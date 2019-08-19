Redmi 8'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'den ayrılan ve yoluna kendi markasıyla devam etme kararı alan Redmi, yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazla igili ortaya saçılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi.
Eylül ayında tanıtılması bekleniyor
Redmi 8 olarak piyasaya sürülmesi adeta kesinleşen akıllı telefonun ortaya çıkan gerçek görüntüleri ve teknik detayları, cihazın Snapdragon 439 yonga seti ve Android 9 Pie üzerinde çalışan MIUI 9.7.11 arayüzüyle geleceğini doğruluyor. Cihaz 8 MP selfie kamerası, su damlası çentikli 6.21 inç ekran HD+ LCD ekrana sahip olacak.Cihazın alt çerçevesinde Redmi ibaresinin yer aldığı görülürken, arka kısımda ise dikey olarak konumlandırılmış 12 MP ve 8 MP çift kameranın olduğu belirtiliyor. Yansıtıcı kırmızı tonlar kullanılan arka panelin ise polikarbonattan yapıldığı ifade edilmiş. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 5.000 mAH pil kapasitesi bulunuyor. Redmi 8'in Eylül ayı içerisinde tanıtılması ise kuvvetle muhtemel.
http://playfuldroid.com/alleged-redmi-8-live-images-have-been-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
'İşlemci olarak' önceki seriden geriye gitmiş...