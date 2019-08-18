İnce gövde ve yuvarlak kamera tasarımıyla Nokia 7.2 su yüzüne çıktı

Teknoloji Editörü
HMD Global'in merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri Nokia 7.2 ve 6.2'nin resmi olarak tanıtılması beklenirken, cihazlarla ilgili sızıntılar da durmak bilmiyor. Ortaya çıkan yeni sızıntı ise Nokia 7.2'nin tasarımını gözler önüne seriyor.
Ay sonunda tanıtılması bekleniyor
Görsellerde Nokia 7.2 akıllı telefon modelinin arka kamera modülünün yuvarlak bir şekilde tasarlandığı görülüyor ve cihazın tasarımının son derece ince olduğunu da söylemek mümkün. Görseller şimdiye kadarki sızıntıları doğrular nitelikte ve Nokia 6.2 modelinin de benzer görünüme sahip olması bekleniyor.Ağustos ayı sonuna doğru resmi olarak tanıtılması beklenen Nokia 7.2'nin Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. 6.3 inç veya daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen cihazın hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise merak konusu.
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