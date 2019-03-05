Redmi 7’nin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü

Geçtiğimiz hafta içerisinde Redmi Note 7 Pro modeli tanıtıldı. Redmi Note 7’ye kıyasla kamera ve işlemci konusunda gelişmelere sahiplik eden Redmi Note 7 Pro'dan sonra bu kez gözler giriş seviyesi Redmi 7 üzerinde. Çin’in sertifika kurumu TENAA sayesinde cihazın bazı özellikleri öğrenildi.

Redmi 7 özellikleri

Redmi 7, 6.26 inç boyutunda 1520 x 720 (HD+) çözünürlüğünde ekran ile birlikte geliyor. 2 GB RAM + 16 GB depolama, 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan cihazın işlemcisi 1.8 GHz hızında. 8 çekirdekli bu işlemcinin modeli şu an için net değil. Kamera kısmına bakarsak ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde sensör bizleri karşılıyor. Arka tarafa ise çift kamera paketi mevcut. Bu kameralardan biri 12 MP çözünürlüğünde ancak ikinci kamera hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

3900 mAh boyutunda bataryaya sahip olan cihazın boyutları 158.65 x 76.43 x 8.9 mm olarak gözüküyor. Ağırlığı ise 180 gram. Son olarak Android 9 Pie işletim sistemi üzerine yerleştirilmiş MIUI 10 arayüzü ile geleceğini belirtelim.

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Xiaomi, 18 Mart tarihinde Çin’de bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinliğin yıldızı Redmi Note 7 Pro olacak ama onunla birlikte Redmi 7 modeli de tanıtılabilir. Şu an için cihaza ait herhangi bir görsel ise bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2019/03/05/redmi-7-listed-on-tenaa-packs-a-6-26-display-and-a-4000mah-battery/