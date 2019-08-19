Redmi 8'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı

Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'den ayrılan ve yoluna kendi markasıyla devam etme kararı alan Redmi, yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazla igili ortaya saçılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

Eylül ayında tanıtılması bekleniyor

Redmi 8 olarak piyasaya sürülmesi adeta kesinleşen akıllı telefonun ortaya çıkan gerçek görüntüleri ve teknik detayları, cihazın Snapdragon 439 yonga seti ve Android 9 Pie üzerinde çalışan MIUI 9.7.11 arayüzüyle geleceğini doğruluyor. Cihaz 8 MP selfie kamerası, su damlası çentikli 6.21 inç ekran HD+ LCD ekrana sahip olacak.

http://playfuldroid.com/alleged-redmi-8-live-images-have-been-leaked/

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Cihazın alt çerçevesindeibaresinin yer aldığı görülürken, arka kısımda ise dikey olarak konumlandırılmış 12 MP ve 8 MP çift kameranın olduğu belirtiliyor. Yansıtıcıkullanılan arka panelin ise polikarbonattan yapıldığı ifade edilmiş. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, 64 GB depolama alanı vepil kapasitesi bulunuyor. Redmi 8'inayı içerisinde tanıtılması ise kuvvetle muhtemel.