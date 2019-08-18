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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnce gövde ve yuvarlak kamera tasarımıyla Nokia 7.2 su yüzüne çıktı

HMD Global'in resmi olarak tanıtılması beklenen Nokia 7.2 modeliyle ilgili sızıntılar bitmiyor. Ortaya çıkan yeni görsellerde cihazın inceliği ve dairesel kamerası dikkat çekiyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HMD Global'in merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri Nokia 7.2 ve 6.2'nin resmi olarak tanıtılması beklenirken, cihazlarla ilgili sızıntılar da durmak bilmiyor. Ortaya çıkan yeni sızıntı ise Nokia 7.2'nin tasarımını gözler önüne seriyor.

Ay sonunda tanıtılması bekleniyor

Görsellerde Nokia 7.2 akıllı telefon modelinin arka kamera modülünün yuvarlak bir şekilde tasarlandığı görülüyor ve cihazın tasarımının son derece ince olduğunu da söylemek mümkün. Görseller şimdiye kadarki sızıntıları doğrular nitelikte ve Nokia 6.2 modelinin de benzer görünüme sahip olması bekleniyor.
Ağustos ayı sonuna doğru resmi olarak tanıtılması beklenen Nokia 7.2'nin Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. 6.3 inç veya daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen cihazın hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise merak konusu.


https://www.gsmarena.com/nokia_72_renders_show_off_the_circular_camera_design_and_slim_body-news-38751.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Juan Pablo C 8 dk.
Tasarım çok hoş. 6 gb ram de çok iyi.
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byrupi 29 dk.
Tasarım güzel hoş. Kamera için koruyucu ile gelirse güzel olur.
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Şeref60 45 dk.
Wer küsküyü..
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smart1978 1 sa.
Guzel kibar gibi...
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