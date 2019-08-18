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Redmi 8'in teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den ayrılarak yoluna bağımsız bir marka olarak devam eden Redmi yakında yeni bir telefon çıkaracak. Redmi 8, TENAA web sitesinde listelendi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olan Redmi yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA, Redmi 8 olarak adlandırılması beklenen cihazın teknik özelliklerini ve görüntülerini yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Milyonlarca cihazı etkileyen yeni bir Bluetooth güvenlik açığı tespit edildi"
TENAA web sitesinde M1908C3IC model numarasıyla listelenen telefonun ön ve arka panelinde Redmi markası yer alıyor. Çift arka kamera ile donatılan cihazın parmak izi tarayıcısı arka tarafta. Ekranında ise ön kamerayı barındıran bir çentik var.

Redmi 8 Özellikleri

Akıllı telefon 1520 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.21 inç ekran taşıyacak. Detaylarına baktığımızda ön kameranın 8 megapiksel çözünürlükte olduğunu görüyoruz. Arka kamera sisteminde 12 ve 8 megapiksellik iki sensör görev yapacak.
Redmi 8 gücünü 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor. Pil kapasitesinin 5.000 mAh olduğunu belirtelim. Akıllı telefon 2/3/4 GB RAM ve 16/32/64 GB depolama alanı sunan çeşitli versiyonlarda satışa sunulacak. Kullanıcılar hafıza kartı desteği sayesinde depolama alanını 512 GB'a kadar artırabilecekler.


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dodofran 34 dk.
tam işlemci modeli belli değil o yüzden bir şey söylemek manasız olur ama redmi 8den daha çok redmi note 8 modeli bayağı sağlam olacak gibime geliyor. biliyorsunuz redmi nin normal sayılı modelleri ve yanında 7a gibi harf olan modelleri düşük oluyor ama note lu olan modelleri süper oluyor redmi note 7 de olduğu gibi.
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yunus626emre 1 sa.
Şöyle 1700-1800e alınabilecek bir model olursa Note7'de olduğu gibi yakar yıkar ortalığı
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HanDar05 1 sa. yunus626emre
Bende böyle saçma sapan telefonları saçma sapan paralara kim alıyor diyorum,teknoloji forumunda bile 720p ekranlı telefona 1700-1800 e gelse çok can yakar diyen adamlar var.
Ederi 1200 tl den 1 kuruş fazla değil.Bu parayı aştığı an redmi note 6 pro var direk rakibi
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