye kıyasla kamera ve işlemci konusunda gelişmelere sahiplik eden Redmi Note 7 Pro'dan sonra bu kez gözler giriş seviyesi Redmi 7 üzerinde. Çin’in sertifika kurumu TENAA sayesinde cihazın bazı özellikleri öğrenildi.

Redmi 7 özellikleri

Redmi 7, 6.26 inç boyutunda 1520 x 720 (HD+) çözünürlüğünde ekran ile birlikte geliyor. 2 GB RAM + 16 GB depolama, 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan cihazın işlemcisi 1.8 GHz hızında. 8 çekirdekli bu işlemcinin modeli şu an için net değil. Kamera kısmına bakarsak ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde sensör bizleri karşılıyor. Arka tarafa ise çift kamera paketi mevcut. Bu kameralardan biri 12 MP çözünürlüğünde ancak ikinci kamera hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

3900 mAh boyutunda bataryaya sahip olan cihazın boyutları 158.65 x 76.43 x 8.9 mm olarak gözüküyor. Ağırlığı ise 180 gram. Son olarak Android 9 Pie işletim sistemi üzerine yerleştirilmiş MIUI 10 arayüzü ile geleceğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı"

Xiaomi, 18 Mart tarihinde Çin’de bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinliğin yıldızı Redmi Note 7 Pro olacak ama onunla birlikte Redmi 7 modeli de tanıtılabilir. Şu an için cihaza ait herhangi bir görsel ise bulunmuyor.


https://www.gizmochina.com/2019/03/05/redmi-7-listed-on-tenaa-packs-a-6-26-display-and-a-4000mah-battery/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 2 ay
En son redmi 5 pro da kaldım ne kadar çabuk çıkmaya başladı bu telefonlar :/
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scorpion20 2 ay a_y_k_u_t
her gün biri çıkıyor
hem de her firmadan her gün yeni model haberi geliyor 1 haftadır
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clb12 2 ay
Redmi Bote değil redmi note sayın editör.
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aliofage 2 ay
100 dolardan başlar herhalde
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