Redmi 8'in teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olan Redmi yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA, Redmi 8 olarak adlandırılması beklenen cihazın teknik özelliklerini ve görüntülerini yayınladı.

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TENAA web sitesinde M1908C3IC model numarasıyla listelenen telefonun ön ve arka panelinde Redmi markası yer alıyor. Çift arka kamera ile donatılan cihazın parmak izi tarayıcısı arka tarafta. Ekranında ise ön kamerayı barındıran bir çentik var.

Redmi 8 Özellikleri

Akıllı telefon 1520 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.21 inç ekran taşıyacak. Detaylarına baktığımızda ön kameranın 8 megapiksel çözünürlükte olduğunu görüyoruz. Arka kamera sisteminde 12 ve 8 megapiksellik iki sensör görev yapacak.

Redmi 8 gücünü 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor. Pil kapasitesinin 5.000 mAh olduğunu belirtelim. Akıllı telefon 2/3/4 GB RAM ve 16/32/64 GB depolama alanı sunan çeşitli versiyonlarda satışa sunulacak. Kullanıcılar hafıza kartı desteği sayesinde depolama alanını 512 GB'a kadar artırabilecekler.