İnce gövde ve yuvarlak kamera tasarımıyla Nokia 7.2 su yüzüne çıktı

HMD Global'in merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri Nokia 7.2 ve 6.2'nin resmi olarak tanıtılması beklenirken, cihazlarla ilgili sızıntılar da durmak bilmiyor. Ortaya çıkan yeni sızıntı ise Nokia 7.2'nin tasarımını gözler önüne seriyor.

Ay sonunda tanıtılması bekleniyor

Görsellerde Nokia 7.2 akıllı telefon modelinin arka kamera modülünün yuvarlak bir şekilde tasarlandığı görülüyor ve cihazın tasarımının son derece ince olduğunu da söylemek mümkün. Görseller şimdiye kadarki sızıntıları doğrular nitelikte ve Nokia 6.2 modelinin de benzer görünüme sahip olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_72_renders_show_off_the_circular_camera_design_and_slim_body-news-38751.php

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ayı sonuna doğru resmi olarak tanıtılması beklenen Nokia 7.2'ninişlemci veile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.veya daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen cihazın hangipiyasaya sürüleceği ise merak konusu.