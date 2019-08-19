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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi 8'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Redmi'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni modeli Redmi 8'le ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazın gerçek görüntüleri yayınlandı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'den ayrılan ve yoluna kendi markasıyla devam etme kararı alan Redmi, yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazla igili ortaya saçılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

Eylül ayında tanıtılması bekleniyor

Redmi 8 olarak piyasaya sürülmesi adeta kesinleşen akıllı telefonun ortaya çıkan gerçek görüntüleri ve teknik detayları, cihazın Snapdragon 439 yonga seti ve Android 9 Pie üzerinde çalışan MIUI 9.7.11 arayüzüyle geleceğini doğruluyor. Cihaz 8 MP selfie kamerası, su damlası çentikli 6.21 inç ekran HD+ LCD ekrana sahip olacak.
Cihazın alt çerçevesinde Redmi ibaresinin yer aldığı görülürken, arka kısımda ise dikey olarak konumlandırılmış 12 MP ve 8 MP çift kameranın olduğu belirtiliyor. Yansıtıcı kırmızı tonlar kullanılan arka panelin ise polikarbonattan yapıldığı ifade edilmiş. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 5.000 mAH pil kapasitesi bulunuyor. Redmi 8'in Eylül ayı içerisinde tanıtılması ise kuvvetle muhtemel.


http://playfuldroid.com/alleged-redmi-8-live-images-have-been-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
13th Patronus 19 dk.
Tasarım ve işlemci olarak önceki modele göre daha kötü olan bir model çıkartmak
Bu terslikte bir iş var
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damn2u 57 dk.
Redmi 7 Snapdragon 632 kullanırken bu modelde ki chipset ne alaka şimdi?
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MS4343 1 sa.
Xiaomi (Redmi) ne yapıyor anlamak mumkun değil!
'İşlemci olarak' önceki seriden geriye gitmiş...
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mert1907 1 sa.
Segmet farkı olacak diye şu alt kısmı inatla inceltmiyorlar.
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